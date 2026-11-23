Snapshot Η Μαράια Κάρεϊ διέψευσε τις φήμες που την θέλουν να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, καλώντας το κοινό να μην πιστεύει όσα διαβάζει στο διαδίκτυο.

Οι φήμες ξεκίνησαν μετά την εμφάνισή της στο Σάο Πάολο, όπου φάνηκε να χρειάζεται στήριξη από χορευτές και βοηθούς.

Η τραγουδίστρια απάντησε προσωπικά από τη σκηνή στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ζητώντας να μην την «νευριάζουν» με τις ψευδείς πληροφορίες.

Παρόμοιες φήμες είχαν κυκλοφορήσει και τον Φεβρουάριο του 2025. Snapshot powered by AI

Τέλος στις φήμες που θέλουν τη Μαράια Κάρεϊ να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας δίνει η 57χρονη τραγουδίστρια, προτρέποντας τους φανς της να μην πιστεύουν όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο.

Οι φήμες άρχισαν να κυκλοφορούν μετά την εμφάνιση της Κάρεϊ στο Nubank Parque του Σάο Πάολο την Τρίτη 17 Νοεμβρίου.

Ενώ η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια ερμήνευε το τραγούδι Fantasy, κρατούσε το μπράτσο ενός χορευτή καθώς περπατούσε στη σκηνή, ενώ στη συνέχεια 4 ακόμη χορευτές τη βοήθησαν να εκτελέσει μία κίνηση από τη χορογραφία της.

Πλάνα από το ταξίδι της στη Βραζιλία έδειχναν επίσης την Κάρεϊ να κρατά το μπράτσο ενός βοηθού της καθώς χαιρετούσε τους θαυμαστές της, γεγονός που επίσης προκάλεσε ανησυχίες για την κατάσταση της τραγουδίστριας.

Τα βίντεο αυτά κυκλοφόρησαν ευρέως στο διαδίκτυο και πυροδότησαν φήμες ότι η τραγουδίστρια δεν μπορούσε να μετακινηθεί χωρίς βοήθεια λόγω προβλήματος υγείας.

Η απάντηση της Κάρεϊ

Η Μαράια Κάρεϊ, ωστόσο, δεν έμεινε αμέτοχη και αποφάσισε να βάλει τέλος στις φήμες αυτές.

Ανεβαίνοντας στη σκηνή του Farmasi Arena στο Ρίο ντε Τζανέιρο το Σάββατο, η 57χρονη τραγουδίστρια έδωσε τη δική της απάντηση σε όσους διέδιδαν πως αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

«Α, και παρεμπιπτόντως, μην πιστεύετε όλα όσα διαβάζετε στο διαδίκτυο. Μην με νευριάζετε τώρα», είπε η τραγουδίστρια.

Σημειώνεται πως δεν είναι η πρώτη φορά που τέτοιες φήμες για την 57χρονη τραγουδίστρια κατακλύζουν το διαδίκτυο.

Τον Φεβρουάριο του 2025, ένα βίντεο από τη σειρά εμφανίσεών της The Celebration of Mimi στο Park MGM του Λας Βέγκας έδειχνε τη Μαράια Κάρεϊ να περπατά αργά στη σκηνή φορώντας ένα ροζ σύνολο ενώ ερμήνευε το Fantasy.

Οι θεατές αναρωτήθηκαν αν πονούσε, ενώ άλλοι άσκησαν κριτική για τις ελάχιστες κινήσεις που περιελάμβανε η χορογραφία της.

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