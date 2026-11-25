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Συνεδρίασε σήμερα, 25 Νοεμβρίου 2026, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Μετά την εισαγωγική τοποθέτηση του πρωθυπουργού:

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο τον κρατικό προϋπολογισμό 2027 και τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό 2027-2030.

Ο δεύτερος Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός (ΠΔΠ) καλύπτει την περίοδο 2027-2030 και παρουσιάζει τις δημοσιονομικές εκτιμήσεις και δεσμεύσεις για τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με τα όρια του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού-Διαρθρωτικού Σχεδίου 2025-2028, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Περιλαμβάνει το σύνολο των δημοσιονομικών παρεμβάσεων που έχουν νομοθετηθεί ή ανακοινωθεί για την περίοδο 2027-2030.

Το κόστος των νέων μόνιμων μέτρων εκτιμάται σε 605 εκατ. ευρώ το 2026, 2,28 δισ. ευρώ το 2027 και αυξάνεται σταδιακά σε 3,6 δισ. ευρώ έως το 2030. Αντίστοιχα, το κόστος των ήδη θεσμοθετημένων μόνιμων μέτρων ανέρχεται σε 3,66 δισ. ευρώ το 2026, 5,52 δισ. ευρώ το 2027 και 8,3 δισ. ευρώ το 2030. Παράλληλα, προβλέπονται παρεμβάσεις ενίσχυσης των δημοσίων εσόδων ύψους 182 εκατ. ευρώ το 2026 και 468 εκατ. ευρώ ετησίως από το 2027.

Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος των κυριότερων μόνιμων παρεμβάσεων εκτιμάται σε 4,08 δισ. ευρώ το 2026 και αυξάνεται σταδιακά σε 7,3 δισ. ευρώ το 2027, 8,86 δισ. ευρώ το 2028, 10,56 δισ. ευρώ το 2029 και 11,45 δισ. ευρώ το 2030.

Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις για το 2028 και τα επόμενα έτη περιλαμβάνουν:

- Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028, με αντίστοιχη οριζόντια αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων και ετήσιες αυξήσεις βάσει της νομοθεσίας.

- Σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα και στην Περιφέρεια Αττικής.

- Μείωση της προκαταβολής φόρου από 55% σε 50% για τους ελεύθερους επαγγελματίες από το φορολογικό έτος 2027 και σταδιακή μείωσή της για τα νομικά πρόσωπα από 80% σε 50%, κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως από το φορολογικό έτος 2028.

- Επιτάχυνση των αποσβέσεων για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό από 10 σε 6 έτη.

- Ετήσια αναπροσαρμογή των αναπηρικών επιδομάτων βάσει της ανάπτυξης και του πληθωρισμού.

- Παράταση των μέτρων για το στεγαστικό: τριετής φοροαπαλλαγή για κενά ακίνητα που εκμισθώνονται, μείωση φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτηρίων και απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τα νέα κτήρια.

- Συνέχιση του «Κουμπαρά για τη νέα Γενιά», με ένταξη νέων βρεφών κάθε χρόνο.

- Ετήσια αύξηση των συντάξεων χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς.

- Ετήσια καταβολή της ενίσχυσης των 400 ευρώ σε δικαιούχους συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες, της επιστροφής ενοικίου και του δώρου Χριστουγέννων των 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους.

- Επενδύσεις και παρεμβάσεις με στόχο τη σταδιακή μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% την περίοδο 2027-2029.

- Αύξηση του ορίου φαρμακευτικής δαπάνης κατά 100 εκατ. ευρώ ετησίως, επιπλέον της αύξησης βάσει ΑΕΠ, και επιστροφή επενδυτικού R&D Clawback ύψους 200 εκατ. ευρώ ανά διετία.

- Αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 1,2 δισ. ευρώ το 2028 και κατά επιπλέον 1 δισ. ευρώ κάθε επόμενο έτος.

Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας αναθεωρούνται προς τα πάνω σε σχέση με τον προηγούμενο Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό. Συγκεκριμένα, ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται σε 2,3% έναντι 1,7% για το 2027, σε 2,1% έναντι 1,6% για το 2028 και σε 2,1% έναντι 1,3% για το 2029.

Στην ανοδική αναθεώρηση συμβάλλουν κυρίως τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ του 2026, με ορίζοντα το 2030, και οι σημαντικά αυξημένοι πόροι του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Παρά τις σημαντικές μόνιμες δημοσιονομικές παρεμβάσεις, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα παραμένει πλεονασματικό καθ’ όλη την περίοδο 2027-2030, σημαντικά υψηλότερο από το όριο του -3% του ΑΕΠ του Συμφώνου Σταθερότητας.

Το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται σε 3,2% του ΑΕΠ το 2027 και διατηρείται κατά μέσο όρο στο 3% την περίοδο 2028-2030.

Παράλληλα, συνεχίζεται η αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ. Από 135,8% το 2026, εκτιμάται ότι θα μειωθεί στο 128,5% το 2027 και στο 121,3% το 2028, ενώ το 2030 αναμένεται να προσεγγίσει το 110% του ΑΕΠ.

Ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός προβλέπει, επομένως, τη συνέχιση των μόνιμων μειώσεων φόρων, των αυξήσεων εισοδημάτων και των μέτρων κοινωνικής στήριξης, σε συνδυασμό με υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, δημοσιονομική σταθερότητα και περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γεώργιος Κώτσηρας παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο την πρόοδο των αστικών συγκοινωνιών.

Στην Αθήνα εκτελέστηκαν 5 εκατ. δρομολόγια έναντι 4,78 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας αύξηση 4,6%, ενώ οι επικυρώσεις εισιτηρίων αυξήθηκαν κατά 12,8%. Στις τρεις γραμμές του Μετρό πραγματοποιήθηκαν 6.500 επιπλέον δρομολόγια, με τον φετινό Οκτώβριο να σημειώνει ρεκόρ τριετίας στη Γραμμή 1, μετά την ένταξη σε κυκλοφορία του πρώτου ανακατασκευασμένου συρμού. Οι έλεγχοι κομίστρου ξεπέρασαν τα 6 εκατ. Η μείωση των βεβαιωμένων προστίμων σε συνδυασμό με την αύξηση των ελέγχων αποτελεί ισχυρή ένδειξη ενίσχυσης της συμμόρφωσης του επιβατικού κοινού. Οι πρότυπες λεωφορειακές γραμμές αυξήθηκαν από 15 σε 20, επιτυγχάνοντας μείωση των χρονοαποστάσεων έως 24%, ενώ επεκτάθηκε το δίκτυο των αστικών λεωφορείων προς Ραφήνα, Λαύριο και περιαστικές περιοχές.

Το έργο ανακατασκευής συρμών για τη Γραμμή 1 είναι σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα, δρομολογούνται η ανανέωση συρμών στις Γραμμές 2 και 3 και η προμήθεια επιπλέον 501 λεωφορείων για την Αττική, η συντήρηση υποδομών και η ανακαίνιση 21 σταθμών του Προαστιακού Αττικής. Το σχέδιο «Αριάδνη» ενισχύει την πρόληψη της παραβατικότητας, ενώ η 24ωρη λειτουργία των μέσων κάθε Σάββατο συμβάλλει στις ασφαλείς μετακινήσεις. Το συγκεκριμένο μέτρο θα ενισχυθεί από το πρώτο Σάββατο του Δεκεμβρίου, με την προσθήκη τριών νέων γραμμών 24ωρης λειτουργίας. Επιπλέον, αναμένεται περαιτέρω μείωση των χρόνων αναμονής σε μετρό και τραμ από το 2027.

Σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη, η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά έχει ήδη αναβαθμίσει τη χρήση του δικτύου, οι μέσες χρονοαποστάσεις στα λεωφορεία έχουν μειωθεί και προχωρά ο σχεδιασμός για το ενιαίο εισιτήριο λεωφορείων και μετρό.

Για το επόμενο εξάμηνο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στόχος είναι η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, η περαιτέρω μείωση των χρονοαποστάσεων, η προκήρυξη των διαγωνισμών για την προμήθεια επιπλέον λεωφορείων και τροχαίου υλικού, με αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, η βελτίωση της εποπτείας των λεωφορειολωρίδων μέσω της επέκτασης των καμερών, η επέκταση των ψηφιακών εργαλείων για τη διαδραστική εξυπηρέτηση των επιβατών και τη μείωση της εισιτηριοδιαφυγής και η περαιτέρω αναβάθμιση σταθμών και υποδομών.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο για την πορεία καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων.

Στις 30 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί η καταβολή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης, ενώ τον Δεκέμβριο προβλέπεται η εξόφλησή της, καθώς και η καταβολή της αναδιανεμητικής και της εξισωτικής ενίσχυσης. Ο Υπουργός επισήμανε ότι η πλατφόρμα πληρωμών βρίσκεται για πρώτη φορά στα χέρια του κράτους και ότι κάθε δικαιούχος θα λάβει όσα δικαιούται.

Ταυτόχρονα, επισήμανε ότι έως το τέλος του έτους 2027 αναμένεται μπαράζ πληρωμών. Σε αυτές περιλαμβάνονται, η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης, η εξισωτική ενίσχυση, η αναδιανεμητική, οι πληρωμές για νέους γεωργούς και γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα, καθώς και πληρωμές για δημόσια έργα, ιδιωτικές επενδύσεις και LEADER. Επίσης, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, ο κ. Σχοινάς παρουσίασε, επιπλέον, έκτακτες ενισχύσεις από εθνικούς πόρους με τα μεγαλύτερα ποσά να αφορούν τη στήριξη των κτηνοτρόφων για τον υποχρεωτικό εγκλεισμό των ζώων λόγω ευλογιάς και αφθώδους πυρετού και τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ για τον παγετό του 2025 πριν από την ανθοφορία. Στο ίδιο πακέτο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση για το γάλα που καταστράφηκε στη Λέσβο, η στήριξη για το πετρέλαιο των αλιέων και η ενίσχυση των πληγέντων παραγωγών στα Τενάγη Φιλίππων.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Δένδιας εισηγήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και της καινοτομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Αντικείμενο του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και της καινοτομίας, καθώς και η επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση, τη λειτουργία, την εκπαίδευση και τη διοικητική υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και την αξιοποίηση της περιουσίας τους. Οι επιδιωκόμενοι στόχοι του νομοσχεδίου είναι η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης, η αποτελεσματικότερη διασύνδεση των αμυντικών αναγκών με την έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα και η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού μηχανισμού συνεργασίας με άλλες χώρες. Παράλληλα, η αντιμετώπιση της απειλής από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και η αξιοποίηση της εφεδρείας εντάσσονται στην προσπάθεια ενίσχυσης της συνολικής επιχειρησιακής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων. Ως προς το στρατιωτικό προσωπικό, επιδιώκεται η δημιουργία ενός περισσότερο σαφούς, αντικειμενικού και λειτουργικού συστήματος υπηρεσιακής εξέλιξης. Οι ρυθμίσεις για την αρχαιότητα, τις κρίσεις, τις προαγωγές, τον χρόνο διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας και τη συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες αποσκοπούν στην ορθολογικότερη αξιοποίηση των στελεχών, στη σύνδεση της υπηρεσιακής εξέλιξης με τις πραγματικές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων και στην παροχή σαφέστερων κανόνων σταδιοδρομίας. Παράλληλα, επιδιώκονται η ενίσχυση των κινήτρων και η βελτίωση των συνθηκών υπηρεσίας τόσο του στρατιωτικού όσο και του πολιτικού προσωπικού. Στον τομέα της εκπαίδευσης, στόχος είναι η αναβάθμιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της στρατιωτικής ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, η σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων και η ενίσχυση της ακαδημαϊκής οργάνωσης των στρατιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η αναμόρφωση των σχετικών διατάξεων επιδιώκει την καλύτερη σύνδεση της στρατιωτικής εκπαίδευσης με τα σύγχρονα επιστημονικά και επιχειρησιακά δεδομένα, την ενίσχυση της ακαδημαϊκής λειτουργίας και τη διασφάλιση διαφανών και αποτελεσματικών διαδικασιών για το διδακτικό προσωπικό. Παράλληλα, επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της στρατολογικής νομοθεσίας, με τρόπο που να παρέχει μεγαλύτερη σαφήνεια στους υπόχρεους και στις αρμόδιες υπηρεσίες. Στον τομέα της ακίνητης περιουσίας, στόχος είναι η ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας και η ορθολογικότερη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων. Τέλος, με τις ρυθμίσεις που αφορούν στην υγειονομική περίθαλψη, στις παροχές, κίνητρα και αποζημιώσεις, στους κανόνες διαφάνειας και δεοντολογίας και σε ζητήματα της Διεύθυνσης Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, επιδιώκονται η βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων και η ενίσχυση της μέριμνας για το προσωπικό.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γεώργιος Φλωρίδης εισηγήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο νομοσχέδιου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2023/1544 για τη συλλογή ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών.

Με το νομοσχέδιο επιδιώκεται η ενσωμάτωση στην ημεδαπή έννομη τάξη της οδηγίας (ΕΕ) 2023/1544 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2023 σχετικά με τη θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων για τον ορισμό ορισθεισών εγκαταστάσεων και νόμιμων εκπροσώπων με σκοπό τη συλλογή ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών.

Αντιμετωπίζεται έτσι, η ανάγκη άρσης διαδικαστικών εμποδίων, επίσπευσης των διαδικασιών και ενίσχυσης της διακρατικής συνεργασίας των κρατών μελών της Ένωσης.

Στόχος είναι η παροχή του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου σχετικά με τη συλλογή ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως εισηγήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο για την έκδοση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου η οποία αφορά τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού θέσεων εργασίας για πολίτες τρίτων χωρών στην Ελλάδα για το έτος 2027.

Η ανεργία μειώνεται διαρκώς, με αποτέλεσμα να περιορίζεται το διαθέσιμο εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό, την ώρα που οι ανάγκες της ελληνικής οικονομίας έχουν αυξηθεί σημαντικά. Όπως επισημαίνουν οι φορείς της αγοράς και οι κοινωνικοί εταίροι, κρίσιμοι τομείς, όπως ενδεικτικά ο αγροτικός και ο κατασκευαστικός, έχουν άμεση ανάγκη για εργατικά χέρια.

Για πρώτη φορά, οι θέσεις καθορίζονται μέσω της νέας διαδικασίας ακόμη πιο ευρείας διαβούλευσης. Σε αυτήν συμμετείχαν τα συναρμόδια Υπουργεία, οι κοινωνικοί εταίροι και οι φορείς της αγοράς, που κατέθεσαν τεκμηριωμένες εκτιμήσεις για τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας.

Η εισήγηση προβλέπει στοχευμένη αύξηση των θέσεων στους κλάδους όπου καταγράφονται οι μεγαλύτερες ελλείψεις.

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