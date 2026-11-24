Snapshot Τουλάχιστον δύο άτομα σκοτώθηκαν και 40 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια στις 23 Νοεμβρίου.

Μεταξύ των τραυματιών είναι ένα βρέφος κάτω του ενός έτους και τρία παιδιά ηλικίας 4, 6 και 16 ετών.

Η επίθεση προκάλεσε μερική καταστροφή πενταόροφης πολυκατοικίας στην περιοχή Κοσμίτσνι και ζημιές σε άλλα κτίρια, κατοικίες, οχήματα και υποδομές μεταφορών.

Ομάδες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν τις έρευνες για επιπλέον θύματα κάτω από τα ερείπια.

Η Ζαπορίζια συχνά δέχεται επιθέσεις με βόμβες ολίσθησης και drones λόγω της εγγύτητάς της στην πρώτη γραμμή. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 40 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση που σημειώθηκε στην Ζαπορίζια, στην ανατολική Ουκρανία, το βράδυ της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου.

Ανάμεσα στους τραυματίες συγκαταλέγονται ένα βρέφος ηλικίας κάτω του ενός έτους, καθώς και τρία παιδιά ηλικίας 4, 6 και 16 ετών.

Ο Μιχαήλ Σεμίκιν, επικεφαλής της Στρατιωτικής Διοίκησης της Περιφέρειας Ζαπορίζια, ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν εν μέρει μια πενταόροφη πολυκατοικία στην περιοχή Κοσμίτσνι της πόλης.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης καταστράφηκε επίσης μια κατοικία, ενώ ζημιές υπέστησαν και άλλα πολυώροφα κτίρια κατοικιών, ιδιωτικές κατοικίες, οχήματα και υποδομές μεταφορών, ανέφερε ο Σεμίκιν.

Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν να αναζητούν περαιτέρω θύματα κάτω από τα ερείπια του κατεστραμμένου κτιρίου.

Αν και δεν ήταν αμέσως σαφές ποια όπλα χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση, η Ζαπορίζια αποτελεί συχνά στόχο επιθέσεων με βόμβες ολίσθησης και drones, λόγω της εγγύτητάς της στην πρώτη γραμμή.

Νέες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρωσία

Το 22ο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρωσία έγινε δεκτό από αξιωματούχους της ουκρναικής κυβέρνησης.

Το πακέτο προτάθηκε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου και αναμένεται να ψηφιστεί από το Ευρωκοινοβούλιο πριν το τέλος του έτους.

Τα κύρια σημεία εστίασης αυτού του τελευταίου γύρου κυρώσεων αφορούν στη χρήση του αθλητισμού από τη Ρωσία για να «καθαρίσει» τη δημόσια εικόνα της, τη χρήση κρυπτονομισμάτων για την παράκαμψη των κυρώσεων, καθώς και την πρόσβαση των Ρώσων στην ΕΕ μέσω βίζας.

«Η άσκηση πίεσης στα οικονομικά και στον ενεργειακό τομέα του επιτιθέμενου, η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και η προτεινόμενη απαγόρευση εισόδου στην ΕΕ για τους πρώην Ρώσους μαχητές ενισχύουν την ασφάλεια της Ουκρανίας και της Ευρώπης», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Κορέτσκι, αναφερόμενος στα βασικά μέτρα του νέου πακέτου.

Ο επικεφαλής για τις κυρώσεις, Βλαντισλάβ Βλάσιουκ, υπογράμμισε το μοναδικό νέο μέτρο της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας: την απαγόρευση στις ευρωπαϊκές εταιρείες να βοηθούν τη Ρωσία στην αποκατάσταση των υποδομών της, συμπεριλαμβανομένων των διυλιστηρίων.

Οι νέες κυρώσεις δεν αναμένεται να συζητηθούν κατά τη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαϊων ηγετών στις 26 και 27 Νοεμβρίου, καθώς η συζήτηση θα επικεντρωθεί σε μια νέα πρόταση δανείου ύψους 45 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο θα διατηρηθεί η στήριξη προς την Ουκρανία τα επόμενα χρόνια.

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