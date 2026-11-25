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Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες της πανσελήνου του Νοεμβρίου πάνω από την Ακρόπολη, με το Reuters και το αμερικανικό δίκτυο ABC να μεταδίδουν εντυπωσιακά πλάνα από την Αθήνα.

Το βράδυ της Τρίτης (24/11), το ολόγιομο φεγγάρι ανέτειλε πάνω από τον Παρθενώνα, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο σκηνικό στον αττικό ουρανό. Καθώς ανέβαινε στον ορίζοντα, η Σελήνη φαινόταν μεγαλύτερη και είχε μια θερμή, πορτοκαλί απόχρωση, με τον φωτισμένο αρχαιολογικό χώρο να συμπληρώνει την εικόνα.

https://www.instagram.com/reel/DgJV8y9vy0S/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το Reuters μετέδωσε ζωντανά την ανατολή της πανσελήνου.

Από την πλευρά του, το ABC δημοσίευσε βίντεο στον λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζοντας το θέαμα που αντίκρισαν κάτοικοι και επισκέπτες της Αθήνας.

Η φετινή πανσέληνος του Νοεμβρίου ήταν και υπερπανσέληνος, καθώς συνέπεσε με μια περίοδο κατά την οποία η Σελήνη βρίσκεται σχετικά κοντά στη Γη, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται ελαφρώς μεγαλύτερη και φωτεινότερη από μια συνηθισμένη πανσέληνο.

Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι του Κάστορα»

Η πανσέληνος του Νοεμβρίου είναι γνωστή ως «Beaver Moon», δηλαδή «Φεγγάρι του Κάστορα», μια ονομασία που προέρχεται από παραδόσεις της Βόρειας Αμερικής.

Η ονομασία συνδέεται με την εποχή κατά την οποία οι κάστορες προετοιμάζονται για τον χειμώνα, συγκεντρώνοντας τροφή και ενισχύοντας τα καταφύγιά τους. Παράλληλα, ιστορικά, αυτή ήταν και η περίοδος κατά την οποία τοποθετούνταν παγίδες για κάστορες, πριν παγώσουν οι λίμνες και τα ποτάμια.

Το φετινό «Φεγγάρι του Κάστορα» έφτασε στην πλήρη φάση του την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, στις 16:53 ώρα Ελλάδας. Η Σελήνη παρέμεινε σχεδόν ολόγιομη και κατά τις βραδινές ώρες, όταν καταγράφηκαν τα πλάνα από την Ακρόπολη.

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