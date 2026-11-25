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Συγκλονίζει η ιστορία της 40χρονης Ελένης, που εντοπίστηκε νεκρή χθες, σε καμπίνα πλοίου, στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Η γυναίκα αφήνει πίσω της μία οικογένεια με τρία παιδιά και πολλά ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατό της.

Μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης, συγγενείς και φίλοι αναμένεται σήμερα να την αποχαιρετήσουν. Η κηδεία της θα τελεστεί στις 15.30, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, στον Άγιο Βλάσση Ηρακλείου, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, που εκτιμάται ότι θα ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου της.

Η ιστορία της Ελένης έχει προκαλέσει συγκίνηση σε όλη τη χώρα, καθώς η 40χρονη, έπειτα από μια δύσκολη διαδρομή με τη νεφρική ανεπάρκεια και τις αιμοκαθάρσεις, είχε υποβληθεί στα τέλη Οκτωβρίου σε μεταμόσχευση νεφρού στο Λαϊκό Νοσοκομείο της Αθήνας, προσδοκώντας μια νέα καθημερινότητα κοντά στα αγαπημένα της πρόσωπα.

Όπως περιέγραψε στο Cretalive ο διευθυντής της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Βενιζελείου Νοσοκομείου, Δημήτρης Ξυδάκης, η Ελένη ήταν αισιόδοξη και χαρούμενη μετά τη μεταμόσχευση, έχοντας διατηρήσει την επικοινωνία της με τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα της όλα αυτά τα χρόνια.

Ο ίδιος μίλησε και για την απόφαση κομβικής σημασίας για την Ελένη, η οποία παρά τη σοβαρή νεφρική βλάβη που ήδη αντιμετώπιζε, ήθελε να αποκτήσει και τρίτο παιδί. Μία απόφαση πολύ δύσκολη καθώς ο κίνδυνος της αιμοκάθαρσης ήταν υπαρκτός, όπως είχε ενημερωθεί. Ο κ. Ξυδάκης σεβάστηκε την επιθυμία της και στάθηκε δίπλα της σε όλη αυτή την προσπάθεια, αναλαμβάνοντας την ιατρική παρακολούθησή της και φροντίζοντας να διασφαλιστεί, όσο ήταν δυνατόν, η μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για την ίδια και το μωρό.

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