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Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης (24/11) στο κατάστημα της εθνικής τράπεζας στην πλατεία Πάρκου στην Λαμία κατά τη διάρκεια χρηματαποστολής.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, κατά την μεταφορά των χρημάτων «έσκασε» σε μια βαλίτσα το σύστημα εξουδετέρωσης χαρτονομισμάτων (Intelligent Banknote Neutralisation Systems) το λεγόμενο IBNS, που ψεκάζει με ανεξίτηλο μελάνι (συνήθως μοβ, μπλε, πράσινο ή κόκκινο) τα χαρτονομίσματα, καθιστώντας τα άχρηστα.

Ως αποτέλεσμα το ισόγειο του καταστήματος γέμισε με καπνούς, το οποίο εκείνη την ώρα ήταν γεμάτο με πελάτες και προσωπικό οι οποίοι έτρεξαν να βγουν έξω καθώς η ατμόσφαιρα κατέστη αποπνικτική.

Μάλιστα, η σύγχυση που προκλήθηκε ήταν τέτοια που άλλοι έλεγαν ότι έγινε ληστεία και άλλοι ότι προκλήθηκε πυρκαγιά.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομία και πυροσβεστική, που δεν χρειάστηκε να επέμβουν, ωστόσο η αναστάτωση που προκλήθηκε ήταν μεγάλη.

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