Ο αστεροειδής πριν (αριστερά) και μετά, όπου φαίνεται ο κρατήρας που άφησε η πρόσκρουση ενός διαστημικού σκάφους

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Έναν κρατήρα εντυπωσιακών διαστάσεων, σχεδόν όσο ο ίδιος ο αστεροειδής, αποκάλυψαν οι πρώτες εικόνες από το σημείο όπου το 2022 συνετρίβη σκόπιμα διαστημικό σκάφος της NASA. Η πρόσκρουση στον Dimorphos, έναν αστεροειδή διαμέτρου περίπου 150 μέτρων, είχε πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο δοκιμής για την προστασία της Γης από ενδεχόμενες διαστημικές απειλές.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, το ευρωπαϊκό διαστημικό σκάφος Hera εξετάζει τις συνέπειες της σύγκρουσης, αποκαλύπτοντας ότι η αλλαγή δεν περιορίστηκε στην τροχιά του ουράνιου σώματος, αλλά επηρέασε σημαντικά και το σχήμα και την κίνησή του.

«Ο κρατήρας είναι σχεδόν τόσο μεγάλος όσο το ίδιο το σώμα, κάτι πραγματικά εντυπωσιακό», δήλωσε η πλανητική επιστήμονας Sabina Raducan, μέλος της επιστημονικής ομάδας της αποστολής Hera, περιγράφοντας τον ενθουσιασμό των ερευνητών για τις πρώτες εικόνες από το σημείο της πρόσκρουσης.

Η σύγκρουση που άλλαξε την τροχιά του αστεροειδούς

Η αρχική δοκιμή πραγματοποιήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2022, όταν το διαστημικό σκάφος DART της NASA προσέκρουσε στον Dimorphos με ταχύτητα περίπου 22.000 χιλιομέτρων την ώρα. Ο αστεροειδής δεν αποτελούσε απειλή για τη Γη, ωστόσο επιλέχθηκε ως στόχος επειδή αποτελεί μέρος ενός διπλού συστήματος: κινείται γύρω από τον μεγαλύτερο Didymos, ο οποίος έχει διάμετρο περίπου 730 μέτρα.

Η σύγκρουση προκάλεσε την εκτόξευση τεράστιων ποσοτήτων υλικού, δημιουργώντας ένα νέφος συντριμμιών μήκους περίπου 10.000 χιλιομέτρων, το οποίο εντοπίστηκε από τηλεσκόπια τόσο στη Γη όσο και στο διάστημα.

Το πείραμα απέδειξε ότι είναι δυνατό να μεταβληθεί η κίνηση ενός αστεροειδούς μέσω ελεγχόμενης πρόσκρουσης. Πριν από τη σύγκρουση, ο Dimorphos χρειαζόταν 11 ώρες και 55 λεπτά για να ολοκληρώσει μία περιφορά γύρω από τον Didymos. Μετά την πρόσκρουση, ο χρόνος αυτός μειώθηκε κατά περίπου 33 λεπτά.

Η αποστολή έστειλε νέες φωτογραφίες του μικρότερου Διμόρφου

Ο αστεροειδής περιστρέφεται πλέον ανεξέλεγκτα

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της νέας αποστολής αφορά τον τρόπο με τον οποίο κινείται πλέον ο Dimorphos. Πριν από την πρόσκρουση του DART, ο μικρότερος αστεροειδής παρουσίαζε πάντα την ίδια πλευρά του προς τον μεγαλύτερο Didymos, ακολουθώντας μια σχετικά σταθερή περιστροφική κίνηση.

Μετά τη σύγκρουση, όμως, η συμπεριφορά του άλλαξε δραστικά. Όπως εξήγησε η Sabina Raducan, ο Dimorphos βρίσκεται πλέον σε μια ιδιαίτερα ακανόνιστη περιστροφική κατάσταση, καθώς περιστρέφεται και κινείται με τρόπο που θυμίζει βαρέλι το οποίο κυλάει ανεξέλεγκτα σε μια σκάλα.

Η αλλαγή αυτή αποτελεί σημαντικό αντικείμενο μελέτης, καθώς βοηθά τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα πώς μια πρόσκρουση μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο την τροχιά ενός αστεροειδούς, αλλά και τη συνολική δυναμική του.

Βράχοι στο μέγεθος αυτοκινήτων και λεωφορείων

Οι νέες εικόνες της Hera αποκάλυψαν επίσης εντυπωσιακές λεπτομέρειες από την επιφάνεια του μεγαλύτερου αστεροειδούς Didymos. Οι επιστήμονες εντόπισαν περιοχές γεμάτες ογκόλιθους και βραχώδεις σχηματισμούς, με ορισμένους να φτάνουν σε μέγεθος ακόμη και τα 10 μέτρα.

Η Naomi Murdoch, μέλος της επιστημονικής ομάδας της αποστολής, επισήμανε ότι η βαρύτητα στην επιφάνεια του Didymos είναι περίπου 40.000 φορές ασθενέστερη από εκείνη της Γης. Οι μικρότερες λεπτομέρειες που μπορούν να διακριθούν στις συγκεκριμένες εικόνες έχουν μέγεθος περίπου τρία μέτρα, γεγονός που σημαίνει ότι οι ογκόλιθοι που καταγράφονται είναι τουλάχιστον αυτού του μεγέθους.

Παράλληλα, οι επιστήμονες εντόπισαν εκατοντάδες βραχώδη αντικείμενα γύρω από τους δύο αστεροειδείς, με διαστάσεις από μερικές δεκάδες εκατοστά έως περίπου ένα μέτρο. Η παρουσία τους δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες για τη λειτουργία του διαστημικού σκάφους και των μικρών δορυφόρων που μεταφέρει, καθώς θα πρέπει να κινηθούν μέσα σε ένα πεδίο γεμάτο συντρίμμια.

Η αποστολή Hera και τα επόμενα βήματα

Η Hera θα συνεχίσει για τους επόμενους έξι μήνες τη μελέτη των δύο αστεροειδών, στέλνοντας στη Γη ακόμη πιο λεπτομερείς εικόνες από μικρότερη απόσταση. Στο σκάφος βρίσκονται επίσης δύο μικροί δορυφόροι, μεγέθους περίπου ενός κουτιού παπουτσιών, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για να εξετάσουν από κοντά το σημείο της πρόσκρουσης και στη συνέχεια να επιχειρήσουν να προσεδαφιστούν στην επιφάνεια του αστεροειδούς.

Κεντρικός στόχος των επιστημόνων είναι να υπολογίσουν με ακρίβεια τη μάζα του Dimorphos. Η συγκεκριμένη μέτρηση θα επιτρέψει να προσδιοριστεί πόσο αποτελεσματική ήταν η πρόσκρουση του DART και να εξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα για μελλοντικές αποστολές εκτροπής αστεροειδών.

Όπως εξήγησε ο Simon Green, μέλος της επιστημονικής ομάδας της Hera, τα δεδομένα θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους επιστήμονες να υπολογίσουν ποια μάζα διαστημικού σκάφους, με ποια ταχύτητα και πόσο νωρίς θα έπρεπε να προσκρούσει σε έναν αστεροειδή, ώστε να αλλάξει αρκετά η πορεία του και να αποφευχθεί μια πιθανή σύγκρουση με τη Γη.

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Απεικόνιση της «Ήρας»

Οι αστεροειδείς που εξακολουθούν να προβληματίζουν τους επιστήμονες

Οι μεγαλύτεροι αστεροειδείς, με διάμετρο άνω του ενός χιλιομέτρου, θα μπορούσαν να προκαλέσουν καταστροφές παγκόσμιας κλίμακας σε περίπτωση πρόσκρουσης. Αντίθετα, αντικείμενα μεσαίου μεγέθους, όπως ο Dimorphos, ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές σε επίπεδο ολόκληρης πόλης.

Η Carolyn Ernst, ερευνήτρια στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, η οποία έχει συμμετάσχει τόσο στην αποστολή DART όσο και στη Hera, επισημαίνει ότι οι μεγαλύτεροι δυνητικά επικίνδυνοι αστεροειδείς έχουν ήδη εντοπιστεί και κανένας από αυτούς δεν κατευθύνεται προς τη Γη.

Ωστόσο, παραμένει ένα κενό γνώσης για τα αντικείμενα μεσαίου μεγέθους, καθώς δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη όλοι οι αστεροειδείς αυτής της κατηγορίας. Αυτοί θα μπορούσαν να αποτελέσουν σοβαρή απειλή σε περίπτωση πρόσκρουσης, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρου εντοπισμού και αποτροπής.

Στο πλαίσιο αυτό, το 2027 αναμένεται να ξεκινήσει η αποστολή του διαστημικού τηλεσκοπίου NEO Surveyor της NASA, με στόχο τον εντοπισμό και την παρακολούθηση δυνητικά επικίνδυνων αστεροειδών που πλησιάζουν τη Γη.

Στο μικροσκόπιο και ο αστεροειδής Apophis

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο αστεροειδής Apophis, με διάμετρο περίπου 450 μέτρων, ο οποίος ανακαλύφθηκε το 2004 και αρχικά είχε προκαλέσει ανησυχία λόγω της πιθανότητας να συγκρουστεί με τη Γη στις 13 Απριλίου 2029.

Οι νεότεροι υπολογισμοί, ωστόσο, απέκλεισαν το ενδεχόμενο πρόσκρουσης για τουλάχιστον τα επόμενα 100 χρόνια. Αντί για σύγκρουση, ο Apophis αναμένεται να περάσει σε απόσταση περίπου 32.000 χιλιομέτρων από την επιφάνεια της Γης, προσφέροντας στους επιστήμονες μια σπάνια ευκαιρία να μελετήσουν από κοντά ένα τέτοιο ουράνιο σώμα.

Για την παρατήρησή του έχουν προγραμματιστεί δύο διαστημικές αποστολές:

η OSIRIS-APEX της NASA, η οποία είχε προηγουμένως επισκεφθεί τον αστεροειδή Bennu και συνέλεξε δείγματα,

της NASA, η οποία είχε προηγουμένως επισκεφθεί τον αστεροειδή Bennu και συνέλεξε δείγματα, καθώς και η Ramses, μια κοινή αποστολή της ESA και της Ιαπωνικής Υπηρεσίας Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης (JAXA).

Η μελέτη του Dimorphos και τα νέα δεδομένα από την Hera αποτελούν ένα καθοριστικό βήμα για την πλανητική άμυνα. Το ζητούμενο για τους επιστήμονες είναι πλέον να γνωρίζουν όχι μόνο πότε ένας αστεροειδής μπορεί να απειλήσει τη Γη, αλλά και ποια ακριβώς παρέμβαση θα μπορούσε να αποτρέψει μια καταστροφική σύγκρουση.

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