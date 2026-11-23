Snapshot Το Super El Niño έχει εξελιχθεί σε ένα «mega El Niño» με θερμοκρασίες έως και 10°C πάνω από τα κανονικά επίπεδα σε περιοχές του Ειρηνικού Ωκεανού.

Το φαινόμενο προκαλεί ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως ισχυρές καταιγίδες, έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και καταστροφικούς ανέμους σε διάφορες περιοχές του πλανήτη.

Η αύξηση της θερμοκρασίας των θαλασσών διαταράσσει την τροφική αλυσίδα και απειλεί την άγρια ζωή, προκαλώντας αποτυχίες στην αναπαραγωγή και μείωση πληθυσμών ειδών.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποιεί για ακραία καιρικά φαινόμενα και περαιτέρω αύξηση θερμοκρασιών έως το 2027 λόγω του El Niño.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ τονίζει την ανάγκη για ταχεία μείωση εκπομπών ρύπων και υποστήριξη των ευάλωτων χωρών απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Snapshot powered by AI

Το Super El Niño συνεχίζει να ενισχύεται, προειδοποιούν οι ειδικοί, με χάρτες να δείχνουν ότι οι θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές του Ειρηνικού Ωκεανού έχουν εκτοξευθεί έως και 10 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το φαινόμενο εισέρχεται σε αχαρτογράφητα νερά, καθώς εξελίσσεται πλέον σε ένα «mega El Niño».

Το ισχυρό κλιματικό φαινόμενο αναμένεται να επηρεάσει τις θερμοκρασίες και τις βροχοπτώσεις σε μεγάλο μέρος του πλανήτη τους επόμενους μήνες.

Την ώρα που οι Βρετανοί έχουν προειδοποιηθεί ότι πρέπει να περιμένουν ισχυρές καταιγίδες αυτόν τον χειμώνα, η δυτική ακτή των ΗΠΑ έχει ήδη πάρει μια πρώτη γεύση από το χάος που μπορεί να προκαλέσει το El Niño. Ισχυρά καιρικά συστήματα από τον Ειρηνικό έχουν φέρει έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και καταστροφικούς ανέμους.

Το φαινόμενο ενδέχεται να έχει και καταστροφικές συνέπειες για την άγρια ζωή, καθώς διαταράσσει τα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά νερά που συντηρούν την τροφική αλυσίδα της περιοχής. Ως αποτέλεσμα, θαλάσσια λιοντάρια, θαλασσοπούλια, πιγκουίνοι και θαλάσσια ιγκουάνα δυσκολεύονται να βρουν αρκετή τροφή.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η παρατεταμένη αύξηση της θερμοκρασίας των θαλασσών μπορεί να προκαλέσει αποτυχίες στην αναπαραγωγή, περιστατικά μαζικής λιμοκτονίας και μείωση των πληθυσμών ορισμένων από τα πιο χαρακτηριστικά είδη της περιοχής.

«Η απόκλιση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας φτάνει τους +10°C κοντά στα Γκαλαπάγκος και στα ανοιχτά των ακτών του Περού», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Αμερικανός μετεωρολόγος Ράιαν Μόι.

«Αυτό πλέον είναι ένα mega El Niño».

Ο χάρτης που δημοσίευσε ο Μόι βασίζεται σε δεδομένα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων.

Σε αυτόν αποτυπώνεται μια τεράστια ζώνη εξαιρετικά θερμών υδάτων, η οποία εκτείνεται κατά μήκος του ισημερινού στον Ειρηνικό Ωκεανό, από τις ακτές της Νότιας Αμερικής προς το κεντρικό τμήμα του ωκεανού.

Οι πιο έντονες αποχρώσεις του κόκκινου και του λευκού υποδεικνύουν ότι οι θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας βρίσκονται αρκετούς βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο. Οι αποκλίσεις αγγίζουν σχεδόν τους 10 βαθμούς Κελσίου κοντά στα νησιά Γκαλαπάγκος και στις ακτές του Περού.

Αντίθετα, οι περιοχές με χαμηλότερες από τις κανονικές θερμοκρασίες εμφανίζονται με μπλε χρώμα, αναδεικνύοντας την έντονη αντίθεση ανάμεσα στα ασυνήθιστα θερμά νερά του ανατολικού και κεντρικού Ειρηνικού και τις γύρω θαλάσσιες περιοχές.

Σχολιάζοντας την απότομη άνοδο της θερμοκρασίας, η δρ Ζενεβιέβ Γκένθερ, συγγραφέας του βιβλίου «Η γλώσσα της κλιματικής πολιτικής», έγραψε στην πλατφόρμα Χ: «Πολλοί υδρόβιοι οργανισμοί πεθαίνουν εξαιτίας αυτού του καύσωνα».

Ένας άλλος χρήστης σχολίασε: «Μοιάζει με ουλή. Η Γη ουρλιάζει από τον πόνο. Το επόμενο καλοκαίρι θα είναι ένα εφιαλτικό καλοκαίρι».

Τι σημαίνουν οι θερμοκρασίες των 10 βαθμών Κελσίου

Παρά την εντυπωσιακή εικόνα του χάρτη, ο Ειρηνικός Ωκεανός δεν έχει θερμανθεί κατά 10 βαθμούς Κελσίου σε όλες τις περιοχές του.

Η συγκεκριμένη τιμή αφορά μια τοπική περιοχή με εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες κοντά στη Νότια Αμερική. Αντίθετα, η ένταση του El Niño υπολογίζεται συνήθως σε μια πολύ μεγαλύτερη περιοχή του κεντρικού Ειρηνικού, όπου οι αποκλίσεις από τον μέσο όρο βρίσκονται γενικά πιο κοντά στους 3 ή 4 βαθμούς Κελσίου.

Ακόμη και με αυτά τα δεδομένα, το συγκεκριμένο επεισόδιο θα συγκαταλεγόταν στα ισχυρότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Η κλιματολόγος Ρεμπέκα Τζόουνς δήλωσε πρόσφατα: «Δεν μπορώ να τονίσω αρκετά πόσο δυνητικά καταστροφικό μπορεί να αποδειχθεί αυτό το El Niño».

Το El Niño αποτελεί μέρος ενός φυσικού κλιματικού κύκλου που ονομάζεται Νότια Ταλάντωση El Niño (ENSO) και εναλλάσσεται μεταξύ θερμών και ψυχρών φάσεων κάθε δύο έως επτά χρόνια.

Κατά τη θερμή φάση του El Niño, μεγάλες ποσότητες θερμού νερού συσσωρεύονται κοντά στην επιφάνεια του κεντρικού και ανατολικού τροπικού Ειρηνικού.

Η διαδικασία αυτή απελευθερώνει τεράστιες ποσότητες θερμότητας στην ατμόσφαιρα, μεταβάλλοντας τα παγκόσμια καιρικά μοτίβα και αυξάνοντας τη μέση θερμοκρασία του πλανήτη.

Προειδοποίηση του ΟΗΕ για ακραία καιρικά φαινόμενα έως το 2027

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) προειδοποίησε ότι το Super El Niño βρίσκεται «εκτός κάθε κλίμακας» και έχει ήδη αρχίσει να ενισχύει σημαντικά τα καιρικά φαινόμενα.

Η έκθεση του οργανισμού για την κατάσταση του παγκόσμιου κλίματος το 2026 αποκάλυψε ότι το ακραίο κλιματικό φαινόμενο έχει ήδη συνδεθεί με εξαιρετικά υψηλές παγκόσμιες θερμοκρασίες, τήξη των πάγων και άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Το χειρότερο, ωστόσο, βρίσκεται ακόμη μπροστά μας, καθώς το El Niño αναμένεται να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη αύξηση της θερμοκρασίας και ακραία καιρικά φαινόμενα μέχρι και το 2027.

«Έχουμε εισέλθει σε μια νέα εποχή κλιματικών ακραίων φαινομένων», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

«Ένα υπερμεγέθες El Niño συγκρούεται με έναν πλανήτη που έχει ήδη υπερθερμανθεί εξαιτίας της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής.

Τα κλιματικά ρεκόρ καταρρίπτονται το ένα μετά το άλλο. Το ανθρώπινο κόστος συνεχίζει να αυξάνεται. Και εκείνοι που ευθύνονται λιγότερο είναι οι πρώτοι και οι περισσότεροι που υφίστανται τις συνέπειες.

Οι ηγέτες πρέπει να σοβαρευτούν, μειώνοντας ταχύτερα τις εκπομπές ρύπων, επιταχύνοντας μια δίκαιη μετάβαση μακριά από τα ορυκτά καύσιμα και εξασφαλίζοντας τη χρηματοδότηση και την προστασία που χρειάζονται οι ευάλωτες χώρες».

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