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Ένα 24ωρο μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε διώροφη μονοκατοικία στον Τύρναβο που είχε ως αποτέλεσμα ένας ηλικιωμένος να βρει τραγικό θάνατο, νεότερα στοιχεία έρχονται στο φως αναφορικά με τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Όπως αναφέρει το tirnavopress.gr, η φονική πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από από ηλεκτρική κουβέρτα, με τις ακριβείς συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς να μένει να διευκρινιστούν από τις αρμόδιες αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (23/11) με την πυροσβεστική να σπεύδει στο σημείο με ισχυρές δυνάμεις.

Παρά την άμεση κινητοποίηση την κατάσβεση της φωτιάς και την αποτροπή της επέκτασής της σε παρακείμενες κατοικίες, ο ηλικιωμένος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το σπίτι.

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