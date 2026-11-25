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Μια υπόθεση ανθρωποκτονίας με φόντο μια εξωσυζυγική σχέση, ύποπτες οικονομικές συναλλαγές και ανησυχητικά μηνύματα που είχε στείλει το θύμα λίγο πριν από τον θάνατό του απασχολεί τις Αρχές του Ουισκόνσιν, στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο 45χρονος Μπέντζαμιν Άνγκους Κάρπεντερ συνελήφθη στις 17 Νοεμβρίου 2026, περισσότερο από δύο χρόνια μετά τον θάνατο της 40χρονης συζύγου του, Έρικα Κάρπεντερ, και αντιμετωπίζει πλέον κατηγορία για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού από πρόθεση.

Ο θάνατος της γυναίκας, τον Οκτώβριο του 2024, είχε αρχικά παρουσιαστεί από τον σύζυγό της ως ένα τραγικό ατύχημα στο οικογενειακό σπίτι. Ωστόσο, η πολύμηνη αστυνομική έρευνα έφερε στο φως στοιχεία που, σύμφωνα με τις διωκτικές Αρχές, ενισχύουν την εκδοχή της εγκληματικής ενέργειας.

Το «ατύχημα» στο υπόγειο του σπιτιού

Το βράδυ της 13ης Οκτωβρίου 2024, αστυνομικοί κλήθηκαν στην κατοικία του ζευγαριού στην πόλη Γουέστ Άλις, όπου εντόπισαν την Έρικα αναίσθητη στο κάτω μέρος της σκάλας του υπογείου. Ο σύζυγός της επιχειρούσε να την επαναφέρει στη ζωή με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.

Ο Κάρπεντερ υποστήριξε ότι η γυναίκα του είχε καταρρεύσει την ώρα που έπλεναν τα ρούχα τους στο υπόγειο. Όπως ισχυρίστηκε, προσπάθησε να τη μεταφέρει στον επάνω όροφο, όμως γλίστρησε, με αποτέλεσμα να πέσουν και οι δύο από τις σκάλες και εκείνη να χτυπήσει το κεφάλι της στον τοίχο.

Η Έρικα Κάρπεντερ

Η 40χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου κατέληξε την επόμενη ημέρα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 45χρονος έδωσε διαφορετικές εκδοχές για το περιστατικό στους αστυνομικούς, στους διασώστες και στον ιατροδικαστή.

Τα ευρήματα της νεκροψίας, μεταξύ των οποίων τραύματα στο κεφάλι και στον λαιμό, δεν συμβάδιζαν με την περιγραφή του συζύγου της, ενώ δημιούργησαν υποψίες ότι ο θάνατός της ενδεχομένως να οφειλόταν σε ασφυξία.

Το διαμαντένιο βραχιόλι και η πρόταση γάμου

Καθώς οι αστυνομικοί διερευνούσαν την προσωπική ζωή του Κάρπεντερ, διαπίστωσαν ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με μια γυναίκα την οποία είχε γνωρίσει στον χώρο εργασίας του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι οικονομικές συναλλαγές του μετά τον θάνατο της Έρικα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του κατηγορητηρίου, μόλις τρεις ημέρες μετά την κηδεία της συζύγου του, ο 45χρονος αγόρασε ένα διαμαντένιο βραχιόλι αξίας 3.754 δολαρίων.

Ο 45χρονος Μπέντζαμιν Άνγκους Κάρπεντερ

Μέσα στον πρώτο μήνα από τον θάνατό της, οι αγορές του στο συγκεκριμένο κοσμηματοπωλείο ξεπέρασαν συνολικά τα 4.000 δολάρια.

Μάλιστα, υπάλληλος του καταστήματος ανέφερε στους αστυνομικούς ότι ο άνδρας αναζητούσε δαχτυλίδι αρραβώνων για τη νέα του σύντροφο, ενώ φέρεται να της είχε πει ότι η σύζυγός του πέθανε από επιπλοκές μετά τον εμβολιασμό της κατά της γρίπης.

Τα ανησυχητικά μηνύματα της 40χρονης πριν από τον θάνατό της

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία είναι οι συνομιλίες του ζευγαριού τις εβδομάδες που προηγήθηκαν του θανάτου της γυναίκας.

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2024, λιγότερο από έναν μήνα πριν από το περιστατικό στο υπόγειο, η Έρικα είχε εκφράσει μέσω μηνυμάτων τις υποψίες της ότι ο σύζυγός της παρενέβαινε στο νερό που έπινε.

«Τι στο καλό κάνεις στο νερό μου τις τελευταίες ημέρες;», του είχε γράψει.

Όταν εκείνος εμφανίστηκε έκπληκτος από την ερώτησή της, η γυναίκα επέμεινε: «Ναι, στο νερό μου. Έχω βρει κάτι σαν σκόνη τουλάχιστον δύο φορές».

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης διαδικτυακές αναζητήσεις του 45χρονου σχετικά με τον θάνατο και την απώλεια αγαπημένων προσώπων, οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί πριν από τον θάνατο της συζύγου του.

Η Έρικα Κάρπεντερ

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Αρχών μπήκαν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων της 40χρονης, στις οποίες ανιχνεύθηκαν φαρμακευτικές ουσίες.

Τα ασφαλιστήρια ζωής και οι διαδικτυακοί έρανοι

Οι οικονομικές κινήσεις του Κάρπεντερ αποτέλεσαν ξεχωριστό κεφάλαιο της αστυνομικής έρευνας.

Ο 45χρονος φέρεται να είχε επικοινωνήσει επανειλημμένα με ασφαλιστική εταιρεία, ζητώντας ενημέρωση για την καταβολή ασφαλιστηρίου ζωής της συζύγου του, ύψους 300.000 δολαρίων.

Την ίδια περίοδο, είχε οργανώσει διαδικτυακό έρανο για την οικονομική υποστήριξη της οικογένειας μετά τον θάνατο της Έρικα, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 22.000 δολάρια, ενώ επιπλέον 6.000 δολάρια συγκεντρώθηκαν μέσω φιλανθρωπικής εκδήλωσης.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι δύο ημέρες μετά την αγορά του ακριβού βραχιολιού, ο άνδρας φέρεται να επικοινώνησε με ασφαλιστική εταιρεία, υποστηρίζοντας ότι τα έξοδα της κηδείας δεν του επέτρεπαν να ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις.

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