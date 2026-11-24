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Συγγενής του άτυχου 60χρονου που πέθανε αφού δεν παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στη Λάρισα, μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς των διασωστών.

Μιλώντας ανέφερε ότι δεν είχε υποβληθεί επίσημη καταγγελία και δήλωσε πως έχει στα χέρια του τόσο την καταγγελία όσο και την απάντηση της υπηρεσίας της Λάρισας με αριθμό πρωτοκόλλου.

Σημειώνεται ότι γαι το περιστατικό διενεργείται ΕΔΕ.

«Στην ανακοίνωση λένε πως δεν έχει υποβληθεί επίσημη υπηρεσιακή καταγγελία στο ΕΚΑΒ. Τι να σας πω. Εγώ έχω στα χέρια μου την καταγγελία και την απάντηση της υπηρεσίας της Λάρισας με αριθμό πρωτοκόλλου».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η καταγγελία της θείας του θύματος έφτασε στα χέρια του διευθυντή του παραρτήματος του ΕΚΑΒ στη Λάρισα, κατόπιν εντολής για ΕΔΕ από τον πρόεδρο του Oργανισμού.

Ο συγγενής του 60χρονου τονίζει πως ναι μεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, όμως δεν ήταν παραμελημένος ή παρατημένος από την οικογένειά του.

«Τη διαπίστωση της κλινικής εικόνας την έκανε γιατρός; Οι διασώστες είναι σε θέση να εκτιμήσουν και να αξιολογήσουν την κλινική εικόνα του ασθενούς; Αφού ύστερα από λίγες ώρες κατέληξε. Δηλαδή το μεσημέρι ήταν σε θέση, είχε διαύγεια νου να αποφασίσει για το αν έπρεπε να νοσηλευτεί; Παραδέχονται ωστόσο ότι δεν τον έπαιρναν λερωμένο και έπρεπε να τον καθαρίσει πρώτα. Δηλαδή, σύμφωνα με τη δική τους λογική, η καθαριότητα προηγείται της υγείας και της ασφάλειας της ζωής του ανθρώπου», ανέφερε στην εκπομπή.

«Ο … δεν ήταν παραμελημένος, ούτε παρατημένος. Αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα υγείας, αλλά τον φρόντιζαν. Επίσης, θέλω να κάνω τέσσερις ερωτήσεις προς το ΕΚΑΒ και να μου απαντήσουν γιατί μπορεί και εγώ να κάνω λάθος. Ποιο ακριβώς πρωτόκολλο εφαρμόστηκε; Ποια διάταξη απαγορεύει τη διακομιδή; Γιατί οι διασώστες δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας; Και το πιο σημαντικό: υπάρχει ρητή πρόβλεψη ότι το ιατρικό απόρρητο δεν παύει μετά τον θάνατο του ασθενή, πράγμα που βλέπουμε ότι στην ανακοίνωση δεν τηρείται».

Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ

Το ΕΚΑΒ δημοσίευσε ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό, αναφέροντας περισσότερες πληροφορίες για το γεγονός ότι δεν παρέλαβαν τον 60χρονο ασθενή.

«Διευκρινίζουμε ότι στις 20 Νοεμβρίου 2026 είχαν προηγηθεί δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες συγγενή του ασθενούς με το ΕΚΑΒ, κατά τις οποίες ζητήθηκαν πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς του σε νοσοκομείο, καθώς όπως ανέφερε, ο ασθενής δεν σιτιζόταν και αρνούνταν να μεταβεί σε νοσοκομείο, γεγονός που του προκαλούσε ανησυχία.

Στο πλαίσιο των επικοινωνιών αυτών, του προτάθηκε να απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές για την έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας και να επικοινωνήσει εκ νέου με το ΕΚΑΒ. Στις 14:07 της ίδιας ημέρας καταγράφηκε νέα κλήση κατά την οποία ο συγγενής ανέφερε ότι ο ασθενής παρουσίαζε ληθαργική κατάσταση, δεν σιτιζόταν, ενώ στο μεταξύ είχε προβεί στη διαδικασία για την έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο».

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