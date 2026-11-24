Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 24 Νοεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 24 Νοεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Τέλος στα κόλπα με τα λουκέτα και την αλλαγή ΑΦΜ
Ελεύθερος Τύπος: Έκθετος ο γραμματέας της ΕΛΑΣ
Η Καθημερινή: Ο κρυφός ουκρανικός "στόλος" στη Μεσόγειο
Τα Νέα: Πόλεμος στο Λυβικό
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 24 Νοεμβρίου.
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