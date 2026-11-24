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Καλά στην υγεία τους είναι το 4χρονο κοριτσάκι και το 2χρονο αγοράκι, τα οποία το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (21/11) εντοπίστηκαν μόνα τους σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, με τους αστυνομικούς να αναγκάζονται να σπάσουν την πόρτα του διαμερίσματος προκειμένου να εισέλθουν στο εσωτερικό του σπιτιού.

Σύμφωνα με το Thestival, τα δύο παιδιά παραμένουν στο τμήμα Υποδοχής Εγκαταλελειμμένων Ανηλίκων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς η μητέρα και ο σύντροφός της παραμένουν υπό κράτηση μετά τη σύλληψή τους επειδή άφησαν τα δύο ανήλικα μόνα τους για ώρες.

Σε δηλώσεις του πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του νοσοκομείου «Ιπποκρατείου», Γιώργος Δόντσιος ανέφερε πως τα παιδάκια είναι σε πολύ καλή κατάσταση και οι μέχρι τώρα εξετάσεις που έγιναν είναι όλες καλές.

Όπως είπε, «παραμένουν με αστυνομική φύλαξη και αύριο (25/11) περιμένουμε την δικάσιμο (σ.σ. της μητέρας και του συντρόφου της) για να δούμε τι θα γίνει».

«Εμείς ευχόμαστε η μητέρα να μπορεί να έχει τα παιδιά με κάποια προστασία, να τα πάρει με επίβλεψη. Γιατί είναι κακό για τα παιδιά να μένουν για μεγάλο διάστημα σε τέτοιους είδους χώρους» είπε ο κ. Δόντσιος.

Περαιτέρω δε, αναφέρθηκε στο μείζον θέμα της φιλοξενίας, που για διάφορους λόγους βρίσκονται υπό φύλαξη σε παιδιατρικά τμήματα νοσοκομείων, επισημαίνοντας ότι πρέπει να γίνουν κατάλληλες δομές για αυτά και ότι πολλές φορές τα παιδιά τελικά μένουν στα νοσοκομεία υπό αστυνομική φύλαξη για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

«Ευελπιστούμε το θέμα αυτό και ως εργαζόμενοι στα νοσοκομεία το θέμα αυτό να βρει μια λύση γιατί σύμφωνα με κάποια στοιχεία που έχουμε, στην Αθήνα το πρόβλημα είναι τεράστιο σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη/ Δηλαδή αυτή τη στιγμή πρέπει στα παιδιατρικά νοσοκομεία των Αθηνών να φιλοξενούνται πάνω από 60 παιδιά. Εδώ στη Θεσσαλονίκη και ειδικά σε εμάς στο “Ιπποκράτειο” σύμφωνα με κάποια πρόχειρα στοιχεία έχουμε γύρω στα 20 περιστατικά με παιδιά κάθε χρόνο... υπάρχουν φορές που παιδιά μένουν για αρκετά μεγάλο διάστημα στο νοσοκομείο προκειμένου να έχουν τη φιλοξενία. Μιλάμε για μήνες. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί» είπε ο κ. Δόντσιος.

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