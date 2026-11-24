Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (24/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 24 Νοεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|24/11/2026 8:00:00 πμ
|24/11/2026 10:00:00 πμ
|ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ, ΘΕΣΠΙΔΟΣ, Β.ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΕΡΕΩΣ ΔΟΥΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΔΟΣ ΤΟΥ.
|794
|Κατασκευές
|24/11/2026 8:00:00 πμ
|24/11/2026 11:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΦΥΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1284
|Λειτουργία
|24/11/2026 8:00:00 πμ
|24/11/2026 12:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΤΟΜΠΑΖΗ απο κάθετο: Λ.ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ έως κάθετο: Γ.ΘΕΟΤΟΚΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ 8 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|Κατασκευές
|24/11/2026 8:00:00 πμ
|24/11/2026 12:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΠΕΙΡΑΙΩΣ απο κάθετο: ΑΓΑΘΗΜΕΡΟΥΣ έως κάθετο: ΕΛΑΣΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ απο κάθετο: ΔΥΑΛΕΩΝ έως κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΚΕΛΑΙΩΝ απο κάθετο: ΟΡΦΕΩΣ έως κάθετο: ΒΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΡΦΕΩΣ απο κάθετο: ΑΧΝΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΙΚΑΡΙΕΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΑΛΟΥ απο κάθετο: ΑΧΝΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΔΕΚΕΛΑΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΕΦΥΡΕΩΝ απο κάθετο: ΑΧΝΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΔΕΚΕΛΑΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1230
|Λειτουργία
|24/11/2026 8:00:00 πμ
|24/11/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ, ΤΟΜΠΑΖΗ ΚΑΙ ΑΓ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ.
|795
|Κατασκευές
|24/11/2026 8:00:00 πμ
|24/11/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΝ. ΗΡΩΩΝ, ΑΓΚΥΡΑΣ, ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΣΟΓΛΟΥ, ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ, ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΛΕΩΦ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΠΙΤΤΑΚΟΥ, 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΜΑΡΜΑΡΑ, ΓΟΥΡΔΟΝΟΣ, ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ, ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ, ΝΙΚ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ, ΚΑΪΣΤΡΟΥ, ΚΑΒΑΛΑΣ.
|798
|Κατασκευές
|24/11/2026 8:00:00 πμ
|24/11/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Κ.ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ, Θ.ΠΕΤΑΛΑ ΚΑΙ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.
|803
|Κατασκευές
|24/11/2026 8:00:00 πμ
|24/11/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά οδός:ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΜΟΥΣΩΝ έως κάθετο: ΤΡΙΤΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΝΟ 16 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΤΡΙΤΩΝΟΣ ΝΟ 66 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ απο κάθετο: ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΤΕΡΨΥΧΟΡΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΝΟ 11, 17, 19, 23 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1653
|Κατασκευές
|24/11/2026 8:00:00 πμ
|24/11/2026 12:00:00 μμ
|ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
|Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 110 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1654
|Κατασκευές
|24/11/2026 8:00:00 πμ
|24/11/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά οδός:ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΜΟΥΣΩΝ έως κάθετο: ΤΡΙΤΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΝΟ 16 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΤΡΙΤΩΝΟΣ ΝΟ 66 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ απο κάθετο: ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΤΕΡΨΥΧΟΡΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΝΟ 11, 17, 19, 23 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1653
|Κατασκευές
|24/11/2026 8:00:00 πμ
|24/11/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ απο κάθετο: ΤΣΟΧΑ έως κάθετο: ΚΥΡΙΑΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|1315
|Λειτουργία
|24/11/2026 8:00:00 πμ
|24/11/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΠΑΤΗΣΙΩΝ απο κάθετο: ΤΡΟΙΑΣ έως κάθετο: ΚΟΡΔΙΓΚΤΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΠΕΛΛΗΝΗΣ απο κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ έως κάθετο: 3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|1317
|Λειτουργία
|24/11/2026 8:00:00 πμ
|24/11/2026 1:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΞΕΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΞΕΝΙΑΣ απο κάθετο: ΕΒΡΟΥ έως κάθετο: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|1285
|Λειτουργία
|24/11/2026 8:00:00 πμ
|24/11/2026 2:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΑΛΑΚΑΣΗ.
|797
|Κατασκευές
|24/11/2026 8:00:00 πμ
|24/11/2026 2:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 20 έως κάθετο: ΗΡΟΔΟΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ έως κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
|1318
|Λειτουργία
|24/11/2026 8:00:00 πμ
|24/11/2026 3:00:00 μμ
|ΜΟΣΧΑΤΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΚΟΡΑΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ απο κάθετο: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
|Κατασκευές
|24/11/2026 8:00:00 πμ
|24/11/2026 3:00:00 μμ
|ΜΟΣΧΑΤΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΚΟΡΑΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ απο κάθετο: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
|Κατασκευές
|24/11/2026 8:00:00 πμ
|24/11/2026 4:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΚΥΝΟΣΟΥΡΑ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|Συντήρηση
|24/11/2026 8:00:00 πμ
|24/11/2026 4:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΛΑΥΡΙΟ - ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ - ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ - ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΧΑΙΑΣ - ΜΗΛΟΥ - ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΔΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
|583
|Λειτουργία
|24/11/2026 8:00:00 πμ
|24/11/2026 4:00:00 μμ
|ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ
|ΑΡΙΣΤΟΤΡΛΟΥΣ, ΛΑΜΙΑΣ, ΠΡΟΗΤΗ ΗΛΙΑ, ΦΙΛΑΙΔΩΝ, ΚΥΘΗΡΩΝ, ΣΑΜΟΥ, ΕΙΡΗΝΗΣ, ΟΙΤΛΟΥ, ΤΗΝΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ Μ, ΠΕΥΚΩΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΗΣ, ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΜΕΣΗΝΙΑΣ, ΑΝΘΕΩΝ, ΠΕΡΑΤΗ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΔΑΝΗΣ, ΟΛΜΠΙΑΣ, ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ, ΔΗΛΟΥ, ΑΘΗΝΑΣ, ΘΕΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ
|1791
|Λειτουργία
|24/11/2026 8:00:00 πμ
|24/11/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΝΕΣΗ, ΕΜΜ.ΛΥΚΟΥΔΗ, ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟΣΓΟΥΡΟΥ.
|796
|Κατασκευές
|24/11/2026 8:00:00 πμ
|24/11/2026 4:00:00 μμ
|ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΒΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΘΗΣΕΩΣ, ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ.
|799
|Κατασκευές
|24/11/2026 8:30:00 πμ
|24/11/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΓΛΑΥΚΟΥ έως κάθετο: ΘΕΑΘΩΝΟΣ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΑΘΩΝΟΣ απο κάθετο: ΕΝΔΥΜΩΝΟΣ έως κάθετο: ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟ 62, 64 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ
|1650
|Κατασκευές
|24/11/2026 8:30:00 πμ
|24/11/2026 12:30:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ απο κάθετο: ΠΡΙΗΝΗΣ έως κάθετο: ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΝΟ 22 από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΝΟ 14, 16, 23 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ απο κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ
|1649
|Κατασκευές
|24/11/2026 8:30:00 πμ
|24/11/2026 6:00:00 μμ
|ΜΕΓΑΡΕΩΝ
|ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΜΠΙΑ ΜΕΓΑΡΩΝ, ΛΑΚΚΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΧΥΤΑ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ.
|3852
|ΑΔΜΗΕ
|24/11/2026 9:00:00 πμ
|24/11/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΠΡΩΤΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΝΟ 47 από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ
|1652
|Κατασκευές
|24/11/2026 9:00:00 πμ
|24/11/2026 12:00:00 μμ
|ΑΛΙΜΟΥ
|Μονά οδός:Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ έως κάθετο: ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ απο κάθετο: ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ έως κάθετο: ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ ΝΟ 59 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1662
|Λειτουργία
|24/11/2026 10:00:00 πμ
|24/11/2026 12:00:00 μμ
|ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΡΕΑΣ ΚΑΙ ΕΓΝΑΤΙΑΣ.
|802
|Κατασκευές
|24/11/2026 11:00:00 πμ
|24/11/2026 2:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΕΩΡ.ΜΠΑΚΟΥ, ΦΙΛΙΟΥ, ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.
|801
|Κατασκευές
|24/11/2026 11:00:00 πμ
|24/11/2026 3:00:00 μμ
|ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
|ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΣΚΟΥΦΑ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|523
|Λειτουργία
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