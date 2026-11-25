26χρονος της Google βγάζει 280.000 ευρώ τον χρόνο, αλλά ζει με 18.000 ευρώ
Έχει ήδη συγκεντρώσει περίπου 600.000 ευρώ σε επενδύσεις και ακολουθεί μια καθημερινότητα με ελάχιστα έξοδα για να πετύχει την οικονομική ανεξαρτησία πριν από τα 30
Έχει ετήσια έσοδα που θα ζήλευαν ακόμη και στελέχη με πολυετή παρουσία στον χώρο της τεχνολογίας, εργάζεται στην Google και στα 26 του χρόνια έχει ήδη συγκεντρώσει περίπου 600.000 ευρώ σε επενδύσεις. Κι όμως, ο Charles Broomfield έχει επιλέξει να ζει με λιγότερα από 18.000 ευρώ τον χρόνο, αποφεύγοντας σχεδόν κάθε περιττή δαπάνη.
Ο νεαρός αναλυτής ασφάλειας τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να έχει συνολικά έσοδα περίπου 280.000 ευρώ μέσα στο 2026. Αντί να αυξάνει τις προσωπικές του δαπάνες όσο ανεβαίνουν τα εισοδήματά του, ακολουθεί την ακριβώς αντίθετη πορεία: κρατά το κόστος ζωής του σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα και διοχετεύει το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων του στην αποταμίευση και τις επενδύσεις.
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