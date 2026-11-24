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Εντυπωσιακό ουράνιο θέαμα προσφέρει απόψε στον αττικό ουρανό η πανσέληνος του Νοεμβρίου, γνωστή ως «Φεγγάρι του Κάστορα» (Beaver Moon), η οποία φέτος συμπίπτει με υπερπανσέληνο.

Το ολόγιομο φεγγάρι ανέτειλε πάνω από την Αθήνα, δίνοντας έναν ακόμη πιο εορταστικό τόνο στην πρωτεύουσα ενόψει της αποψινής φωταγώγησης της πλατείας Συντάγματος και του μεγάλου χριστουγεννιάτικου δέντρου, με τη λάμψη του να στέκει επιβλητικά πίσω από το κτήριο της Βουλής.

​Σύμφωνα με τα αστρονομικά δεδομένα, η πανσέληνος της Τρίτης (24/11) έφτασε στο μέγιστο της φωτεινότητάς της στις 16:53 το απόγευμα, ώρα Ελλάδας, ωστόσο θα παραμείνει σχεδόν ολόγιομη καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, χαρίζοντας μοναδικές εικόνες.

Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι του Κάστορα»

Όπως συμβαίνει με όλες τις ονομασίες των πανσελήνων του έτους, έτσι και αυτή προέρχεται από τις παραδόσεις των ιθαγενών φυλών της Βόρειας Αμερικής και το ημερολόγιο των πρώτων αποίκων, που συνδέονταν άμεσα με τις εποχικές αλλαγές της φύσης.

ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΦΟ ΤΗΣ ΠΝΥΚΑΣ INTIME NEWS

Η προετοιμασία για τον χειμώνα: Ο Νοέμβριος είναι η περίοδος κατά την οποία οι κάστορες ολοκληρώνουν εντατικά την κατασκευή των φραγμάτων και των φωλιών τους και αποθηκεύουν τροφή, προτού παγώσουν τα ποτάμια και οι λίμνες.Το κυνήγι της γούνας: Παράλληλα, ήταν ο τελευταίος μήνας πριν από τον βαρύ χειμώνα κατά τον οποίο οι κυνηγοί έστηναν παγίδες για κάστορες, ώστε να εξασφαλίσουν ζεστές γούνες για τους παγωμένους μήνες που ακολουθούσαν.

ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΦΟ ΤΗΣ ΠΝΥΚΑΣ INTIME NEWS

Σε άλλες παραδόσεις, η πανσέληνος του Νοεμβρίου αναφέρεται επίσης ως «Φεγγάρι του Παγετού» (Frost Moon) ή «Παγωμένο Φεγγάρι» (Freezing Moon), σηματοδοτώντας την οριστική μετάβαση στον χειμώνα.

ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΦΟ ΤΗΣ ΠΝΥΚΑΣ INTIME NEWS

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