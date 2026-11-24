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Σε διαρκή κινητοποίηση βρίσκεται σήμερα, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, το ΕΚΑΒ στο Ηράκλειο, καθώς καλείται να διαχειριστεί αλλεπάλληλα περιστατικά.

Τρεις αεροδιακομιδές ασθενών βρίσκονται σε εξέλιξη, την ώρα που αγωνία επικρατεί για έναν νεαρό βοσκό στην ευρύτερη περιοχή του Φόδελε, ο οποίος ζήτησε επείγουσα ιατρική βοήθεια, χωρίς ωστόσο να μπορεί να προσδιορίσει το ακριβές σημείο όπου βρίσκεται.

Ιδιαίτερα απαιτητική είναι η σημερινή ημέρα για τους διασώστες του ΕΚΑΒ, με τις ανάγκες για επείγουσες μεταφορές ασθενών και την επιχείρηση εντοπισμού του νεαρού άνδρα να έχουν θέσει τις αρμόδιες υπηρεσίες σε αυξημένη ετοιμότητα.

Τρεις αεροδιακομιδές σε εξέλιξη

Δύο ασθενείς από τη Ρόδο, οι οποίοι χρήζουν νοσοκομειακής περίθαλψης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, μεταφέρονται αεροπορικώς στην Κρήτη.

Πρόκειται για δύο σοβαρά περιστατικά, για τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας των ασθενών.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη μία αεροδιακομιδή, αυτή τη φορά με αφετηρία το Ηράκλειο και προορισμό την Αθήνα, για ασθενή που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ.

Αγωνία για νεαρό βοσκό στο Φόδελε

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ένα ακόμη περιστατικό, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στον εντοπισμό ενός νεαρού αλλοδαπού κτηνοτρόφου στην ευρύτερη περιοχή του Φόδελε.

Ο άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με το ΕΚΑΒ, αναφέροντας ότι παρουσίαζε αιμόπτυση και χρειαζόταν άμεσα ιατρική συνδρομή. Όπως ανέφερε, βρισκόταν σε κτηνοτροφική εγκατάσταση, χωρίς όμως να είναι σε θέση να δώσει σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με το προσωπικό του ΕΚΑΒ, ο νεαρός έδινε την εντύπωση ότι βρισκόταν σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση, ενώ διευκρίνισε ότι ήταν μόνος και δεν υπήρχε άλλο άτομο κοντά του που θα μπορούσε να καθοδηγήσει τους διασώστες.

Λόγω της αδυναμίας προσδιορισμού της θέσης του, του ζητήθηκε να επικοινωνήσει με τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, ώστε μέσω του γεωγραφικού εντοπισμού του κινητού του τηλεφώνου να καταστεί δυνατή η αποστολή ασθενοφόρου.

Η αγωνία παραμένει, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν ο νεαρός άνδρας έχει εντοπιστεί.

Με πληροφορίες από neakriti.gr

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