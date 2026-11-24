Του Γιάννη Σκουφή

Η Tesla έκανε ένα ακόμη βήμα προς την εμπορική διάθεση του Cybercab, ανοίγοντας τις παραγγελίες για επιλεγμένους πελάτες στις ΗΠΑ. Η τιμή του διθέσιου ηλεκτρικού αυτοκινήτου διαμορφώνεται περίπου στις 27.300 ευρώ, ωστόσο οι όροι αγοράς διαφέρουν σημαντικά από εκείνους ενός συμβατικού αυτοκινήτου.

Το πρώτο εμπόδιο είναι ότι δεν μπορεί να το παραγγείλει οποιοσδήποτε. Η Tesla αποστέλλει προσωπικές προσκλήσεις σε συγκεκριμένους πελάτες, ενώ η χρήση του περιορίζεται στις γεωγραφικές ζώνες όπου λειτουργεί ήδη η υπηρεσία Robotaxi.

Επιπλέον, ο αγοραστής υποχρεώνεται να καταβάλλει μηνιαία συνδρομή περίπου 272 ευρώ για το σύστημα αυτόνομης οδήγησης. Χωρίς ενεργή συνδρομή, το Cybercab δεν μπορεί ουσιαστικά να χρησιμοποιηθεί, καθώς δεν διαθέτει τιμόνι ή πεντάλ.

Στο ποσό περιλαμβάνονται η τακτική συντήρηση, η αντικατάσταση ελαστικών και άλλων αναλώσιμων, καθώς και η οδική βοήθεια. Αντίθετα, η φόρτιση, η ασφάλιση, η στάθμευση και ο καθαρισμός επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη.

Ακόμη πιο ενδιαφέροντες είναι οι περιορισμοί που θέτει η Tesla. Έτσι το Cybercab δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς, ούτε να ενταχθεί σε υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών. Απαγορεύονται επίσης οι μετατροπές, ακόμη και η αλλαγή ζαντών ή η τοποθέτηση μεμβρανών χωρίς έγκριση.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να περιορίζει την περιοχή λειτουργίας ή να αναστέλλει τη συνδρομή σε περίπτωση παραβίασης των όρων.

Για τους πρώτους αγοραστές προβλέπεται μη επιστρέψιμη προκαταβολή περίπου 910 ευρώ, με τις αρχικές παραδόσεις να τοποθετούνται στον Δεκέμβριο του 2026, στο Austin του Τέξας.