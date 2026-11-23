Snapshot Ο Τούρκος σεισμολόγος Σενέρ Οσουμεσζόι έγινε viral μετά από βίντεο όπου χορεύει γυμνόστηθος ζεϊμπέικο σε ελληνικό μαγαζί.

Ο Οσουμεσζόι παρακολούθησε παράσταση της Πηνελόπης Νέλλυ στην ταβέρνα Ζορμπά και διασκέδασε με την παρέα του.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ανέβηκε στην πίστα, χόρεψε στους ήχους του «Φεγγάρι μου» της Νατάσας Θεοδωρίδου και έσπασε πιάτα. Snapshot powered by AI

Ένας διάσημος Τούρκος σεισμολόγος, έγινε viral τις τελευταίες ώρες στην Τουρκία, καθώς σε βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, εμφανίζεται γυμνόστηθος σε ελληνικό μαγαζί να χορεύει ζεϊμπέικο και να σπάει πιάτα!

Ο Σενέρ Ουσουμεζσόι, του οποίου οι προβλέψεις για τους σεισμούς και οι επιστημονικές αξιολογήσεις παρακολουθούνται στενά από το κοινό, έγινε για άλλη μια φορά πρωτοσέλιδο, αυτή τη φορά λόγω των πλάνων από ένα ψυχαγωγικό πρόγραμμα, το οποίο παρακολούθησε.

Σύμφωνα με εικόνες που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Snob, ο Üşümezsoy παρακολούθησε μια παράσταση της καλλιτέχνιδας Πηνελόπης Νέλλυ στην ταβέρνα Ζορμπά, όπου είχε πάει να διασκεδάσει με την παρέα του.

Όσο κυλούσε η νύχτα κι έρρεε το ποτό, ο Üşümezsoy... μεράκλωσε κι ανέβηκε στην πίστα. Άρχισε να λικνίζεται στους ρυθμούς του μπουζουκιού υπό τους ήχους του «Φεγγάρι μου» της Νατάσας Θεοδωρίδου, και δεν έμεινε εκεί. Έβγαλε το πουκάμισό του, άρχισε να παίρνει τις στροφές και να σπάει πιάτα!