Snapshot Ο 14χρονος στην Ήπειρο φέρεται να σχεδίαζε ένοπλη επίθεση στο σχολείο του λόγω εκφοβισμού από συμμαθητές.

Ο σχολικός εκφοβισμός είναι πολυπαραγοντικό φαινόμενο που δεν οδηγεί πάντα σε βία, αλλά ο συνδυασμός απομόνωσης, θυμού και απουσίας υποστήριξης αυξάνει τον κίνδυνο.

Πολλά παιδιά που βιώνουν βία ή εκφοβισμό δεν ζητούν άμεσα βοήθεια, αλλά δείχνουν την ανάγκη τους μέσω συμπεριφοράς.

Το διαδίκτυο μπορεί να επιτείνει ψυχολογική ευαλωτότητα, καθώς παρέχει πρόσβαση σε βίαιο περιεχόμενο και ακραίες ιδέες.

Η πρόληψη απαιτεί ενεργό ρόλο οικογένειας, σχολείου και έγκαιρη αναγνώριση προειδοποιητικών σημείων πριν την εκδήλωση βίαιων πράξεων. Snapshot powered by AI

Τις διαδρομές των επαφών του 14χρονου στην Ήπειρο, που φέρεται να σχεδίαζε ένοπλη επίθεση στο σχολείο του, εναντίον μαθητών που τον εκφόβιζαν, συνεχίζουν να ερευνούν οι αρχές, καθώς η Αντιτρομοκρατική υπηρεσία ήταν εκείνη που εντόπισε τις διαδικτυακές αναζητήσεις του εφήβου.

Η πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα υπόθεση έχει προκαλέσει τεράστια ανησυχία στην κοινή γνώμη και μέγιστο προβληματισμό στις αρχές, για μιμητικά φαινόμενα με επιθέσεις σε σχολεία αμερικανικών πολιτειών.

Μιλώντας στο Newsbomb, η Μαρία Αγγελή, εγκληματολόγος, με εξειδίκευση σε Εγκληματολογία και Ψυχολογία, και κοινωνιολόγος τονίζει αρχικά:

«Πριν μιλήσουμε για μια πιθανή επικίνδυνη συμπεριφορά, πρέπει να μιλήσουμε για ένα παιδί. Ένα παιδί που μπορεί για μεγάλο χρονικό διάστημα να ένιωθε αόρατο, να βίωνε απόρριψη, φόβο ή εξευτελισμό και να μην κατάφερε να βρει έναν ασφαλή τρόπο να εκφράσει αυτό που συνέβαινε μέσα του. Και να εξετάσουμε ένα παιδί πριν προβεί σε παραβατική συμπεριφορά πρωτίστως ήταν και το ίδιο θύμα σε ανάλογη βίαιη συμπεριφορά».

Σχολικός εκφοβισμός: Ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο

Σύμφωνα με την κυρία Αγγελή «ο σχολικός εκφοβισμός δεν είναι μια απλή σύγκρουση μεταξύ παιδιών, γνωρίζουμε άλλωστε ότι το ζήτημα είναι πολυπαραγοντικό».

«Είναι ένα φαινόμενο επαναλαμβανόμενης ψυχολογικής πίεσης, όπου υπάρχει ανισορροπία δύναμης και το παιδί που το βιώνει μπορεί να αισθανθεί ότι χάνει τον έλεγχο της ζωής του. Η επιστήμη όμως είναι ξεκάθαρη: το bullying δεν οδηγεί αυτόματα στη βία. Η πλειονότητα των παιδιών που υφίστανται εκφοβισμό δεν θα εμφανίσει τέτοιες συμπεριφορές. Το κρίσιμο σημείο είναι ο συνδυασμός παραγόντων: η απομόνωση, η συσσώρευση θυμού, η αίσθηση αδικίας και η απουσία υποστηρικτικού περιβάλλοντος», εξηγεί στο Newsbomb η κυρία Αγγελή.

Η Μαρία Αγγελή, εγκληματολόγος, με εξειδίκευση σε Εγκληματολογία και Ψυχολογία, και κοινωνιολόγος

Το ζήτημα θύμα – θύτης

Η εξέλιξη της εκάστοτε περίπτωσης εκφοβισμού χρήζει διερεύνησης. «Εδώ εμφανίζεται το σύνθετο ζήτημα θύμα–θύτης. Ένα παιδί μπορεί να έχει βιώσει τον ρόλο του θύματος, αλλά παράλληλα να χρειάζεται παρέμβαση όταν αρχίζει να αναπτύσσει σκέψεις ή συμπεριφορές που δημιουργούν κίνδυνο. Η κατανόηση της ψυχολογικής του κατάστασης δεν σημαίνει δικαιολόγηση οποιασδήποτε πράξης. Σημαίνει ότι προσπαθούμε να κατανοήσουμε τη διαδρομή πριν φτάσουμε στο αποτέλεσμα», επισημαίνει η ειδικός.

Ο ρόλος του διαδικτύου

«Ένας ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας σήμερα είναι το διαδίκτυο», υπογραμμίζει η κυρία Αγγελή προσθέτοντας: «Η ψηφιακή εποχή έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά επικοινωνούν, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εκτεθούν σε επικίνδυνες πληροφορίες. Η πρόσβαση σε παράνομες αγορές, σε βίαιο περιεχόμενο ή σε διαδικτυακές κοινότητες που ενισχύουν ακραίες αντιλήψεις μπορεί να λειτουργήσει ως επιταχυντής όταν υπάρχει ήδη ψυχολογική ευαλωτότητα. Η τεχνολογία δεν δημιουργεί από μόνη της τη βία, αλλά μπορεί να διευκολύνει την κλιμάκωσή της».

Η ευθύνη της οικογένειας

Σημαντικό σκέλος όλης αυτής της πολυσύνθετης ακολουθίας συνιστά η ευθύνη της οικογένειας, η οποία για την κυρία Αγγελή «είναι σημαντική, όχι με την έννοια της ενοχοποίησης, αλλά της πρόληψης».

«Οι γονείς χρειάζεται να παρατηρούν αλλαγές: απομόνωση, ξαφνικό θυμό, αλλαγές στον ύπνο, εμμονή με τη βία ή την εκδίκηση και ένα συνονθύλευμα ανάλογης αλλαγής της συμπεριφοράς στο παιδί. Πολλές φορές τα παιδιά δεν λένε “βοηθήστε με” . Το δείχνουν με τη συμπεριφορά τους», σχολιάζει στο Newsbomb.

O ρόλος του σχολείου

Το σχολείο επίσης έχει καθοριστικό ρόλο. «Δεν αρκεί να αντιμετωπίζουμε τον εκφοβισμό όταν έχει ήδη κλιμακωθεί. Χρειάζονται μηχανισμοί πρόληψης, εκπαίδευση εκπαιδευτικών και ένα περιβάλλον όπου ο μαθητής αισθάνεται ασφαλής να μιλήσει . Ένα παιδί που φοβάται να μιλήσει είναι ένα παιδί που μένει μόνο του με το πρόβλημά του. Και να εξετάσουμε ένα παιδί πριν προβεί σε παραβατική συμπεριφορά πρωτίστως ήταν και το ίδιο θύμα σε ανάλογη βίαιες συμπεριφορά», απαντάει η εγκληματολόγος.

Μπορεί να υπάρξουν περιστατικά παρόμοια με τις ΗΠΑ;

Δεδομένης της ανησυχίας για πιθανά φαινόμενα μιμητισμού με παρόμοιες σκηνές εγκλημάτων σε εκπαιδευτήρια στις ΗΠΑ η κυρία Αγγελή διευκρινίζει στο Newsbomb:

«Όσον αφορά τον φόβο για περιστατικά όπως αυτά που έχουν συμβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, χρειάζεται ψυχραιμία αλλά όχι εφησυχασμός. Η Ελλάδα έχει διαφορετικά κοινωνικά δεδομένα και διαφορετική πρόσβαση σε όπλα. Ωστόσο, η πρόληψη δεν πρέπει να ξεκινά μετά από μια τραγωδία. Στην εγκληματολογία γνωρίζουμε ότι η έγκαιρη αναγνώριση προειδοποιητικών σημείων είναι το σημαντικότερο εργαλείο προστασίας και το καλύτερο μέτρο πρόληψης για την αποτροπή ανάλογων περιστατικών», εξηγεί η εγκληματολόγος και καταλήγει:

«Το μεγαλύτερο μάθημα είναι ότι πίσω από κάθε ακραία συμπεριφορά υπάρχει μια διαδρομή που πρέπει να εξετάσουμε. Πριν δούμε ένα παιδί ως απειλή, πρέπει να αναρωτηθούμε αν προηγουμένως υπήρξε ένα παιδί που κραύγαζε για βοήθεια και κανείς δεν άκουσε. Γιατί η πρόληψη της βίας ξεκινά από τη στιγμή που ένα παιδί παύει να αισθάνεται αόρατο».

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