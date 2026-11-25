Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (25/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|25/11/2026 8:00:00 πμ
|25/11/2026 11:30:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΗΡΩΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ απο κάθετο: ΦΙΛΟΛΑΟΥ έως κάθετο: ΛΑΕΡΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
|1320
|Λειτουργία
|25/11/2026 8:00:00 πμ
|25/11/2026 12:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΠΕΡΣΕΩΣ απο κάθετο: ΑΓΑΘΟΔΑΙΜΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΤΕΛΕΑΣ απο κάθετο: ΑΓΑΘΟΔΑΙΜΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΠΥΛΑΔΟΥ απο κάθετο: ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΔΩΡΟΥ απο κάθετο: ΑΙΟΛΙΔΟΣ έως κάθετο: ΔΙΔΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΠΡΑΞΙΟΥ έως κάθετο: ΠΥΛΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΑΘΟΔΑΙΜΟΝΟΣ απο κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ έως κάθετο: ΠΥΛΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ απο κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ έως κάθετο: ΠΥΛΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1231
|Λειτουργία
|25/11/2026 8:00:00 πμ
|25/11/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ απο κάθετο: ΑΧΑΙΩΝ έως κάθετο: ΠΛ.ΝΤΑΒΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΙΑΜΟΥ απο κάθετο: ΑΧΑΙΩΝ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΡΦΕΩΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έως κάθετο: ΝΑΥΣΙΚΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έως κάθετο: ΝΑΥΣΙΚΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΤΕΛΗ ΛΙΝΟΥ απο κάθετο: ΠΛ.ΝΤΑΒΑΡΗ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ έως κάθετο: ΠΑΝΤΕΛΗ ΛΙΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ ΝΟ 30 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟ 7, 11, 23 - 25, 31 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1658
|Κατασκευές
|25/11/2026 8:00:00 πμ
|25/11/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ απο κάθετο: ΠΛ.ΝΤΑΒΑΡΗ έως κάθετο: ΜΥΛΤΙΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΑΜΦΙΘΕΑΣ έως κάθετο: ΠΛ.ΝΤΑΒΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΤΟΥΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟ45, 53 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1657
|Κατασκευές
|25/11/2026 8:00:00 πμ
|25/11/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΟΜΗΡΟΥ απο κάθετο: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ έως κάθετο: ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|1319
|Λειτουργία
|25/11/2026 8:00:00 πμ
|25/11/2026 1:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΟΜΗΡΟΥ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΣΚΟΥΦΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|1329
|Λειτουργία
|25/11/2026 8:00:00 πμ
|25/11/2026 2:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΡΦΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ έως κάθετο: ΣΕΡΦΙΩΤΟΥ 87 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
|Κατασκευές
|25/11/2026 8:00:00 πμ
|25/11/2026 2:00:00 μμ
|Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΕΤΑΛΑ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ ΚΑΙ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ.
|813
|Κατασκευές
|25/11/2026 8:00:00 πμ
|25/11/2026 3:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ απο κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ έως κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
|Κατασκευές
|25/11/2026 8:00:00 πμ
|25/11/2026 4:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|Συντήρηση
|25/11/2026 8:00:00 πμ
|25/11/2026 4:00:00 μμ
|ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΘΑΓΟΡΑ απο κάθετο: ΒΥΘΙΝΙΑΣ έως κάθετο: ΠΟΝΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΜΙΑΟΥΛΗ απο κάθετο: ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ απο κάθετο: ΖΩΟΔ.ΠΗΓΗΣ έως κάθετο: ΚΟΡΑΗ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ απο κάθετο: Γ.ΑΒΕΡΩΦ έως κάθετο: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΩΟΔ.ΠΗΓΗΣ απο κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ έως κάθετο: ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΣΟΒΟΥ απο κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ έως κάθετο: ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΑΗ απο κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ έως κάθετο: ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: Γ.ΑΒΕΡΩΦ έως κάθετο: ΠΙΣΙΔΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδό
|Κατασκευές
|25/11/2026 8:00:00 πμ
|25/11/2026 4:00:00 μμ
|ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ
|ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ - ΜΑΤΣΟΥΚΑ - ΑΛ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ - ΧΙΟΥ - ΜΙΑΟΥΛΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ - Ζ.ΠΗΓΗΣ - ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ - ΦΙΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
|524
|Κατασκευές
|25/11/2026 8:00:00 πμ
|25/11/2026 4:00:00 μμ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΠΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΩΣ ΕΙΡΗΝΗΣ.
|804
|Κατασκευές
|25/11/2026 8:00:00 πμ
|25/11/2026 4:00:00 μμ
|ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΡΑΜΑΣ, ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΙΑΣ.
|805
|Κατασκευές
|25/11/2026 8:00:00 πμ
|25/11/2026 4:00:00 μμ
|ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ, ΘΕΣΠΙΔΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡ. ΚΟΤΖΙΑ.
|812
|Κατασκευές
|25/11/2026 8:00:00 πμ
|25/11/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Η.ΖΕΡΒΟΥ, ΚΟΣΣΟΥ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ.
|814
|Κατασκευές
|25/11/2026 8:00:00 πμ
|25/11/2026 4:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Ζυγά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ απο κάθετο: ΣΚΟΥΖΕ έως κάθετο: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΣΚΟΥΖΕ έως κάθετο: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|Κατασκευές
|25/11/2026 8:00:00 πμ
|25/11/2026 4:00:00 μμ
|ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΙΛΙΟΥ
|ΠΡΙΑΜΟΥ - ΗΡΩΣ ΚΩΝ/ΛΟΥ - ΚΙΑΤΟΥ - ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ - ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΛΕΩΦ.ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Β.ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΑΛΕΞ.ΔΙΑΚΟΥ - ΦΛΕΒΑΣ ΡΟΥΒΙΚΩΝΟΣ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ - ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
|525
|Κατασκευές
|25/11/2026 8:00:00 πμ
|25/11/2026 5:00:00 μμ
|ΡΑΦΗΝΑΣ
|ΠΙΚΕΡΜΙ - ΣΤΕΚΟ - ΙΩΑΝΝΟΥ - ΗΜΕΡΟΥ ΠΕΥΚΟΥ - ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ - ΑΙΑΝΤΟΣ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - Λ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, 200 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙ ΠΡΟΣ ΡΑΦΗΝΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΕΙΡΗΝΗΣ - ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΦΙΛΙΑΣ - ΜΥΡΤΙΑΣ - ΜΑΓΝΓΣΙΑΣ - ΙΜΒΡΟΥ - ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ.
|546
|Λειτουργία
|25/11/2026 8:00:00 πμ
|25/11/2026 5:30:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΟΥ απο κάθετο: ΣΥΝΤ.ΔΑΒΑΚΗ έως κάθετο: ΣΟΦΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΘΕΡΙΛΔΗ απο κάθετο: ΣΥΝΤ.ΔΑΒΑΚΗ έως κάθετο: ΥΠΕΡΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΠΕΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΣΕΘΕΡΙΛΔΗ έως κάθετο: ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ απο κάθετο: ΥΠΕΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΟΦΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ απο κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά οδός:ΣΟΦΟΥΛΗ ΝΟ 35, 37 από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ απο κάθετο: ΣΟΦΟΥΛΗ έως κάθετο: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΝΟ8 από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ
|1661
|Κατασκευές
|25/11/2026 8:00:00 πμ
|25/11/2026 6:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΡΕΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ
|Κατασκευές
|25/11/2026 8:30:00 πμ
|25/11/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Ζυγά οδός:ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟ 104 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 07:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΕΝΔΥΜΩΝΟΣ ΝΟ 1, 2 από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ
|1659
|Κατασκευές
|25/11/2026 8:30:00 πμ
|25/11/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Ζυγά οδός:ΝΕΦΕΛΗΣ 2 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΝΕΦΕΛΗΣ έως κάθετο: ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ
|1656
|Κατασκευές
|25/11/2026 8:30:00 πμ
|25/11/2026 12:30:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά οδός:ΕΥΚΑΡΙΟΥ ΝΟ 17, 15, 11 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΙΡΗ απο κάθετο: ΕΥΚΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ
|1660
|Κατασκευές
|25/11/2026 8:30:00 πμ
|25/11/2026 3:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά οδός:ΝΕΦΕΛΗΣ ΝΟ1 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:30 πμ έως: 03:00 μμ
|1655
|Κατασκευές
|25/11/2026 9:00:00 πμ
|25/11/2026 11:00:00 πμ
|ΑΛΙΜΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΝΩΣΣΟΥ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ απο κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ έως κάθετο: ΚΝΩΣΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ έως κάθετο: ΚΝΩΣΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1663
|Λειτουργία
|25/11/2026 9:00:00 πμ
|25/11/2026 12:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ απο κάθετο: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1300
|Λειτουργία
|25/11/2026 9:00:00 πμ
|25/11/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΠΡΩΤΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 60 από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ
|1664
|Κατασκευές
|25/11/2026 10:00:00 πμ
|25/11/2026 12:00:00 μμ
|ΕΚΑΛΗΣ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΣΑΒΒΙΔΗ, ΠΛ.ΙΑΤΡΟΥ, ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΛΟΦΟΥ.
|806
|Κατασκευές
|25/11/2026 12:00:00 μμ
|25/11/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΗΦΙΣΟΔΟΤΟΥ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΚΤΗΣΙΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΚΛΕΙΔΗΜΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΤΡΕΩΣ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ απο κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ απο κάθετο: ΑΤΡΕΩΣ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ
|1232
|Λειτουργία
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