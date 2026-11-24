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Σαν σενάριο κινηματογραφικής ταινίας μοιάζει η ιστορία ενός νεαρού άνδρα στο Βιετνάμ, ο οποίος εξαφανίστηκε από προσώπου γης για σχεδόν επτά χρόνια, επιλέγοντας να ζει στον δρόμο και μέσα σε τσιμεντένιους σωλήνες αποχέτευσης, επειδή δεν άντεχε το βάρος της αποτυχίας των σπουδών του στο εξωτερικό.

Όπως ανακοινώθηκε στις 24 Νοεμβρίου από την αστυνομία της συνοικίας Αν Κχε στην πόλη Ντα Νανγκ, όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια τακτικής περιπολίας σε ένα άδειο οικόπεδο στην οδό Νον Χόα 21. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον νεαρό, ο οποίος αναφέρεται με το αρχικό Τ., να έχει βρει καταφύγιο μέσα σε έναν αχρησιμοποίητο αγωγό αποχέτευσης προκειμένου να προστατεύεται από τη βροχή και τον ήλιο.

Το ταξίδι στην Ιαπωνία και η ντροπή για τα χρήματα της οικογένειας

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα, όπου μέσα από τη συζήτηση ξετυλίχθηκε το νήμα της περιπέτειάς του. Με καταγωγή από την επαρχία Νιν Μπιν, ο Τ. είχε ταξιδέψει το 2017 στην Ιαπωνία για σπουδές, ελπίζοντας ότι θα συνδύαζε το πανεπιστήμιο με εργασία ώστε να στηρίξει οικονομικά τους δικούς του.

Όμως, παραβίασε τους κανονισμούς για την ημιαπασχόληση, με αποτέλεσμα να αποβληθεί από τη σχολή και να αναγκαστεί να επιστρέψει στο Βιετνάμ. Γνωρίζοντας ότι η οικογένειά του είχε δανειστεί και αποταμιεύσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για να χρηματοδοτήσει το μέλλον του, κυριεύτηκε από αισθήματα κατωτερότητας και δεν τόλμησε να γυρίσει στο σπίτι του. Από το 2019 διέκοψε κάθε επικοινωνία και περιπλανιόταν άστεγος από την πόλη Χο Τσι Μινχ μέχρι το Ντα Νανγκ.

Η συγκινητική επανένωση έπειτα από επτά χρόνια αναζήτησης

Σύμφωνα με τις αρχές, οι αστυνομικοί του τμήματος Αν Κχε συνεργάστηκαν με τους συναδέλφους τους στην κοινότητα Μπιν Λουκ του Νιν Μπιν, ταυτοποίησαν τον νεαρό και ειδοποίησαν τους συγγενείς του. Την ίδια ώρα, τα στελέχη της αστυνομίας συγκέντρωσαν χρήματα με δική τους πρωτοβουλία για να του αγοράσουν ρούχα, είδη πρώτης ανάγκης και να καλύψουν μέρος των εξόδων επιστροφής του.

Το ευχαριστήριο γράμμα της οικογένειας προς την αστυνομία για την «διάσωση» του νεαρού

Όταν οι συγγενείς του έφτασαν στο Ντα Νανγκ, ο νεαρός ξέσπασε σε λυγμούς στην αγκαλιά τους, χωρίς να ακούσει καμία επίπληξη για την πολυετή απουσία του. Σε ευχαριστήρια επιστολή της προς την αστυνομία, η οικογένεια ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έπειτα από πολλά χρόνια αναμονής και αγωνιώδους αναζήτησης, η οικογένειά μας έζησε τη χαρά της επανένωσης που έμοιαζε τόσο δύσκολο να πραγματοποιηθεί».

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