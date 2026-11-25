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Έπειτα από αρκετές παραβιάσεις του εναέριου χώρου, η Πολωνία θεσπίζει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων κατά μήκος των συνόρων της με την Ουκρανία.

Ο Πολωνός αναπληρωτής υπουργός Άμυνας, Τσέζαρι Τόμτσικ, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση προετοιμάζει το αντίστοιχο διάταγμα.

Το μέτρο περιορισμού της εναέριας κυκλοφορίας αναμένεται να «τεθεί σε ισχύ στα τέλη Δεκεμβρίου ή στις αρχές Ιανουαρίου».

Η Πολωνία θα πρέπει να θεσπίσει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της, προκειμένου να διευκολύνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, δήλωσε την Τετάρτη ο υφυπουργός Άμυνας της χώρας, Τσέζαρι Τόμτσικ, προσθέτοντας ότι και άλλες χώρες της περιοχής θα πρέπει να εξετάσουν την υιοθέτηση ανάλογων μέτρων.

«Θα πρόκειται για μια περιορισμένη ζώνη, σε κάποια απόσταση από τα σύνορα, από δέκα και πλέον έως αρκετές δεκάδες χιλιόμετρα, η οποία θα λειτουργεί υποστηρικτικά για τις Ένοπλες Δυνάμεις», ανέφερε.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, τρεις ρωσικοί πύραυλοι Kh-101 κατέπεσαν την Παρασκευή σε πολωνικό έδαφος, εντείνοντας τις ανησυχίες για ενδεχόμενη επέκταση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία σε εδάφη κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.

Ο Τόμτσικ επισήμανε ότι επιθυμεί η νέα ρύθμιση να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν, «προς τα τέλη Δεκεμβρίου ή στις αρχές Ιανουαρίου».

«Θα παροτρύνουμε επίσης τους συμμάχους μας, το σύνολο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, να υιοθετήσουν την ίδια αρχή κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγας. Η Πολωνία πρωτοστάτησε σε αυτή την κατεύθυνση και έκτοτε οι χώρες της Βαλτικής ακολούθησαν το παράδειγμά μας», δήλωσε.

Επί του παρόντος, η Πολωνία επιβάλλει περιορισμούς στις πτήσεις κοντά στα σύνορά της, σε ύψος έως περίπου 3.000 μέτρων κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι πτήσεις αυτές απαγορεύονται από τη δύση έως την ανατολή του ηλίου, με περιορισμένες εξαιρέσεις, μεταξύ των οποίων οι αναγκαίες πτήσεις για ιατρικούς σκοπούς.

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