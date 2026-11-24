Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Τέλος στα κόλπα με τα λουκέτα και την αλλαγή ΑΦΜ

Ελεύθερος Τύπος: Έκθετος ο γραμματέας της ΕΛΑΣ

Η Καθημερινή: Ο κρυφός ουκρανικός "στόλος" στη Μεσόγειο

Τα Νέα: Πόλεμος στο Λυβικό

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 24 Νοεμβρίου.