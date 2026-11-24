Snapshot Άγνωστοι εισέβαλε σε αυλή στη Σαντορίνη και δηλητηρίασε με φόλα τα σκυλιά ενός γιατρού.

Ο ιδιοκτήτης, Αχιλλέας Μαυρόπουλος, απουσίαζε λόγω σοβαρού θέματος υγείας της μητέρας του.

Πέντε λυκόσκυλα δηλητηριάστηκαν, με ένα θηλυκό να χάνει τη ζωή του και την κατάσταση των υπολοίπων να είναι αβέβαιη.

Μία νοσηλεύτρια φρόντιζε τα σκυλιά κατά την απουσία του γιατρού και εντόπισε το περιστατικό.

Υπάρχουν κάμερες στην περιοχή που ίσως βοηθήσουν στην αναγνώριση του δράστη. Snapshot powered by AI

Αίσθηση προκαλεί η είδηση που έρχεται από τη Σαντορίνη, όταν άγνωστος εισέβαλε σε σπίτι γιατρού και έριξε φόλα στα σκυλιά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα σκυλιά εντόπισε μία νοσηλεύτρια στο σπίτι του γιατρού, ο οποίος έλειπε από το νησί.

«Εγώ μένω στη Σαντορίνη. Έχω στο σπίτι μου, το οποίο έχει μεγάλη αυλή, πέντε λυκόσκυλα, τρία μεγάλα και δύο μωράκια που έχουν πρόβλημα και προσπαθώ να τα σώσω εδώ και έναν χρόνο», λέει αρχικά ο γιατρός Αχιλλέας Μαυρόπουλος στο MEGA.

«Τυχαίνει και λείπω τις τελευταίες 3 – 4 μέρες για ένα σοβαρό θέμα υγείας της μητέρας μου και κάποιος άνοιξε την πόρτα της αυλής, μπήκε μέσα στο σπίτι, έριξε ποντικοφάρμακο σε όλα. Το ένα, το θηλυκό, δεν τα κατάφερε. Τα υπόλοιπα, το ένα ακόμα δεν είμαστε σίγουροι ότι γλίτωσε και το ένα μωρό δεν είμαστε σίγουροι ότι γλίτωσε. Εγώ όσο λείπω είχα αφήσει τη νοσηλεύτριά μου, η οποία ήταν κάθε πρωί και κάθε βράδυ στο σπίτι μου και τα τάιζε και τους έκανε παρέα».

Όπως λέει ο ίδιος:

«Είναι ένας δύο άνθρωποι που περνάν από το μυαλό μου, αλλά το περνάν από το μυαλό μου μέχρι το να ξέρω ποιος είναι… Το καλό στην ιστορία είναι ότι γύρω γύρω έχει πολλές επιχειρήσεις, έχει πολλές κάμερες».