Ο Πάπας Φραγκίσκος βίωσε μια πνευματική κρίση κατά τη διάρκεια της παποσύνης του, κατά την οποία είχε οράματα του διαβόλου και της κόλασης, όπως αποκαλύπτουν τα ημερολόγια του αείμνηστου ποντίφικα που δόθηκαν στην δημοσιότητα από το Βατικανό την Τρίτη.

Ο Αργεντινός πάπας κρατούσε ημερολόγιο κατά διαστήματα μεταξύ του 1992 και του 2024, αρχικά κατά τη διάρκεια της θητείας του ως αρχιεπίσκοπος στην Αργεντινή και στη συνέχεια μετά την εκλογή του ως ποντίφικα. Τώρα, αρκετές από αυτές τις καταχωρήσεις δημοσιεύτηκαν σε ένα βιβλίο που εκδόθηκε την Τρίτη.

Το βιβλίο γράφτηκε από τον καρδινάλιο Βίκτορ Μανουέλ Φερνάντες, έναν από τους στενότερους συνεργάτες του Φραγκίσκου και συμπατριώτη του από την Αργεντινή, ο οποίος, παράλληλα, προσφέρει λεπτομερή σχολιασμό των παπικών ημερολογίων.

Το βιβλίο 160 σελίδων, το οποίο ονομάζεται «Το Ιδιωτικό Ημερολόγιο του Πάπα Φραγκίσκου», επικεντρώνεται κυρίως στην πνευματική ζωή και το ποιμαντικό πρόγραμμα του Πάπα, ενώ περιγράφει επίσης λεπτομερώς πώς ο πρώτος Λατινοαμερικανός Πάπας ήρθε αντιμέτωπος με πειρασμούς που σχετίζονταν με την άσκηση της εξουσίας του, κατά τα έτη 2021-2022.

Στο βιβλίο, ο ποντίφικας περιγράφει, επίσης, συναντήσεις που είχε ο ίδιος με τον διάβολο, καθώς και τις σκέψεις του για τον διάδοχό του, τον Πάπα Λέοντα, τον οποίο χαρακτήρισε «άψογο».

Η δημοσίευση παπικών ημερολογίων είναι σπάνια, αλλά όχι πρωτόγνωρη, και μπορεί να προσφέρει ασυνήθιστα προσωπικές πληροφορίες για έναν ποντίφικα. Ενώ ορισμένοι Πάπες διατάζουν την καταστροφή των προσωπικών τους εγγράφων, τα ημερολόγια του Πάπα Ιωάννη ΚΓ΄ εκδόθηκαν μετά τον θάνατό του, όπως και ορισμένα έγγραφα του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β'.

Σύμφωνα με το CNN, ο Πάπας Φραγκίσκος έγραψε 86 από τις σελίδες του ημερολογίου ενώ ήταν αρχιεπίσκοπος στην Αργεντινή και 55 σελίδες κατά τη διάρκεια της παποσύνης του.

«Μου έδειξε μερικά βιβλία, μεταξύ των οποίων και κάτι που έμοιαζε με ένα παλιό ημερολόγιο με δερμάτινο εξώφυλλο. Όταν το άνοιξε, είδα ότι ήταν γεμάτο με σημειώσεις γραμμένες με το χέρι του. Μου είπε: “Από αυτό, θα καταλάβετε όλοι”», έγραψε ο καρδινάλιος Φερνάντες, σχολιάζοντας το ημερολόγιο.

Ο Πάπας Φραγκίσκος το 2013 AP

Ακολουθούν μερικές από τις σημαντικότερες αποκαλύψεις από το ημερολόγιο του Πάπα:

Συναντήσεις με τον διάβολο και οι πύλες της κολάσεως

Στα ημερολόγια, ο Πάπας αναφέρει ότι βίωνε «συχνές δαιμονικές επιθέσεις», και περιγράφει λεπτομερώς τρεις συναντήσεις που είχε ο ίδιος με τον διάβολο: δύο ενώ ήταν αρχιεπίσκοπος του Μπουένος Άιρες και μία άλλη το 2018, όταν ήταν Πάπας. Περιγράφοντας τον διάβολο, ο Φραγκίσκος έγραψε ότι «έχει απειλητικά και σαγηνευτικά μάτια από φωτιά».

«Δεν μπορώ να ξεχάσω τα μάτια του τις δύο πρώτες φορές που τον είδα — την πρώτη φορά από το αυτοκίνητο όταν επέστρεφα στο σπίτι, και την δεύτερη στην χορωδία κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Κάθε φορά που εμφανίζεται, είναι σε διαφορετικές καταστάσεις», έγραψε ο Πάπας σε στις 18 Αυγούστου του 2024. Σύμφωνα με τον ίδιο, η τρίτη συνάντηση έγινε μετά την επιστροφή του από μια επίσκεψη στη Χιλή το 2018, ένα ταξίδι που επισκιάστηκε από το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από καθολικούς κληρικούς.

«Μία φορά, λίγες μέρες μετά την επιστροφή μου στη Ρώμη, βρισκόμουν σε μια συνάντηση. Τον είδα ξανά και άκουσα τη φωνή του, θριαμβευτική, σαν να κατείχε τα πάντα, να μου λέει: “Τώρα πήρα ό,τι ήθελα”», έγραψε ο Πάπας στις 24 Ιανουαρίου 2021. «Όπως δεν μπορώ να ξεχάσω τα μάτια του από τις δύο προηγούμενες συναντήσεις, έτσι και σε αυτή την περίπτωση δεν μπορώ να ξεχάσω την έντονη βραχνάδα της φωνής του. Ο Κύριος μου έδωσε την ευκαιρία να αποχωρήσω από εκείνη τη συνάντηση, και έτσι με ελευθέρωσε».

Η διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας υποστηρίζει ότι ο διάβολος είναι ένας πεσμένος άγγελος και μια πραγματική παρουσία, ενώ η καθολική παράδοση προειδοποιεί ότι όσοι επιδιώκουν σοβαρά την αγιότητα θα αντιμετωπίζουν συχνά ισχυρή πνευματική αντίσταση. Κατά τη διάρκεια της παποσύνης του, ο Φραγκίσκος αναφερόταν συχνά στον διάβολο, συνδέοντάς τον με το κουτσομπολιό και τα χρήματα. «Ο διάβολος μπαίνει από τις τσέπες», έλεγε συχνά.

Το ημερολόγιο περιλαμβάνει επίσης λεπτομέρειες για το πώς ο Φραγκίσκος πίστευε ότι ο Θεός του μιλούσε στα όνειρά του. Σε μια περίπτωση, ο Φραγκίσκος διηγήθηκε ότι είδε «τις πύλες της κολάσεως». Το 2018. ο ποντίφικας τις περιέγραψε ως μια μορφή «παγανιστικής αποπλάνησης», μια προφανής αναφορά στη λατρεία των ειδώλων. «Κοίταξα μέσα (στις πύλες της κολάσεως) για να ρίξω μια ματιά και τρομοκρατήθηκαν. Ήταν πριν πάω για ύπνο. Άρπαξα το ροζάριο ως όπλο. Ευχαριστώ τον Κύριο για αυτή τη βοήθεια», έγραψε.

Ο Πάπας Φραγκίσκος το 2013 AP

Μια πνευματική κρίση

Το βιβλίο αποκαλύπτει ότι το 2021 και το 2022 ο Φραγκίσκος πέρασε μια πνευματική κρίση που συνδέονταν με έναν πειρασμό ή μια «περιέργεια» για την εξουσία, η οποία οφειλόταν εν μέρει στα αισθήματα αυτοπεποίθησης. Όπως εξήγησε ο Πάπας, συνδέονταν επίσης με «ζητήματα διακυβέρνησης, πιέσεις σχετικά με αποφάσεις που έπρεπε να ληφθούν, καθώς και πνευματική ψυχρότητα και ξηρότητα».

Για να αντιμετωπίσει τον πειρασμό, προσπάθησε να επιδείξει μεγαλύτερη ταπεινότητα και υπομονή, αφήνοντας μάλιστα στις θέσεις τους άτομα στο κεντρικό διοικητικό όργανο της Αγίας Έδρας που, κατά την άποψη άλλων, υπονόμευαν την παποσύνη του. Κατά τη διάρκεια της 12ετούς παποσύνης του, ο Φραγκίσκος ξεκίνησε αρκετές μεταρρυθμίσεις στο Βατικανό, και βρέθηκε αντιμέτωπος με έντονες αντιδράσεις. Μέρος αυτών των αντιδράσεων προήλθαν από το εσωτερικό κύκλο του Βατικανού, όπου ορισμένοι επίσκοποι και καρδινάλιοι αντιστάθηκαν ανοιχτά στις μεταρρυθμίσεις του.

«Κάποτε, μπροστά μου, ένας επίσκοπος τον ρώτησε γιατί δεν είχε απολύσει ακόμα κάποιον στη Ρωμαϊκή Κουρία που μιλούσε αρνητικά για αυτόν δημοσίως και επιδίωκε προσωπικούς στόχους πολύ διαφορετικούς από τους δικούς του», έγραψε ο καρδινάλιος Φερνάντες, ο οποίος διορίστηκε από τον Φραγκίσκο για να ηγηθεί του Δικαστηρίου για τη Διδασκαλία της Πίστεως. «Αφού σώπασε για πολύ ώρα, απάντησε εξηγώντας ότι ένιωθε μια έντονη αίσθηση στην καρδιά του ότι ο Θεός δεν ήθελε να γίνει ένας κουκλοπαίχτης που χρησιμοποιεί και χειραγωγεί τους ανθρώπους. Εξήγησε ότι, για αυτόν τον λόγο, προτίμησε να αφήσει εκείνο το άτομο να παραμείνει στη θέση του».

Ο Πάπας Φραγκίσκος το 2016 ANSA POOL

Αν και το ημερολόγιο δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένα παραδείγματα, ο Πάπας έγραψε στις 30 Δεκεμβρίου 2022 ότι προσπέρασε τον πειρασμό να αντιμετωπίζει «τους άλλους σαν μαριονέτες». Το 2018, είχε γράψει ότι «αυτή η αίσθηση της αυτάρκειας και του ότι μπορώ να λύσω τα πάντα με οδήγησε στις πύλες της κολάσεως. Δεν μπορώ να ξεχάσω τη μέρα που τις είδα».

Η κρίση που πέρασε ο Φραγκίσκος, εξήγησε ο Φερνάντες, «συνδέονταν με την εξουσία» και με την περιέργεια του να «ανακαλύψει πώς είναι να ασκεί κανείς τη δική του εξουσία». Για τον Φραγκίσκο, το να αισθάνεται ότι βρισκόταν «πάνω από όλους» χάρη στην εξουσία του ήταν «ο δρόμος της χειρότερης πνευματικής κοσμικότητας που μπορεί να φανταστεί κανείς, την οποία προσπάθησε να αποδομήσει αποφεύγοντας κάθε σύμβολο ή έκφραση παπικής "μεγαλοπρέπειας" ή "δόξας"», πρόσθεσε ο Φερνάντες.

Κατά τη διάρκεια της παποσύνης του, ο Φραγκίσκος υιοθέτησε έναν απλό τρόπο ζωής, μένοντας σε ξενώνα του Βατικανού, φορώντας μαύρα ορθοπεδικά παπούτσια και αρνούμενος να φορέσει ορισμένα παπικά άμφια.

Ο Πάπας Φραγκίσκος το 2015 AP

Το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης και ο διάδοχός του

Αν και τα ημερολόγια επικεντρώνονται στην πνευματική ζωή του Πάπα, περιλαμβάνουν και σχόλια σχετικά με το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από καθολικούς κληρικούς, μεταξύ άλλων στη Χιλή το 2018. Τότε, ο Φραγκίσκος δέχτηκε κριτική επειδή απέρριψε την υπόθεση ενός επισκόπου που είχε κατηγορηθεί ότι ήταν μάρτυρας και συγκάλυψε κακοποιήσεις όταν ήταν ιερέας. Ο Πάπας αργότερα ζήτησε συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την υπόθεση και κάλεσε όλους τους επισκόπους της χώρας στη Ρώμη. Σε μια άνευ προηγουμένου κίνηση, οι επίσκοποι υπέβαλλαν τις παραιτήσεις τους στον πάπα Φραγκίσκο μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

«Είμαι συγκλονισμένος λόγω της κατάστασης στη Χιλή και του διαλόγου που είχα με τους δημοσιογράφους στο αεροπλάνο», έγραψε ο Φραγκίσκος. «Μου ήταν δύσκολο να παραδεχτώ τι συνέβη στη Χιλή· δεν πίστευα ότι ήταν τόσο σοβαρό». Ο Φραγκίσκος προχώρησε στη συνέχεια σε διάφορες μεταρρυθμίσεις με στόχο την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης από κληρικούς.

Παράλληλα, τα ημερολόγια αποκαλύπτουν τις σκέψεις του Πάπα για τον καρδινάλιο Ρόμπερτ Πρεβόστ, τον μελλοντικό Πάπα Λέοντα, τον οποίο ο Φραγκίσκος έφερε στο Βατικανό για να ηγηθεί του τμήματος διορισμού επισκόπων. Σύμφωνα με τον Φερνάντες, ο Φραγκίσκος χαρακτήρισε τον Πρεβόστ «μεγάλο ποιμένα, γενναιόδωρο ιεραπόστολο και άμεμπτο άνθρωπο».

Ο Πάπας Φραγκίσκος το 2025 AP

Ο Πάπας Φραγκίσκος ήταν επίσης γενναιόδωρος απέναντι στους επικριτές του, συμπεριλαμβανομένων των καρδιναλίων Ρόμπερτ Σάρα, από τη Γουινέα, και Γκέρχαρντ Μούλερ, ενός Γερμανού ιεράρχη. Ο Αργεντινός ποντίφικας είχε πει ότι ο Σάρα είχε «μια εκλεπτυσμένη πνευματική ευαισθησία» και ότι ο Μούλερ «φαινόταν επιθετικός, αλλά είναι καλός άνθρωπος», έγραψε ο Φερνάντες.

Τα ημερολόγια, εξήγησε ο καρδινάλιος Φερνάντες, έχουν ως στόχο να δείξουν την καρδιά του Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο, ο οποίος εξελέγη πάπας και πήρε το όνομα Φραγκίσκος στις 13 Μαρτίου 2013. Αποκαλύπτουν έναν άνθρωπο που ήταν αυστηρός με τον εαυτό του, αλλά απαιτούσε την ίδια αφοσίωση από όλους τους ιερείς.

Ο Φραγκίσκος απεβίωσε τη Δευτέρα του Πάσχα, στις 21 Απριλίου 2025, σε ηλικία 88 ετών, αφού είχε νοσηλευτεί με διπλή πνευμονία τις προηγούμενες εβδομάδες. Κατά τις τελευταίες ημέρες της ζωής του, αψήφησε τις εντολές των γιατρών και πήγε να χαιρετήσει τον κόσμο στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου.

«Η απόλυτη αφοσίωσή του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι συχνά ένιωθε εντελώς εξαντλημένος, μαρτυρά τον ηρωισμό του», δήλωσε ο Φερνάντες.

Στην κηδεία του Πάπα, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Απριλίου 2025 στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου, παρευρέθηκαν χιλιάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και αρχηγοί κρατών από όλο τον κόσμο.