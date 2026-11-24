Οι τηγανητές γλυκοπατάτες δεν είναι αυτόματα πιο υγιεινές από τις κλασικές τηγανητές πατάτες. Αν και οι γλυκοπατάτες με πορτοκαλί σάρκα περιέχουν σημαντικά περισσότερο β-καροτένιο, το οποίο ο οργανισμός μετατρέπει σε βιταμίνη Α, οι διατροφικές διαφορές γίνονται πολύ λιγότερο σημαντικές από τη στιγμή που και τα δύο είδη τηγανίζονται σε λάδι και σερβίρονται σε γενναιόδωρες μερίδες.

Η πεποίθηση ότι οι τηγανητές γλυκοπατάτες αποτελούν πάντα την πιο υγιεινή επιλογή παραβλέπει κάτι σημαντικό: ο τρόπος προετοιμασίας/μαγειρέματος μπορεί να παίζει μεγαλύτερο ρόλο από το είδος της πατάτας που χρησιμοποιείται.

Έχουν οι τηγανητές γλυκοπατάτες λιγότερες θερμίδες;

Όχι απαραίτητα. Πριν από το μαγείρεμα, τα 100 γρ. ωμής γλυκοπατάτας περιέχουν περίπου 86 θερμίδες, σε σύγκριση με 77 θερμίδες για το ίδιο βάρος κλασικής πατάτας.

Η διαφορά είναι μικρή. Η προσθήκη μόλις 10 γρ. λαδιού προσθέτει περίπου άλλες 90 θερμίδες, ανεξάρτητα από το είδος της πατάτας που χρησιμοποιείται.

Το τηγάνισμα σε άφθονο λάδι μπορεί να αυξήσει σημαντικά την περιεκτικότητα σε λιπαρά και θερμίδες και στις δύο ποικιλίες. Η τελική ποσότητα εξαρτάται από το πόσο λάδι απορροφάται, τον τρόπο προετοιμασίας και το μέγεθος της μερίδας.

Ορισμένες έτοιμες (εμπορικού τύπου) τηγανητές γλυκοπατάτες διαθέτουν επίσης επικαλύψεις με βάση το άμυλο, ώστε να γίνονται πιο τραγανές. Επομένως, μια μερίδα τηγανητής γλυκοπατάτας με παχιά επικάλυψη μπορεί να περιέχει περισσότερες θερμίδες από μια αντίστοιχη μερίδα κλασικών τηγανητών πατατών που έχουν ετοιμαστεί με λιγότερο λάδι.

Πώς συγκρίνονται διατροφικά οι γλυκοπατάτες με τις κλασικές πατάτες;

Και τα δύο είδη παρέχουν πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, αλλά τα διατροφικά τους πλεονεκτήματα δεν είναι ταυτόσημα.

Διατροφικό στοιχείο Γλυκοπατάτες Κλασικές πατάτες Θερμίδες πριν το μαγείρεμα (ανά 100 γρ.) Περίπου 86 kcal Περίπου 77 kcal Φυτικές ίνες πριν το μαγείρεμα (ανά 100 γρ.) Περίπου 3 γρ. Περίπου 2 γρ. Β-καροτένιο Ιδιαίτερα πλούσιες οι ποικιλίες με πορτοκαλί σάρκα Πολύ μικρή ποσότητα στις τυπικές λευκές ποικιλίες Υδατάνθρακες Και οι δύο παρέχουν σημαντική ποσότητα αμύλου Και οι δύο παρέχουν σημαντική ποσότητα αμύλου Λάδι και αλάτι στο τελικό προϊόν Εξαρτώνται από τον τρόπο μαγειρέματος Εξαρτώνται από τον τρόπο μαγειρέματος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αριθμητικές τιμές αφορούν ίσα βάρη ωμών λαχανικών, όχι το τελικό τηγανητό προϊόν. Το τηγάνισμα, οι επικαλύψεις, η απώλεια νερού και τα πρόσθετα συστατικά μεταβάλλουν την τελική διατροφική σύσταση.

Το πιο σαφές πλεονέκτημα των γλυκοπατατών με πορτοκαλί σάρκα είναι η περιεκτικότητά τους σε β-καροτένιο. Ωστόσο, και οι κοινές πατάτες παρέχουν θρεπτικά συστατικά, όπως κάλιο και βιταμίνη C.

Κανένα από τα δύο είδη δεν καθίσταται διατροφικά… άχρηστο όταν τηγανίζεται, αλλά η παρουσία βιταμινών δεν εξουδετερώνει τις πολλές θερμίδες, που προστίθενται κατά το τηγάνισμα.

Είναι οι τηγανητές γλυκοπατάτες καλύτερες για το σάκχαρο στο αίμα;

Όχι απαραίτητα. Και οι δύο τύποι περιέχουν υδατάνθρακες, τους οποίους ο οργανισμός διασπά σε γλυκόζη.

Οι γλυκοπατάτες περιγράφονται συχνά ως τρόφιμα με χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη, πράγμα που σημαίνει ότι ενδέχεται να αυξάνουν τη γλυκόζη στο αίμα πιο σταδιακά. Ωστόσο, αυτό ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με την ποικιλία και την μέθοδο μαγειρέματος.

Μια μεγάλη μερίδα τηγανητές γλυκοπατάτες μπορεί να περιέχει σημαντική ποσότητα υδατανθράκων, γεγονός που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για άτομα που διαχειρίζονται τον διαβήτη.

Μια μελέτη παρατήρησης του 2025, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The BMJ, συνέδεσε τη συχνή κατανάλωση κοινών τηγανητών πατατών με υψηλότερο ποσοστό εμφάνισης διαβήτη τύπου 2. Ωστόσο, δεν αποδείχθηκε ότι το τηγάνισμα της πατάτας προκαλεί διαβήτη, ούτε ότι η αντικατάσταση των κοινών τηγανητών πατατών με γλυκοπατάτες μειώνει αυτόν τον κίνδυνο.

Τι είναι το πιο σημαντικό όταν παραγγέλνετε ή αγοράζετε τηγανητές πατάτες

Η πιο χρήσιμη σύγκριση αφορά τα τελικά πραγματικά προϊόντα, όχι την… φήμη τους.

Αν αγοράζετε κατεψυγμένες πατάτες, ελέγξτε τη διατροφική ετικέτα (ανά 100 γρ.) για τις θερμίδες, τα λιπαρά, τους υδατάνθρακες και το αλάτι. Η λίστα των συστατικών μπορεί επίσης να αποκαλύψει την ύπαρξη πρόσθετων αμύλων, ελαίων ή επικαλύψεων.

Σε ένα εστιατόριο, όπου οι διατροφικές πληροφορίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, το μέγεθος της μερίδας αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο. Μια μικρότερη μερίδα, συνοδευόμενη από λαχανικά και μια πηγή πρωτεΐνης, αποτελεί συχνά καλύτερη επιλογή από μια μεγάλη μερίδα, ακόμη κι αν αυτή είναι φτιαγμένη από γλυκοπατάτες.

Είναι το ψήσιμο στον φούρνο ή σε φριτέζα αέρος (air fryer) μια πιο υγιεινή επιλογή;

Και οι δύο μέθοδοι αποτελούν καλές εναλλακτικές λύσεις, αντί για το τηγάνισμα σε άφθονο λάδι, καθώς απαιτούν γενικά πολύ λιγότερη ποσότητα ελαίου.

Για σπιτικές τηγανητές πατάτες:

Κόψτε τις πατάτες (είτε κοινές, είτε γλυκοπατάτες) σε κομμάτια παρόμοιου μεγέθους, διατηρώντας τη φλούδα αν το επιθυμείτε.

Χρησιμοποιήστε μια συγκεκριμένη, περιορισμένη ποσότητα ελαιολάδου, αντί να προσθέτετε λάδι ανεξέλεγκτα.

Ψήστε στον φούρνο ή στη φριτέζα αέρος μέχρι να μαγειρευτούν και να πάρουν ένα ελαφρύ χρυσαφένιο χρώμα, αποφεύγοντας το υπερβολικό ρόδισμα.

Χρησιμοποιήστε βότανα και μπαχαρικά για να δώσετε γεύση, αντί να βασίζεστε κυρίως στο αλάτι.

Η αποφυγή του πολύ έντονου ροδίσματος βοηθά επίσης στην μείωση του σχηματισμού ακρυλαμιδίου, μιας χημικής ουσίας που δημιουργείται όταν τρόφιμα πλούσια σε άμυλο μαγειρεύονται σε υψηλές θερμοκρασίες.

Συμπέρασμα

Οι τηγανητές γλυκοπατάτες προσφέρουν ένα πραγματικό διατροφικό πλεονέκτημα όσον αφορά τη β-καροτίνη, ωστόσο δεν είναι απαραίτητα λιγότερο θερμιδογόνες ή καλύτερες για τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σε σύγκριση με τις κοινές τηγανητές πατάτες.

Αν σας αρέσουν, δεν υπάρχει λόγος να τις αποφεύγετε. Ωστόσο, για ένα πιο ισορροπημένο γεύμα, η ποσότητα του λαδιού, το προστιθέμενο αλάτι, ο τρόπος μαγειρέματος και το μέγεθος της μερίδας είναι, σε γενικές γραμμές, παράγοντες που αξίζει περισσότερο να λάβετε υπόψη απ’ ό,τι το είδος της πατάτας.

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