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Κρύπτη μέσα σε λεωφορείο είχαν δημιουργήσει προκειμένου να μεταφέρουν παράνομα άτομα χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα, από και προς την Ιταλία μέσω ακτοπλοϊκής σύνδεσης.

Δύο Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν σήμερα στην Ηγουμενίτσα, μετά από έλεγχο του Λιμενικού. Πρόκειται για τον 62χρονο οδηγό του λεωφορείου και έναν 24χρονο που επέβαινε σε αυτό. Σύμφωνα με το Λιμενικό, μετά τον κατάπλου του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου που εκτελούσε το δρομολόγιο Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Βενετία, αξιοποιήθηκαν πληροφορίες και το λεωφορείο οδηγήθηκε σε ειδικό χώρο του λιμανιού για έλεγχο.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκε στο πίσω εσωτερικό μέρος του οχήματος ειδικά διαμορφωμένος χώρος, μια κρύπτη, μέσα στην οποία βρέθηκε δελτίο αιτούντος ασύλου που ανήκε σε τρίτο πρόσωπο. Σύμφωνα με τις αρχές, η κρύπτη προοριζόταν για την παράνομη μεταφορά του 24χρονου στο εξωτερικό.

Από τον έλεγχο των στοιχείων του 24χρονου στη βάση δεδομένων SIS RECAST προέκυψε επίσης ότι σε βάρος του υπήρχε καταχώριση από τις ελληνικές αρχές για διοικητικό μέτρο επιστροφής.

Το λεωφορείο κατασχέθηκε από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, το οποίο διενεργεί την προανάκριση. Παράλληλα, αναζητούνται πέντε ακόμη άτομα, τα οποία καταγράφηκαν από το σύστημα καμερών του λιμανιού να απομακρύνονται από το σημείο όπου ήταν σταθμευμένο το λεωφορείο.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί ο ρόλος των εμπλεκομένων και να αποσαφηνιστούν όλες οι συνθήκες της υπόθεσης.

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