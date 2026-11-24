Snapshot Νέο βαρομετρικό χαμηλό στον Κόλπο της Γένοβας θα προκαλέσει έντονες βροχοπτώσεις κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση από την Τετάρτη, με περαιτέρω υποχώρηση προς το τέλος της εβδομάδας κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Το βαρομετρικό χαμηλό θα παραμείνει σχεδόν στάσιμο για δύο μέρες, δημιουργώντας συνθήκες για παρατεταμένες βροχές που μπορεί να προκαλέσουν τοπικά πλημμυρικά προβλήματα.

Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου δεν αναμένονται σημαντικές βροχές και οι άνεμοι θα πνέουν έως 6-7 μποφόρ με μέγιστες θερμοκρασίες 18°C στην Αθήνα και 10°C στη Θεσσαλονίκη.

Από το απόγευμα της Παρασκευής το βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας τη Βόρεια Ελλάδα και οδηγώντας σε νέα πτώση της θερμοκρασίας και πιθανές χιονοπτώσεις στα ορεινά. Snapshot powered by AI

Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου παρουσιάζει σημαντικές μεταβολές τις επόμενες ημέρες, με διαδοχικά βαρομετρικά συστήματα να επηρεάζουν τη χώρα μας.

Το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι η σταδιακή επικράτηση ψυχρότερων αερίων μαζών, αλλά και η ενίσχυση των βροχοπτώσεων, ιδιαίτερα στα δυτικά και βορειοδυτικά.

Η μετατόπιση του χαμηλού και η κάθοδος ψυχρότερων αερίων μαζών

Το βαρομετρικό χαμηλό που επηρέασε την περιοχή μας κινείται πλέον ανατολικότερα. Το ψυχρό μέτωπο που το συνοδεύει θα συμβάλει στην αλλαγή της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, ενώ παράλληλα θα επεκταθεί αντικυκλώνας από την περιοχή των Βαλκανίων.

Η εξέλιξη αυτή θα ευνοήσει τη μεταφορά ψυχρότερων αερίων μαζών προς την Ελλάδα, με αποτέλεσμα την αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει περισσότερο αντιληπτή την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Νέο βαρομετρικό χαμηλό στον Κόλπο της Γένοβας

Την ίδια ημέρα, ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να σχηματιστεί στην περιοχή του Κόλπου της Γένοβας, στη βόρεια Ιταλία.

Το σύστημα αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς προβλέπεται να παραμείνει σχεδόν στάσιμο στην ευρύτερη περιοχή κατά το διήμερο Πέμπτης και Παρασκευής, τροφοδοτούμενο από υγρές αέριες μάζες της Μεσογείου.

Η παρατεταμένη παρουσία του θα δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για επαναλαμβανόμενες βροχοπτώσεις, με τα σημαντικότερα φαινόμενα να εντοπίζονται στη δυτική και κυρίως στη βορειοδυτική Ελλάδα.

Πέμπτη και Παρασκευή: Έμφαση στις βροχές της Δυτικής Ελλάδας

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στρέφεται στο διήμερο 26 και 27 Νοεμβρίου, όταν οι βροχοπτώσεις αναμένεται να ενταθούν αισθητά.

Οι περιοχές που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή είναι:

Το Βόρειο Ιόνιο και κυρίως η περιοχή της Κέρκυρας.

Η Ήπειρος, ιδιαίτερα οι δυτικές και ορεινές περιοχές της.

Η υπόλοιπη δυτική Ελλάδα και κυρίως η Δυτική Στερεά

Στις περιοχές αυτές, οι βροχές ενδέχεται να παρουσιάσουν μεγάλη διάρκεια και εμμονή. Τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι τα ημερήσια ύψη υετού μπορούν τοπικά να ξεπεράσουν τα 100 χιλιοστά, ιδιαίτερα όπου η ροή των υγρών αερίων μαζών ενισχύεται από την ορογραφία.

Η επιμονή των φαινομένων για δύο συνεχόμενες ημέρες αποτελεί σημαντικό στοιχείο της πρόγνωσης, καθώς μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο τοπικών πλημμυρικών προβλημάτων, ιδιαίτερα σε ευάλωτες λεκάνες απορροής.

Βροχές θα εκδηλωθούν και σε άλλες περιοχές της χώρας, όμως η μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια αναμένεται στα βορειοδυτικά.

Από την Παρασκευή το απόγευμα το χαμηλό κινείται ανατολικότερα

Από το απόγευμα της Παρασκευής προς το Σάββατο, το βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να κινηθεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας σταδιακά και την υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε βορείους, οδηγώντας σε νέα πτώση της θερμοκρασίας.

Έτσι, από το τέλος της εβδομάδας θα επικρατήσουν περισσότερο φθινοπωρινές θερμοκρασιακές συνθήκες, με αισθητή ψύχρα κυρίως τις νυχτερινές και πρωινές ώρες.

Ο καιρός της Τρίτης 24 Νοεμβρίου

Για την Τρίτη δεν προβλέπονται ιδιαίτερα σημαντικές βροχοπτώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τα ύψη υετού να περιορίζονται γενικά στα 2–3 χιλιοστά όπου εκδηλωθούν ασθενή φαινόμενα.

Οι άνεμοι δεν αναμένεται να ξεπεράσουν γενικά τα 6-7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σημαντικές διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή:

Αττική

Λίγες νεφώσεις α. Οι άνεμοι θα φτάνουν τα 5–6 μποφόρ και η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα τους 18°C, με χαμηλότερες τιμές στα βόρεια προάστια.

Θεσσαλονίκη

Χωρίς αξιόλογες βροχοπτώσεις, αλλά με αισθητή ψύχρα, ιδιαίτερα τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 10°C, ενώ οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 6–7 μποφόρ.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στην Παρασκευή

Η εξέλιξη του βαρομετρικού χαμηλού της Γένοβας θα καθορίσει τόσο την ένταση όσο και τη γεωγραφική κατανομή των βροχοπτώσεων.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα βορειοδυτικά, όπου η διάρκεια των φαινομένων ενδέχεται να αποδειχθεί σημαντικότερη ακόμη και από την ένταση μιας μεμονωμένης καταιγίδας.

Παράλληλα, η έλευση ψυχρότερων αερίων μαζών θα ευνοήσει την εμφάνιση περισσότερων χιονοπτώσεων στα ορεινά προς το τέλος της εβδομάδας.

Συμπερασματικά, περνάμε από μια σχετικά ήπια περίοδο σε μια πιο δυναμική φάση του καιρού, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και σημαντικές βροχές στα δυτικά και βορειοδυτικά. Το διήμερο Πέμπτης–Παρασκευής θα χρειαστεί ιδιαίτερη παρακολούθηση, κυρίως λόγω της εμμονής των φαινομένων.

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