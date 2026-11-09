Η Γαλλία κατηγορεί το Ιράν για την κυβερνοεπίθεση στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, η επίθεση συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Η Γαλλία κατηγορεί το Ιράν για την κυβερνοεπίθεση στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Γαλλία κατηγορεί το Ιράν και συγκεκριμένα το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης για τις κυβερνοεπιθέσεις που έπληξαν συστήματα ψύξης σε 700 γαλλικά σούπερ μάρκετ τον Οκτώβριο.
  • Οι επιθέσεις προκάλεσαν αλλοίωση φρέσκων και κατεψυγμένων προϊόντων, με οικονομικές απώλειες που εκτιμώνται σε εκατομμύρια ευρώ.
  • Η εισαγγελία του Παρισιού ζήτησε διεθνή εντάλματα σύλληψης για τον επικεφαλής και τους συνεργάτες της ιρανικής μονάδας κυβερνοεπιθέσεων Σαχίντ Καβέχ.
  • Η Γαλλία ανακοίνωσε ότι θα υιοθετήσει κυρώσεις σε ευρωπαϊκή κλίμακα κατά των υπευθύνων της επίθεσης
  • Η έρευνα αποκάλυψε χρήση της περσικής γλώσσας και διευθύνσεων IP από το Ιράν, ενώ η Τεχεράνη δεν έχει σχολιάσει δημόσια τις κατηγορίες.
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Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, κατηγόρησε το Ιράν ότι βρίσκεται πίσω από την κυβερνοεπίθεση που έπληξε συστήματα ψύξης εκατοντάδων γαλλικών σούπερ μάρκετ τον Οκτώβριο, η οποία προκάλεσε την αλλοίωση φρέσκων και κατεψυγμένων προϊόντων σε περίπου 700 καταστήματα της χώρας.

«Πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου επίθεση τόσο σε κλίμακα όσο και σε επιθετικότητα», είπε ο Μπαρό μιλώντας σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα, περιγράφοντας την πράξη ως «την πρώτη μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεση που πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία με σκοπό τη δολιοφθορά».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίθεση συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.

«Αποτελεί σοβαρή επίθεση κατά των εθνικών συμφερόντων και της ασφάλειας του γαλλικού λαού», τόνισε ο Μπαρό, προσθέτοντας ότι θα υπάρξουν συνέπειες για το Ιράν και ότι θα υιοθετηθούν κυρώσεις «σε ευρωπαϊκή κλίμακα».

«Καλέσαμε σήμερα τον πρέσβη του Ιράν στη Γαλλία για να διαμαρτυρηθούμε πολύ έντονα για αυτή την εξαιρετικά σοβαρή ενέργεια. Θα υιοθετήσουμε κυρώσεις σε ευρωπαϊκή κλίμακα κατά όλων των υπευθύνων για την επίθεση αυτή», κατέληξε.

Η εισαγγελία του Παρισιού έχει ζητήσει διεθνή εντάλματα σύλληψης σε βάρος του επικεφαλής της Σαχίντ Καβέχ

Παράλληλα, η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι έχει ζητήσει διεθνή εντάλματα σύλληψης σε βάρος του επικεφαλής της Σαχίντ Καβέχ, μιας επιθετικής μονάδας στον κυβερνοχώρο που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Στο στόχαστρο βρίσκονται οι δύο βοηθοί του και «οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που θα ταυτοποιηθεί», διευκρίνισε η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκιού.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η έρευνα αφορά την δόλια παραβίαση αυτοματοποιημένου συστήματος επεξεργασίας δεδομένων από οργανωμένη εγκληματική ομάδα και την πρόκληση ζημιών επικίνδυνων για τους ανθρώπους μέσα από οργανωμένη εγκληματική ομάδα.

Η δικαστική έρευνα αποκάλυψε τον «χαρακτηριστικό τρόπο δράσης» της ιρανικής ομάδας, δηλαδή «τη χρήση της γλώσσας φαρσί και διευθύνσεων IP που παραπέμπουν σε υπολογιστές που βρίσκονται στο Ιράν», σύμφωνα με τις γαλλικές Αρχές.

Μέχρι στιγμή, η Τεχεράνη δεν έχει σχολιάσει δημόσια τους ισχυρισμούς της Γαλλίας.

Το χρονικό των κυβερνοεπιθέσεων

Η κυβερνοεπίθεση σημειώθηκε τη νύχτα της 11ης προς τη 12η Οκτωβρίου, όταν άγνωστοι απέκτησαν απομακρυσμένη πρόσβαση στα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου επαγγελματικών ψυγείων και καταψυκτών, αυξάνοντας τις θερμοκρασίες λειτουργίας τους.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, 700 καταστήματα της γαλλικής αγοράς τροφίμων επηρεάστηκαν, μεταξύ των οποίων οι Carrefour, Intermarché, Monoprix και Coopérative U.

Σε ορισμένα καταστήματα, οι θερμοκρασίες των καταψυκτών έφτασαν τους 50 βαθμούς Κελσίου, καταστρέφοντας μεγάλες ποσότητες φρέσκων και κατεψυγμένων τροφίμων. Οι οικονομικές απώλειες εκτιμώνται σε εκατομμύρια ευρώ, ενώ, παράλληλα, καταγράφηκε και περιστατικό εκδήλωσης πυρκαγιάς σε ψυκτικό εξοπλισμό.

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