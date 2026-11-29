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Πενήντα επτά χρόνια μετά τον μυστηριώδη θάνατο ενός 5χρονου αγοριού στο Τέξας, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 92χρονης σήμερα μητέρας του, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με την κατηγορία της δολοφονίας.

Η Χάριετ Έβελιν Χολ (Harriet Evelyn Hall) κατηγορείται ότι ευθύνεται για τον θάνατο του γιου της, Ρόναλντ, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Νοεμβρίου 1969, όταν η οικογένεια διέμενε στην πόλη Universal City του Τέξας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των δημοτικών Αρχών, το παιδί φέρεται να είχε υποστεί συστηματική κακοποίηση επί τέσσερα χρόνια, προτού πέσει σε κώμα.

Η υπόθεση παρέμενε ανεξιχνίαστη για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, μέχρι τη στιγμή που οι αναμνήσεις του μεγαλύτερου αδελφού του θύματος έδωσαν νέα κατεύθυνση στις αστυνομικές έρευνες.

Τον Οκτώβριο του 2026 απαγγέλθηκε κατηγορία δολοφονίας σε βάρος της ηλικιωμένης γυναίκας στην κομητεία Μπέξαρ, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη στην κατοικία της στην πόλη Γουέικο του Τέξας, σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο KSAT.

Στο κατηγορητήριο περιγράφονται περιστατικά ιδιαίτερα σκληρής μεταχείρισης του ανήλικου παιδιού.

Η 92χρονη κατηγορείται ότι χτυπούσε τον Ρόναλντ με τα χέρια της και με ξύλο, έδενε τα χέρια και τα πόδια του και του στερούσε την τροφή, με τις συγκεκριμένες πράξεις να φέρονται ότι οδήγησαν στον θάνατό του.

Σχεδόν έξι δεκαετίες αργότερα, οι ερευνητές εξακολουθούν να επιχειρούν να ανασυνθέσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το πεντάχρονο αγόρι έχασε τη ζωή του.

Η μαρτυρία του αδελφού που άνοιξε ξανά τον φάκελο

Καθοριστική για την επανεξέταση της υπόθεσης υπήρξε η μαρτυρία του μεγαλύτερου αδελφού του Ρόναλντ, Τζέιμς Ράνταλ Χολ.

Το 2024, οι αστυνομικοί του Universal City άρχισαν να εξετάζουν εκ νέου τα στοιχεία της υπόθεσης, μετά τις ανησυχητικές αναμνήσεις που μοιράστηκε μαζί τους ο άνδρας από τα παιδικά του χρόνια.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό ερευνητή Καμπίρ Μπάκτα, ο Τζέιμς υποστήριξε ότι υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας της επανειλημμένης κακοποίησης του μικρότερου αδελφού του από τη μητέρα τους επί τέσσερα χρόνια.

Όπως διευκρίνισαν οι δημοτικές Αρχές, ο ίδιος καταγράφεται ως καταγγέλλων στην υπόθεση και είχε παράσχει πληροφορίες στις αρμόδιες υπηρεσίες επανειλημμένα κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών.

Οι διαφορετικές εκδοχές της μητέρας για τον θάνατο του παιδιού

Στο μικροσκόπιο των ερευνητών έχουν βρεθεί και οι διαφορετικές εξηγήσεις που φέρεται να είχε δώσει η Χάριετ Χολ σχετικά με τον τραυματισμό και τον θάνατο του γιου της.

Αρχικά, η γυναίκα υποστήριξε ότι το παιδί είχε τραυματιστεί έπειτα από πτώση. Σε άλλη χρονική στιγμή, σύμφωνα με τις Αρχές, φέρεται να δήλωσε ότι δεν μπορούσε να θυμηθεί τι είχε συμβεί.

Την εποχή του θανάτου του Ρόναλντ, η οικογένεια κατοικούσε στην περιοχή Aviation District του Universal City.

Στο πλαίσιο της νέας έρευνας, στελέχη των Texas Rangers ανέκριναν την ηλικιωμένη γυναίκα στο Γουέικο, όπου και πραγματοποιήθηκε η σύλληψή της.

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