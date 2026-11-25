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Με πολύ κρύο και συνθήκες παγετού στην ηπειρωτική χώρα ξεκίνησε η σημερινή ημέρα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, ωστόσο το σκηνικό του καιρού ετοιμάζεται να αλλάξει ριζικά. Καθώς το «ατμοσφαιρικό βουνό» που χάρισε ήπιες συνθήκες τις τελευταίες ημέρες καταρρέει και αποχωρεί, τη θέση του παίρνει ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά-βορειοδυτικά.

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού του Κλέαρχου Μαρουσάκη, το νέο κύμα κακοκαιρίας, με καθαρά φθινοπωρινά χαρακτηριστικά και μεγάλη διάρκεια, θα γίνει ιδιαίτερα αισθητό από αύριο, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, και κυρίως την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, φέρνοντας πολλές και τοπικά έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, αλλά και άνοδο του υδραργύρου λόγω των νοτιάδων.

Παγωνιά το πρωί της Τετάρτης: Έως -8°C στο Κάτω Νευροκόπι

Η ψυχρή αέρια μάζα που βρίσκεται πάνω από τη χώρα, σε συνδυασμό με το ήπιο πεδίο ανέμων και το φαινόμενο των θερμοκρασιακών αναστροφών, έριξε κατακόρυφα τη θερμοκρασία τις πρωινές ώρες, προκαλώντας παγετό στην κεντρική και βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, οι ελάχιστες θερμοκρασίες το πρωί καταγράφηκαν ως εξής:

Κάτω Νευροκόπι Δράμας: -6 με -8 βαθμοί Κελσίου.

-6 με -8 βαθμοί Κελσίου. Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης: Κοντά στους -5 βαθμούς Κελσίου.

Κοντά στους -5 βαθμούς Κελσίου. Φλώρινα & Δυτική Μακεδονία: Κοντά στους -4 με -5 βαθμούς Κελσίου.

Κοντά στους -4 με -5 βαθμούς Κελσίου. Ήπειρος ^ Τρίπολη: Κοντά στους 0 βαθμούς.

Κοντά στους 0 βαθμούς. Θεσσαλία: Κοντά στους 2 με 3 βαθμούς Κελσίου

Κοντά στους 2 με 3 βαθμούς Κελσίου Νομός Αττικής: Ξεκίνημα από τους 10 με 12 βαθμούς Κελσίου

Ξεκίνημα από τους 10 με 12 βαθμούς Κελσίου Νότιο – Νοτιοανατολικό Αιγαίο & Καστελόριζο: Στον αντίποδα, ο υδράργυρος προσέγγισε τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου: Πού θα πέσουν οι πρώτες βροχές

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας δεν αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα, με την ηλιακή ακτινοβολία να κυριαρχεί αρχικά στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα. Η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα κινηθεί στα κανονικά για την εποχή επίπεδα:

Βόρεια Ελλάδα: Δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου.

Δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου. Κεντρικά τμήματα: Θα φτάσει τους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Θα φτάσει τους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου. Νότια τμήματα: Θα αγγίξει τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο, από τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα ξεκινήσει βαθμιαία ανάπτυξη νεφώσεων. Αρχικά θα εμφανιστούν ψηλές νεφώσεις (λευκές λωρίδες ψηλά στην ατμόσφαιρα), οι οποίες καθώς περνούν οι ώρες θα χαμηλώνουν και θα γίνονται πιο γκρίζες και σκοτεινές.

Κοντά στο απόγευμα προς τη νύχτα, το βαρομετρικό χαμηλό θα δώσει τις πρώτες του βροχές στη δυτική-βορειοδυτική Ελλάδα, και συγκεκριμένα στο κεντρικό και βόρειο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και κυρίως στην Ήπειρο. Παράλληλα, οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους, φτάνοντας τη νύχτα στο κεντρικό και βόρειο Ιόνιο τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ.

Τι φέρνει η κακοκαιρία από αύριο Πέμπτη έως και την Κυριακή

Η μετατόπιση του κύματος κακοκαιρίας ανατολικότερα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή τις επόμενες ημέρες, καθώς αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά πολλές περιοχές της χώρας:

Πολλές και έντονες βροχές: Η επικράτηση των ισχυρών νοτιάδων θα μεταφέρει μια πιο θερμή, αλλά εξαιρετικά υγρή και ασταθή αέρια μάζα προς την περιοχή μας, τροφοδοτώντας έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες από αύριο Πέμπτη και κυρίως το τριήμερο Παρασκευής - Κυριακής.

Η επικράτηση των ισχυρών νοτιάδων θα μεταφέρει μια πιο θερμή, αλλά εξαιρετικά υγρή και ασταθή αέρια μάζα προς την περιοχή μας, τροφοδοτώντας έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες από αύριο Πέμπτη και κυρίως το τριήμερο Παρασκευής - Κυριακής. Άνοδος της θερμοκρασίας: Λόγω των νότιων ανέμων, ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο σε σχέση με τα χθεσινά και τα σημερινά επίπεδα, περιορίζοντας το τσουχτερό πρωινό κρύο.

Αναλυτικά η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

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