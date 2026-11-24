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Σοκαρισμένη με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας δηλώνει η μητέρα του 14χρονου μαθητή από την Ήπειρο, που φέρεται να προσπαθούσε να προμηθευτεί όπλα στο ίντερνετ, για να εκδικηθεί ομάδα παιδιών που είχαν κάνει τη ζωή του κόλαση εδώ και πολλούς μήνες. Παράλληλα όμως, ξεκαθαρίζει εντόνως, ότι όσα ακούγονται για τις προθέσεις και τις πράξεις του γιου της, είναι ψέματα:

«Όλα αυτά που γράφονται δεν ισχύουν. Το παιδί μου, δεν ήθελε να σκοτώσει κανέναν, ούτε να κάνει κακό σε κάποιον. Αυτό που λένε, ότι αγόρασε μαχαίρι 35 πόντων, είναι ψέμα. Ένα μικρό μαχαιράκι είχε για τα ψάρια. Ψέμα είναι και αυτό ότι ήθελε να βιντεοσκοπήσει αυτή την υποτιθέμενη επίθεση και ότι είχε σχέδιο. Δεν σχεδίασε κάτι, ούτε κακό ήθελε να κάνει σε κανέναν, ούτε να επιτεθεί. Δεν ισχύουν αυτά».

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, την υπόθεση χειρίστηκε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία που εντόπισε τον 14χρονο στην Ήπειρο, ύστερα από ενημέρωση ξένων υπηρεσιών. Η γυναίκα έμαθε από τις αρχές, μαζί με τον πρώην σύζυγό της, ότι το παιδί τους έψαχνε όπλο στο ίντερνετ και μάλιστα φέρεται να είχε δώσει και χρήματα σε κάποιον για να του το προμηθεύσει, χωρίς ωστόσο, να του δώσει ποτέ το όπλο.

«Δεν ξέρω αν έψαχνε όπλα, έτσι είπε η αστυνομία. Εμάς δεν μας είχε πει κάτι. Από την αστυνομία το μάθαμε. Συζήτησε πολλή ώρα και με τον ψυχολόγο, τους αστυνομικούς. Δεν είχε πρόθεση να κάνει κακό».

Ο 14χρονος χρειάστηκε αρκετή ώρα για να καταφέρει να εκμυστηρευτεί τον εκφοβισμό που βίωνε από άλλους ανήλικους, αν και η μητέρα του, είχε προσέξει το τελευταίο διάστημα αλλαγές στην συμπεριφορά του…

«Εμάς δεν μας είχε πει κάτι, απλά είχαμε προσέξει ότι έχει αλλάξει η συμπεριφορά του. Δεν κοιμόταν τις νύχτες, ήταν σκεπτικός, δεν ήθελε να πάει σχολείο, ήταν λίγο αρνητικός, νευρικός, στενοχωρημένος πιο πολύ. Όλο αυτό, μάλλον, τον έχει πειράξει πάρα πολύ. Τώρα, σιγά-σιγά, κάνουμε προσπάθεια να μάθουμε, τι και πώς. Μας ανοίχτηκε, μας είπε κάποια πράγματα, αλλά πιο πολύ όταν μιλήσαμε όλοι μαζί με την αστυνομία. Τότε ξεκίνησε να μας λέει ονόματα και για το μπούλινγκ και όλα αυτά που είχε τραβήξει τόσο πολύ καιρό. Μαζί με τον μπαμπά του, όλοι μαζί, εκεί πέρα στην αστυνομία. Δεν ήθελε να μας πει τις λεπτομέρειες, τι τον ενοχλούσε τόσο καιρό. Τώρα πλέον τα παιδιά δεν ανοίγονται εύκολα στους γονείς».

Όπως εξομολογήθηκε η μητέρα του, ο 14χρονος έχει μετανιώσει για τον τρόπο που προσπάθησε να διαχειριστεί αυτό που βίωνε:

«Έχει μετανιώσει, αλλά έχει θυμό από όλο αυτό που έχει περάσει όλα αυτά τα χρόνια. Το παιδί μου είναι ευαίσθητο, του έπεσε πολύ βαρύ όλο αυτό που γινόταν και αντέδρασε άσχημα. Ήταν λάθος ο τρόπος του. Δεν έπρεπε να σκεφτεί όλα αυτά για το όπλο, αλλά δεν ισχύει αυτό, ότι ήθελε να τους σκοτώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση και το έχει εξηγήσει αυτό στην αστυνομία».

Η μητέρα του 14χρονου μιλώντας στο Newsbomb υποστήριξε ότι ο γιος της είναι θύμα και περιμένει από τις αρχές να βρουν τα παιδιά που υπέβαλαν το σπλάχνο της σε αυτό το μαρτύριο, τον τελευταίο 1,5 χρόνο:

«Το παιδί μου δεν έχει κάνει κάτι κακό. Προσπάθησε να ασφαλίσει τον εαυτό του και να προστατευτεί. Ούτε κακές σκέψεις είχε, ούτε ήθελε να σκοτώσει κανέναν. Τώρα κατηγορούμενοι πρέπει να είναι αυτοί που κάνουν μπούλινγκ σε όλα τα παιδιά, όχι μόνο στο δικό μου γιο. Όπως έμαθα, πριν ενάμιση μήνα έκαναν και σε άλλα παιδιά μπούλινγκ. Εμείς περιμένουμε από την αστυνομία αποτελέσματα. Να τα βρει αυτά τα παιδιά και να ηρεμήσουμε και εμείς».

Όπως αναφέρει, τα παιδιά που φέρονται να έχουν κακοποιήσει λεκτικά και ενδεχομένως σωματικά τον γιο της, δεν είναι από το σχολείο του: «Τα παιδιά αυτά είναι από άλλη πόλη, δεν πάνε στο ίδιο σχολείο. Ο γιος μου στο σχολείο του δεν έχει κανένα πρόβλημα. Είναι μια χαρά με τους συμμαθητές του. Τα παιδιά αυτά δεν τα γνωρίζω προσωπικά, ούτε τους γονείς τους. Είναι λίγο μεγαλύτερα, 2 με 3 χρόνια. Δεν ξέρω γιατί το έκαναν αυτό στο παιδί μου, αλλά το κάνουν και σε άλλους. Ο γιος μου είναι ίσως πιο ευαίσθητος, ειλικρινής και αντέδρασε με άσχημο τρόπο, αλλά το κατάλαβε και έχει μετανιώσει».

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