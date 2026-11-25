Snapshot Snapshot powered by AI

Σε προστατευτικά υπόστεγα φέρεται να μεταφέρει τα πολεμικά αεροσκάφη της η βρετανική στρατιωτική ηγεσία, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για ενδεχόμενα πλήγματα με drones καμικάζι, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mirror.

Στελέχη της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) φέρονται να προχωρούν στη μεταστάθμευση μοιρών σε προστατευτικά καταφύγια, καθώς οι βρετανικές Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται αντιμέτωπες με απειλές τόσο από τη Ρωσία όσο και από το Ιράν.

Είχε προηγηθεί η απομάκρυνση βαρέων βομβαρδιστικών της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας από την αεροπορική βάση Fairford της RAF και άλλες βάσεις που φιλοξενούν αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη, υπό τον φόβο ενδεχόμενων επιθέσεων.

Οι ΗΠΑ έχουν υποστηρίξει ότι οι βρετανικές βάσεις κινδυνεύουν να αποτελέσουν στόχο επιχειρήσεων δολιοφθοράς τρομοκρατικού χαρακτήρα, κυρίως από το Ιράν, με φόντο τον εν εξελίξει πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ηχηρή προειδοποίηση της MI5

Την ίδια ώρα, η βρετανική υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας MI5 εξέπεμψε αυτή την εβδομάδα σήμα κινδύνου, προειδοποιώντας ότι βρετανικές επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην υποστήριξη της Ουκρανίας ενδέχεται να βρεθούν στο στόχαστρο ρωσικών κατασκοπευτικών επιχειρήσεων.

Σε προειδοποιητική ανακοίνωση της Εθνικής Αρχής Προστατευτικής Ασφάλειας (NPSA), η οποία υπάγεται στην MI5, οι επιχειρήσεις καλούνται να περιορίσουν τη δημόσια έκθεσή τους, να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους στον εντοπισμό ύποπτων δραστηριοτήτων επιτήρησης και να λάβουν μέτρα για την ελαχιστοποίηση των συνεπειών μιας ενδεχόμενης επίθεσης.

«Εάν ο οργανισμός σας υποστηρίζει στρατιωτικές προμήθειες ή παρέχει εξοπλισμό στις ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο. Αυτό αφορά και τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα», αναφέρεται στην προειδοποίηση.

«Η δραστηριότητα αυτή χαρακτηρίζεται συνήθως από τη χρησιμοποίηση τρίτων προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό άλλων και εφαρμόζουν χαμηλής πολυπλοκότητας μεθόδους δολιοφθοράς, όπως οι εμπρησμοί», επισημαίνεται στη συνέχεια.

Στις βρετανικές αρχές εκφράζονται φόβοι ότι η Ρωσία επιχειρεί ολοένα και περισσότερο να στρατολογήσει εγκληματικές ομάδες από την Ανατολική Ευρώπη, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να εξαπολύουν επιθέσεις για λογαριασμό της.

Εδώ και αρκετά χρόνια, η MI5 προειδοποιεί διακριτικά τις επιχειρήσεις για σχέδια υποκλοπής ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων αξίας πολλών εκατομμυρίων λιρών.

Ωστόσο, η τελευταία, δημόσια προειδοποίηση συνιστά εξαιρετικά σπάνια κίνηση για τη βρετανική υπηρεσία πληροφοριών και αντανακλά την αυξανόμενη ανησυχία της κυβέρνησης για το ενδεχόμενο επίθεσης.

Αντι-drone δίχτυα για την προστασία των μαχητικών

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η RAF φέρεται επίσης να σχεδιάζει την εγκατάσταση προστατευτικών διχτυών κατά των drones γύρω από πολεμικά αεροσκάφη που παραμένουν εκτεθειμένα στους διαδρόμους των αεροδρομίων.

Αντίστοιχα δίχτυα έχουν χρησιμοποιηθεί εκτενώς στην Ουκρανία για την προστασία οδικών αξόνων και εγκαταστάσεων από τη διαρκή απειλή ρωσικών επιθέσεων.

Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στην ευρύτερη ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας των βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων έναντι της αυξανόμενης απειλής επιθέσεων από εχθρικά κράτη.

Οι πόλεμοι στο Ιράν και την Ουκρανία εκτιμάται ότι έχουν αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο επιθέσεων στο βρετανικό έδαφος, τόσο από ομάδες που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη όσο και από πρόσωπα που δρουν για λογαριασμό της Μόσχας.

Από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, το 2022, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επανειλημμένως κατηγορήσει τη Ρωσία ότι βρίσκεται πίσω από υποθέσεις κατασκοπείας και σχέδια δολιοφθοράς.

Τρεις άνδρες έχουν καταδικαστεί για απόπειρα εμπρησμού αποθήκης στην οποία φυλασσόταν δορυφορικός εξοπλισμός με προορισμό την Ουκρανία.

Διαβάστε επίσης