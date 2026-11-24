Άνθρωποι περνούν μπροστά από μια διαφημιστική πινακίδα που απεικονίζει Ρώσους στρατιώτες από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τη σημερινή στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία, με το σλόγκαν «Κάθε εποχή έχει τους δικούς της ήρωες», στην Αγία Πετρούπολη

Snapshot Περισσότεροι από 460.000 Ρώσοι έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο στην Ουκρανία, με το 2025 να είναι η πιο αιματηρή χρονιά με περίπου 200.000 θανάτους.

Οι φτωχότερες και απομακρυσμένες περιοχές της Ρωσίας καταγράφουν τετραπλάσιο ποσοστό στρατιωτικών θανάτων σε σύγκριση με τις πλουσιότερες περιοχές.

Η περιοχή του Ποκρόφσκ έχει υποστεί ιδιαίτερα βαριές απώλειες, με σχεδόν 116.000 νεκρούς Ρώσους στρατιώτες και περιορισμένα εδαφικά κέρδη για τη Ρωσία.

Η Μόσχα έχει στρατολογήσει πάνω από 7.300 ξένους μαχητές από δεκάδες χώρες, προσφέροντας οικονομικά κίνητρα και υποσχέσεις πολιτικών θέσεων.

Η ρωσική κυβέρνηση δεν έχει ανανεώσει επίσημα τον απολογισμό των νεκρών από τον Σεπτέμβριο του 2022, ενώ τα πραγματικά στοιχεία πιθανώς υποεκτιμώνται λόγω καθυστερήσεων και μη καταγραφών. Snapshot powered by AI

Σχεδόν μισό εκατομμύριο Ρώσοι έχουν χάσει τη ζωή τους στη ρωσική πλευρά από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, σύμφωνα με μεγάλη έρευνα του Guardian, η οποία βασίζεται στην ανάλυση περισσότερων από 11 εκατομμυρίων πιστοποιητικών θανάτου.

Τα στοιχεία αποκαλύπτουν το πραγματικό μέγεθος των ανθρώπινων απωλειών του πολέμου, την ώρα που το Κρεμλίνο εξακολουθεί να κρατά μυστικό τον επίσημο απολογισμό των νεκρών στρατιωτικών. Το 2025 αναδεικνύεται στην πιο αιματηρή χρονιά της σύγκρουσης, με περίπου 200.000 θανάτους.

Πρόκειται για μια εκτενή καταγραφή των ρωσικών απωλειών, η οποία αποτυπώνει την ολοένα μεγαλύτερη αιμορραγία των ρωσικών δυνάμεων στα πεδία των μαχών.

Για την έρευνα αξιοποιήθηκε ένα αρχείο με περισσότερα από 11 εκατομμύρια πιστοποιητικά θανάτου, το οποίο απέκτησαν η ομάδα χάκερ Cyber Partisans, που συνδέεται με τη λευκορωσική αντιπολίτευση, και η ουκρανική ομάδα Silent Crow. Τα έγγραφα προέρχονται από τη ρωσική κρατική στατιστική υπηρεσία Rosstat και περιλαμβάνουν καταγραφές από ληξιαρχικές υπηρεσίες σε ολόκληρη τη χώρα.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι απώλειες αυξάνονταν χρόνο με τον χρόνο. Το 2022 καταγράφηκαν σχεδόν 20.000 θάνατοι, ενώ το 2023 ο αριθμός έφτασε τις 50.000. Το 2024 οι απώλειες ξεπέρασαν τις 134.000, για να εκτοξευθούν το 2025, αγγίζοντας τις 200.000. Πρόκειται για περίπου 548 νεκρούς ημερησίως, έναντι μέσου όρου 277 την ημέρα σε ολόκληρη την περίοδο του πολέμου.

Η έκταση της αιματοχυσίας γίνεται ακόμη πιο εμφανής αν συγκριθεί με προηγούμενες πολεμικές συγκρούσεις της Ρωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια των εννέα ετών του πολέμου στο Αφγανιστάν, από το 1979 έως το 1989, σκοτώθηκαν περίπου 15.000 Σοβιετικοί στρατιώτες. Αντίθετα, μόνο μέσα σε μία εβδομάδα του Μαΐου 2025, οι ρωσικές απώλειες στην Ουκρανία ξεπέρασαν αυτόν τον αριθμό.

Το Ποκρόφσκ μετατράπηκε σε πεδίο μαζικών απωλειών

Ιδιαίτερα βαρύς είναι ο απολογισμός στην περιοχή του Ποκρόφσκ, στην ανατολική Ουκρανία, όπου διεξήχθησαν μερικές από τις σκληρότερες και πιο παρατεταμένες μάχες του πολέμου.

Σύμφωνα με την ανάλυση, σχεδόν 116.000 Ρώσοι στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους στην ευρύτερη περιοχή, στην οποία περιλαμβάνεται και η Αβντιίβκα. Μάλιστα, κατά την προέλαση από την Αβντιίβκα προς το Ποκρόφσκ, οι ρωσικές δυνάμεις χρειάστηκαν 21 μήνες για να καλύψουν απόσταση μόλις 39 χιλιομέτρων. Στο διάστημα αυτό καταγράφηκαν περίπου 88.700 θάνατοι Ρώσων στρατιωτών.

Παρά τις τεράστιες απώλειες, τα εδαφικά κέρδη της Μόσχας παραμένουν περιορισμένα. Από τις αρχές του 2023, η Ρωσία έχει καταλάβει περίπου 8.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, έκταση που αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 1,5% του ουκρανικού εδάφους.

Σημαντική αύξηση των απωλειών καταγράφηκε και στην περιοχή του Κουρσκ, μετά την ουκρανική στρατιωτική επιχείρηση τον Αύγουστο του 2024. Οι θάνατοι Ρώσων στρατιωτικών έφτασαν σε περισσότερους από 2.400 τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούσαν να ανακαταλάβουν την περιοχή.

Οι φτωχότερες περιοχές της Ρωσίας πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας αφορά τη γεωγραφική και κοινωνική προέλευση των νεκρών. Το μεγαλύτερο βάρος του πολέμου φαίνεται να σηκώνουν οι φτωχότερες και πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ρωσίας, πολλές από τις οποίες κατοικούνται από εθνικές μειονότητες.

Στις οκτώ φτωχότερες περιφέρειες της χώρας, το ποσοστό των θανάτων ήταν τετραπλάσιο σε σύγκριση με τις πλουσιότερες περιοχές. Σε ορισμένες από αυτές καταγράφηκαν περισσότεροι από δέκα θάνατοι ανά 1.000 άνδρες ηλικίας 18 έως 69 ετών, όταν στις περιοχές με τα υψηλότερα εισοδήματα ο αντίστοιχος αριθμός ήταν μικρότερος από τρεις.

Παράλληλα, μεταβάλλεται και η ηλικιακή σύνθεση των Ρώσων στρατιωτών που σκοτώνονται στο μέτωπο. Η μέση ηλικία θανάτου αυξήθηκε από τα 34 έτη το 2022 σε σχεδόν 40 το 2026. Σχεδόν ένας στους πέντε νεκρούς στρατιώτες για τους οποίους υπάρχουν διαθέσιμα ηλικιακά στοιχεία ήταν άνω των 50 ετών.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την προσπάθεια του Κρεμλίνου να αποφύγει μια νέα γενική επιστράτευση, μετά τις έντονες αντιδράσεις που είχε προκαλέσει η πρώτη κινητοποίηση τον Σεπτέμβριο του 2022. Αντί γι' αυτό, η Μόσχα στράφηκε στην προσέλκυση εθελοντών, προσφέροντας υψηλά χρηματικά μπόνους και οικονομικά κίνητρα για τη συμμετοχή τους στον πόλεμο.

Στρατολόγηση από δεκάδες χώρες

Καθώς οι απώλειες αυξάνονται και οι ανάγκες του ρωσικού στρατού σε ανθρώπινο δυναμικό μεγαλώνουν, η Μόσχα έχει διευρύνει τις προσπάθειες στρατολόγησης πέρα από τα σύνορά της.

Η έρευνα εντόπισε περισσότερους από 7.300 πιθανούς ξένους μαχητές μεταξύ των νεκρών, χωρίς να υπολογίζονται οι Ουκρανοί. Πρόκειται κυρίως για ανθρώπους από χώρες της Κεντρικής Ασίας, όπως το Καζακστάν, το Ουζμπεκιστάν και το Τατζικιστάν, αλλά και από 78 ακόμη χώρες εκτός της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται υπήκοοι αφρικανικών χωρών, όπως η Νιγηρία, το Καμερούν και η Αίγυπτος, καθώς και περίπου 200 άνθρωποι από τη Νότια Αμερική, κυρίως από την Κολομβία και την Κούβα.

Πολλοί από τους ξένους στρατολογημένους φέρεται να προσελκύστηκαν με υποσχέσεις για υψηλές αποδοχές, απόκτηση ρωσικής υπηκοότητας ή πολιτικές θέσεις εργασίας, προτού βρεθούν στην πρώτη γραμμή του μετώπου.

Η Μόσχα κρατά κρυφό τον πραγματικό αριθμό των νεκρών

Παρά την έκταση των απωλειών που αποκαλύπτει η έρευνα, η ρωσική κυβέρνηση δεν έχει επικαιροποιήσει τον επίσημο απολογισμό των στρατιωτικών νεκρών από τον Σεπτέμβριο του 2022. Τότε, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας είχε ανακοινώσει ότι 5.937 στρατιωτικοί είχαν σκοτωθεί στον πόλεμο.

Ωστόσο, ακόμη και τα στοιχεία της έρευνας ενδέχεται να μην αποτυπώνουν το σύνολο των απωλειών. Αρκετοί θάνατοι στρατιωτών που έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι καταγράφονται στα επίσημα αρχεία μήνες ή και χρόνια αργότερα, όταν εντοπίζονται οι σοροί τους ή εκδίδονται δικαστικές αποφάσεις που τους κηρύσσουν νεκρούς. Επιπλέον, δεν καταγράφονται όλες οι περιπτώσεις θανάτων, ενώ ορισμένοι στρατιώτες εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι.

Οι συνέπειες του πολέμου είναι πλέον εμφανείς και στη δημογραφική εικόνα της Ρωσίας. Το 2025, ο πόλεμος αναδείχθηκε στην κυριότερη αιτία θανάτου για τους άνδρες κάτω των 65 ετών. Σύμφωνα με τα πιστοποιητικά θανάτου στα οποία αναφέρεται αιτία θανάτου, το 29% συνδεόταν με τον πόλεμο, ποσοστό μεγαλύτερο από εκείνο των θανάτων που οφείλονταν σε παθήσεις του κυκλοφορικού συστήματος.

Τα στοιχεία της έρευνας του Guardian αποτυπώνουν το τεράστιο ανθρώπινο κόστος μιας σύγκρουσης που συνεχίζεται για περισσότερα από τέσσερα χρόνια. Οι εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί, η δυσανάλογη επιβάρυνση των φτωχότερων περιοχών της Ρωσίας και οι περιορισμένες εδαφικές κατακτήσεις συνθέτουν την εικόνα ενός πολέμου που εξακολουθεί να θυσιάζει ανθρώπινες ζωές σε τεράστια κλίμακα.

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