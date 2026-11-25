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Μια από τις πιο γλυκές στιγμές της καθημερινότητάς του ως πατέρας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ο Κωνσταντίνος Αργυρός, δημοσιεύοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια ασπρόμαυρη φωτογραφία με τον δύο ετών γιο του, Βασίλη.

Μακριά από τις μουσικές σκηνές, τις συναυλίες και τα φώτα της δημοσιότητας, ο δημοφιλής τραγουδιστής απολαμβάνει τον χρόνο με την οικογένειά του, αναλαμβάνοντας αυτή τη φορά μια διαφορετική αποστολή: να συναρμολογήσει την παιδική βέσπα του γιου του.

Στο στιγμιότυπο, πατέρας και γιος βρίσκονται στο σπίτι, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό να κρατά εργαλεία και να ασχολείται με τη συναρμολόγηση του παιχνιδιού.

Η ανάρτηση έρχεται λίγες ημέρες μετά τα δεύτερα γενέθλια του μικρού Βασίλη.

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