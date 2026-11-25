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Σοβαρό περιστατικό με έναν ανήλικο και τη μητέρα του σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 25/11, στο Νοσοκομείο Παίδων Αττικής «Αγία Σοφία», όταν διέφυγε με ορούς και γάζες από τραύμα με μαχαίρι.

Ο ανήλικος είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο στις 22:00 το βράδυ της Τρίτης , με βαθύ τραύμα από μαχαίρι στο γλουτό και κρίθηκε αναγκαία η χειρουργική του επέμβαση εκείνη την ώρα.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, αμέσως μετά την άφιξή του στο νοσοκομείο με τη μητέρα του, εκείνη εξαφανίστηκε προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη. Μάλιστα, για το περιστατικό ειδοποιήθηκε η αστυνομία και δόθηκαν εντολές στο προσωπικό να ενημερώσουν στην περίπτωση που εμφανιστεί πάλι, προκειμένου να την συλλάβουν.

Ωστόσο, αντί να επιστρέψει η μητέρα, εξαφανίστηκε και ο ανήλικος το πρωί της επόμενης μέρας, έχοντας μάλιστα ακόμη τους ορούς και τις γάζες από την επέμβαση. Το παιδί, το οποίο δηλώθηκε ως 15 ετών, ωστόσο εκτιμάται ότι είναι μικρότερος, έγινε αντιληπτός από έναν γιατρό και τον φύλακα, οι οποίοι τον κυνήγησαν μέχρι το δρόμο έξω από το νοσοκομείο. Δεν κατάφεραν να τον σταματήσουν και έτσι ειδοποιήθηκε η αστυνομία, ώστε να αναζητήσει τόσο τον ίδιο όσο και την μητέρα του.

Σημειώνεται ότι ο ανήλικος είχε φιλοξενηθεί στο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή τόσο στο «Αγία Σοφία», όσο και στο «Αγλαΐα Κυριακού». Πρόκειται για νοσηλείες που δεν χρήζουν ιατρικής περίθαλψης, αλλά αφορούν ανηλίκους για τους οποίους έχει αφαιρεθεί η επιμέλεια από τους γονείς, αλλά δεν υπάρχει χώρος φιλοξενίας σε ιδρύματα.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, στα νοσοκομεία Παίδων «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού» βρίσκονται σήμερα συνολικά 52 παιδιά με εισαγγελική εντολή, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται πλέον μη διαχειρίσιμη

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