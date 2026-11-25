25/11/2026 8:00:00 πμ 25/11/2026 11:30:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΗΡΩΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ απο κάθετο: ΦΙΛΟΛΑΟΥ έως κάθετο: ΛΑΕΡΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ 1320 Λειτουργία

25/11/2026 8:00:00 πμ 25/11/2026 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΠΕΡΣΕΩΣ απο κάθετο: ΑΓΑΘΟΔΑΙΜΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΤΕΛΕΑΣ απο κάθετο: ΑΓΑΘΟΔΑΙΜΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΠΥΛΑΔΟΥ απο κάθετο: ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΔΩΡΟΥ απο κάθετο: ΑΙΟΛΙΔΟΣ έως κάθετο: ΔΙΔΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΠΡΑΞΙΟΥ έως κάθετο: ΠΥΛΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΑΘΟΔΑΙΜΟΝΟΣ απο κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ έως κάθετο: ΠΥΛΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ απο κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ έως κάθετο: ΠΥΛΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1231 Λειτουργία

25/11/2026 8:00:00 πμ 25/11/2026 12:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ απο κάθετο: ΑΧΑΙΩΝ έως κάθετο: ΠΛ.ΝΤΑΒΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΙΑΜΟΥ απο κάθετο: ΑΧΑΙΩΝ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΡΦΕΩΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έως κάθετο: ΝΑΥΣΙΚΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έως κάθετο: ΝΑΥΣΙΚΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΤΕΛΗ ΛΙΝΟΥ απο κάθετο: ΠΛ.ΝΤΑΒΑΡΗ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ έως κάθετο: ΠΑΝΤΕΛΗ ΛΙΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ ΝΟ 30 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟ 7, 11, 23 - 25, 31 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ 1658 Κατασκευές

25/11/2026 8:00:00 πμ 25/11/2026 12:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ απο κάθετο: ΠΛ.ΝΤΑΒΑΡΗ έως κάθετο: ΜΥΛΤΙΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΑΜΦΙΘΕΑΣ έως κάθετο: ΠΛ.ΝΤΑΒΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΤΟΥΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟ45, 53 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ 1657 Κατασκευές

25/11/2026 8:00:00 πμ 25/11/2026 12:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΟΜΗΡΟΥ απο κάθετο: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ έως κάθετο: ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ 1319 Λειτουργία

25/11/2026 8:00:00 πμ 25/11/2026 1:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΜΗΡΟΥ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΣΚΟΥΦΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ 1329 Λειτουργία

25/11/2026 8:00:00 πμ 25/11/2026 2:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΡΦΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ έως κάθετο: ΣΕΡΦΙΩΤΟΥ 87 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Κατασκευές

25/11/2026 8:00:00 πμ 25/11/2026 2:00:00 μμ Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΕΤΑΛΑ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ ΚΑΙ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ. 813 Κατασκευές

25/11/2026 8:00:00 πμ 25/11/2026 3:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ απο κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ έως κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Κατασκευές

25/11/2026 8:00:00 πμ 25/11/2026 4:00:00 μμ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Συντήρηση

25/11/2026 8:00:00 πμ 25/11/2026 4:00:00 μμ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΘΑΓΟΡΑ απο κάθετο: ΒΥΘΙΝΙΑΣ έως κάθετο: ΠΟΝΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΜΙΑΟΥΛΗ απο κάθετο: ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ απο κάθετο: ΖΩΟΔ.ΠΗΓΗΣ έως κάθετο: ΚΟΡΑΗ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ απο κάθετο: Γ.ΑΒΕΡΩΦ έως κάθετο: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΩΟΔ.ΠΗΓΗΣ απο κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ έως κάθετο: ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΣΟΒΟΥ απο κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ έως κάθετο: ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΑΗ απο κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ έως κάθετο: ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: Γ.ΑΒΕΡΩΦ έως κάθετο: ΠΙΣΙΔΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδό Κατασκευές

25/11/2026 8:00:00 πμ 25/11/2026 4:00:00 μμ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ - ΜΑΤΣΟΥΚΑ - ΑΛ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ - ΧΙΟΥ - ΜΙΑΟΥΛΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ - Ζ.ΠΗΓΗΣ - ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ - ΦΙΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 524 Κατασκευές

25/11/2026 8:00:00 πμ 25/11/2026 4:00:00 μμ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΠΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΩΣ ΕΙΡΗΝΗΣ. 804 Κατασκευές

25/11/2026 8:00:00 πμ 25/11/2026 4:00:00 μμ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΡΑΜΑΣ, ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΙΑΣ. 805 Κατασκευές

25/11/2026 8:00:00 πμ 25/11/2026 4:00:00 μμ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ, ΘΕΣΠΙΔΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡ. ΚΟΤΖΙΑ. 812 Κατασκευές

25/11/2026 8:00:00 πμ 25/11/2026 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Η.ΖΕΡΒΟΥ, ΚΟΣΣΟΥ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ. 814 Κατασκευές

25/11/2026 8:00:00 πμ 25/11/2026 4:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ζυγά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ απο κάθετο: ΣΚΟΥΖΕ έως κάθετο: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΣΚΟΥΖΕ έως κάθετο: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Κατασκευές

25/11/2026 8:00:00 πμ 25/11/2026 4:00:00 μμ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΙΛΙΟΥ ΠΡΙΑΜΟΥ - ΗΡΩΣ ΚΩΝ/ΛΟΥ - ΚΙΑΤΟΥ - ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ - ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΛΕΩΦ.ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Β.ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΑΛΕΞ.ΔΙΑΚΟΥ - ΦΛΕΒΑΣ ΡΟΥΒΙΚΩΝΟΣ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ - ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 525 Κατασκευές

25/11/2026 8:00:00 πμ 25/11/2026 5:00:00 μμ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙ - ΣΤΕΚΟ - ΙΩΑΝΝΟΥ - ΗΜΕΡΟΥ ΠΕΥΚΟΥ - ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ - ΑΙΑΝΤΟΣ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - Λ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, 200 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙ ΠΡΟΣ ΡΑΦΗΝΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΕΙΡΗΝΗΣ - ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΦΙΛΙΑΣ - ΜΥΡΤΙΑΣ - ΜΑΓΝΓΣΙΑΣ - ΙΜΒΡΟΥ - ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ. 546 Λειτουργία

25/11/2026 8:00:00 πμ 25/11/2026 5:30:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΟΥ απο κάθετο: ΣΥΝΤ.ΔΑΒΑΚΗ έως κάθετο: ΣΟΦΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΘΕΡΙΛΔΗ απο κάθετο: ΣΥΝΤ.ΔΑΒΑΚΗ έως κάθετο: ΥΠΕΡΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΠΕΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΣΕΘΕΡΙΛΔΗ έως κάθετο: ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ απο κάθετο: ΥΠΕΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΟΦΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ απο κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά οδός:ΣΟΦΟΥΛΗ ΝΟ 35, 37 από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ απο κάθετο: ΣΟΦΟΥΛΗ έως κάθετο: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΝΟ8 από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ 1661 Κατασκευές

25/11/2026 8:00:00 πμ 25/11/2026 6:00:00 μμ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΕΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Κατασκευές

25/11/2026 8:30:00 πμ 25/11/2026 12:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Ζυγά οδός:ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟ 104 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 07:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΕΝΔΥΜΩΝΟΣ ΝΟ 1, 2 από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ 1659 Κατασκευές

25/11/2026 8:30:00 πμ 25/11/2026 12:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Ζυγά οδός:ΝΕΦΕΛΗΣ 2 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΝΕΦΕΛΗΣ έως κάθετο: ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ 1656 Κατασκευές

25/11/2026 8:30:00 πμ 25/11/2026 12:30:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά οδός:ΕΥΚΑΡΙΟΥ ΝΟ 17, 15, 11 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΙΡΗ απο κάθετο: ΕΥΚΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ 1660 Κατασκευές

25/11/2026 8:30:00 πμ 25/11/2026 3:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά οδός:ΝΕΦΕΛΗΣ ΝΟ1 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:30 πμ έως: 03:00 μμ 1655 Κατασκευές

25/11/2026 9:00:00 πμ 25/11/2026 11:00:00 πμ ΑΛΙΜΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΝΩΣΣΟΥ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ απο κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ έως κάθετο: ΚΝΩΣΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ έως κάθετο: ΚΝΩΣΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ 1663 Λειτουργία

25/11/2026 9:00:00 πμ 25/11/2026 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ απο κάθετο: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ 1300 Λειτουργία

25/11/2026 9:00:00 πμ 25/11/2026 12:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΠΡΩΤΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 60 από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ 1664 Κατασκευές

25/11/2026 10:00:00 πμ 25/11/2026 12:00:00 μμ ΕΚΑΛΗΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΣΑΒΒΙΔΗ, ΠΛ.ΙΑΤΡΟΥ, ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΛΟΦΟΥ. 806 Κατασκευές