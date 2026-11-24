Snapshot Στην Αττική διατίθενται δωρεάν καυσόξυλα μέσω προγραμμάτων δήμων και δασικών υπηρεσιών, με προτεραιότητα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Στο Δήμο Διονύσου, οι μόνιμοι κάτοικοι μπορούν να αιτηθούν έως τρία κυβικά μέτρα καυσόξυλων με υποβολή αίτησης στο Δασαρχείο Πεντέλης έως 15 Μαρτίου 2027.

Το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» διαθέτει δωρεάν έως δύο κυβικά μέτρα ξυλείας από εργασίες συντήρησης, με αιτήσεις μέσω email και παραλαβή στο Ίλιον.

Στον Δήμο Κηφισιάς, το πρόγραμμα απευθύνεται στους ωφελούμενους των Κοινωνικών Υπηρεσιών, με αιτήσεις στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου από 2 Νοεμβρίου 2026.

Στους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, οι μόνιμοι κάτοικοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως 30 Νοεμβρίου για δωρεάν καυσόξυλα έως δύο κυβικά μέτρα, με αυστηρά απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά κατηγορία δικαιούχου. Snapshot powered by AI

Τη δυνατότητα να προμηθευτούν δωρεάν καυσόξυλα για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης ενόψει του χειμώνα έχουν κάτοικοι αρκετών περιοχών της Αττικής, μέσω προγραμμάτων που υλοποιούν δήμοι και δασικές υπηρεσίες.

Οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες αποσκοπούν στην οικονομική ανακούφιση των νοικοκυριών, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι διαθέσιμες ποσότητες ξυλείας, τα δικαιολογητικά και οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων διαφοροποιούνται ανά περιοχή.

Δήμος Διονύσου: Έως τρία κυβικά μέτρα ανά οικογένεια

Τη δυνατότητα δωρεάν συλλογής καυσόξυλων έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Διονύσου, βάσει της υπ’ αριθμ. 10/2026 Δασικής Αστυνομικής Ρυθμιστικής Διάταξης του Δασαρχείου Πεντέλης.

Προτεραιότητα δίνεται στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ενώ η ανώτατη ποσότητα που δικαιούται κάθε οικογένεια ανέρχεται σε τρία χωρικά κυβικά μέτρα. Για δημόσιες υπηρεσίες και ιδρύματα το αντίστοιχο όριο διαμορφώνεται στα δέκα.

Η συλλογή ξυλείας αφορά ξερά ή πεσμένα δέντρα, με εξαίρεση τους πλατάνους.

Όσοι ενδιαφέρονται για υλοτομία υπό επίβλεψη θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση στο Δασαρχείο Πεντέλης, επί της οδού Κλεισθένους 403 στον Γέρακα, προσκομίζοντας βεβαίωση μόνιμης κατοικίας έως τις 15 Μαρτίου 2027.

Χωρίς προηγούμενη έγκριση επιτρέπεται η συγκέντρωση ξερών κλαδιών, χωρίς χρήση αλυσοπρίονου και με ανώτατο όριο το ένα κυβικό μέτρο ανά έξοδο.

Η συλλογή επιτρέπεται καθημερινά από τις 07:30 έως τις 14:00, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2027.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6135010.

Δωρεάν καυσόξυλα από το Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»

Ξυλεία που προκύπτει από τις εργασίες συντήρησης και περιποίησης του πρασίνου διαθέτει δωρεάν στους ενδιαφερόμενους και το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης».

Η μέγιστη ποσότητα που μπορεί να παραλάβει κάθε αιτών ανέρχεται σε δύο κυβικά μέτρα, ενώ οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση contact@parkotritsis.gr.

Η παραλαβή πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή, μεταξύ 09:00 και 13:00, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, στην οδό Σπύρου Μουστακλή 23, στο Ίλιον.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να φροντίσουν για τη μεταφορά της ξυλείας με δικά τους μέσα, ενώ δεν επιτρέπεται η χρήση αλυσοπρίονου.

Δήμος Κηφισιάς: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Στην Κηφισιά, το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης καυσόξυλων απευθύνεται στους ωφελούμενους των Κοινωνικών Υπηρεσιών του δήμου.

Τα καυσόξυλα συγκεντρώνονται στο δημοτικό φυτώριο, στη συμβολή των οδών Ξενίας και Ελευθερώτριας.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 2 Νοεμβρίου 2026, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου, στην οδό Πλατάνων 21, στις Αδάμες.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 210 8003421.

Λαυρεωτική και Σαρωνικός: Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου οι αιτήσεις

Περιθώριο έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού για να υποβάλουν αίτηση στο Δασαρχείο Λαυρίου και να προμηθευτούν δωρεάν έως δύο κυβικά μέτρα καυσόξυλων.

Στους δικαιούχους του προγράμματος περιλαμβάνονται:– Πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες.– Μονογονεϊκές οικογένειες.– Άνεργοι.– Ευάλωτοι οφειλέτες.– Άτομα με αναπηρία.– Οικογένειες φοιτητών.– Πυρόπληκτοι.Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dasarxeio_lavriou@eedpatt.ypen.gr είτε με φυσική παρουσία στο Δασαρχείο Λαυρίου, στην οδό Φωκίωνος Νέγρη 5.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτούνται αστυνομική ταυτότητα, εκκαθαριστικό σημείωμα και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει ο δικαιούχος, θα πρέπει να προσκομίζονται και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, όπως βεβαίωση ανεργίας, πιστοποιητικό αναπηρίας άνω του 67%, βεβαίωση σπουδών ή αποδεικτικό της ιδιότητας του πυρόπληκτου.