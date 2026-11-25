Έχει ετήσια έσοδα που θα ζήλευαν ακόμη και στελέχη με πολυετή παρουσία στον χώρο της τεχνολογίας, εργάζεται στην Google και στα 26 του χρόνια έχει ήδη συγκεντρώσει περίπου 600.000 ευρώ σε επενδύσεις. Κι όμως, ο Charles Broomfield έχει επιλέξει να ζει με λιγότερα από 18.000 ευρώ τον χρόνο, αποφεύγοντας σχεδόν κάθε περιττή δαπάνη.

Ο νεαρός αναλυτής ασφάλειας τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να έχει συνολικά έσοδα περίπου 280.000 ευρώ μέσα στο 2026. Αντί να αυξάνει τις προσωπικές του δαπάνες όσο ανεβαίνουν τα εισοδήματά του, ακολουθεί την ακριβώς αντίθετη πορεία: κρατά το κόστος ζωής του σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα και διοχετεύει το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων του στην αποταμίευση και τις επενδύσεις.

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