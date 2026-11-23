Snapshot Η πανσέληνος της 24ης Νοεμβρίου, γνωστή ως Πανσέληνος του Κάστορα, θα εμφανιστεί 6,5% μεγαλύτερη και 13,5% φωτεινότερη λόγω της εγγύτητάς της στη Γη (περίγειο).

Η βαρυτική επίδραση της Σελήνης σε συνδυασμό με τον Ήλιο αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές παλίρροιες στις ΗΠΑ, με κίνδυνο πλημμυρών και εισροής θαλασσινού νερού σε παράκτιες περιοχές όπως το Σαν Φρανσίσκο.

Η υψηλή στάθμη της θάλασσας στην Καλιφόρνια επιδεινώνεται από το φαινόμενο Ελ Νίνιο και την κλιματική αλλαγή, αυξάνοντας τον κίνδυνο παράκτιας διάβρωσης και πλημμυρών.

Η Πανσέληνος του Κάστορα σηματοδοτεί την αρχή μιας σειράς τριών διαδοχικών υπερπανσελήνων που θα κορυφωθούν με την υπερπανσέληνο των Χριστουγέννων το 2026, η οποία θα είναι η πλησιέστερη και φωτεινότερη του έτους.

Η ονομασία Beaver Moon προέρχεται από την παράδοση των ιθαγενών Αμερικανών, που σχετίζεται με την περίοδο κατά την οποία οι κάστορες ολοκληρώνουν τα φράγματά τους πριν τον χειμώνα. Snapshot powered by AI

Αύριο το βράδυ, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, τα βλέμματα των φίλων της αστρονομίας θα στραφούν προς τον ανατολικό ορίζοντα, για να θαυμάσουν την τελευταία πανσέληνο του φθινοπώρου στο βόρειο ημισφαίριο. Την ώρα που ο Ήλιος θα δύει στη Δύση, η περίφημη Πανσέληνος του Κάστορα (Beaver Moon) θα ανατέλλει στην Ανατολή, σε απόσταση 360.768 χιλιομέτρων από τη Γη, αρκετά μικρότερη από τη μέση απόσταση των 384.472 χιλιομέτρων.

Η Σελήνη θα φτάσει στο μέγιστο της φωτεινότητάς της στις 15:53 ώρα Ιταλίας, ωστόσο η καλύτερη στιγμή για παρατήρηση θα είναι κατά το λυκόφως. Τότε, η αντίθεση με το υπολειπόμενο φως του ουρανού θα επιτρέψει να διακρίνουμε τις θερμές αποχρώσεις της.

Καθώς η πανσέληνος θα σημειωθεί μόλις 30 ώρες πριν από το περίγειο, δηλαδή το πλησιέστερο σημείο της ελλειπτικής τροχιάς της προς τη Γη, ο φυσικός μας δορυφόρος θα φαίνεται 6,5% μεγαλύτερος και 13,5% φωτεινότερος σε σύγκριση με μια μέση πανσέληνο.

Παρότι η Σελήνη θα έχει ήδη σχεδόν ολοκληρωμένη μορφή από απόψε και θα συνεχίσει να φαίνεται γεμάτη και την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, η ευθυγράμμιση Ήλιου, Γης και Σελήνης που αναμένεται αύριο θα προκαλέσει επιπτώσεις πολύ πιο αισθητές από ένα απλό ουράνιο θέαμα.

Από την παράδοση των ιθαγενών Αμερικανών στον συναγερμό για πλημμύρες στις ΗΠΑ

Την ώρα που η Ευρώπη ετοιμάζεται να απολαύσει το αστρονομικό φαινόμενο, στη δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών η συγκεκριμένη πανσέληνος έχει χαρακτηριστεί «Πανσέληνος της Πλημμύρας» (Flood Moon).

Η μικρή απόσταση της Σελήνης από τη Γη, λόγω του περιγείου, ενισχύει τη βαρυτική της επίδραση. Σε συνδυασμό με τη δράση του Ήλιου, αναμένεται να προκαλέσει μερικές από τις ισχυρότερες παλίρροιες των τελευταίων δεκαετιών.

Η εφημερίδα San Francisco Chronicle κάνει λόγο για πραγματικά γιγαντιαίες παλίρροιες, προειδοποιώντας τους κατοίκους αρκετών παράκτιων περιοχών να αποφεύγουν τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας των Ευχαριστιών. Ορισμένοι δρόμοι αναμένεται να καλυφθούν από νερό που θα φτάνει σε ύψος αρκετών δεκάδων εκατοστών.

Ακόμη και το διεθνές αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο βρίσκεται αντιμέτωπο με τον κίνδυνο εισροής θαλασσινού νερού, το οποίο ενδέχεται να ξεπεράσει προστατευτικά φράγματα ύψους άνω των 2,4 μέτρων.

Η κατάσταση στην Καλιφόρνια εμφανίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς το φαινόμενο Ελ Νίνιο στον Ειρηνικό έχει ήδη ανεβάσει τη στάθμη της θάλασσας κατά περισσότερα από 30 εκατοστά. Σε αυτό προστίθενται περίπου 20 εκατοστά που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, αυξάνοντας τον κίνδυνο σοβαρής παράκτιας διάβρωσης.

Η ονομασία Beaver Moon έχει τις ρίζες της στην παράδοση των ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής. Ο Νοέμβριος συμπίπτει με την περίοδο κατά την οποία οι κάστορες εργάζονται ακούραστα, ακόμη και υπό το φως της πανσελήνου, για να ολοκληρώσουν τα φράγματά τους και να συγκεντρώσουν προμήθειες πριν από τον παγετό.

Στην ίδια γεωγραφική περιοχή, η συγκεκριμένη πανσέληνος είναι επίσης γνωστή ως Πανσέληνος του Παγετού (Frost Moon) ή Πανσέληνος του Χιονιού (Snow Moon). Οι αυτόχθονες Ανισιναάμπε την αποκαλούν Baashkaakodin Giizis, που σημαίνει «Παγωμένο Φεγγάρι».

Το ρεκόρ της παραμονής των Χριστουγέννων και οι τρεις διαδοχικές υπερπανσέληνοι

Η αυριανή πανσέληνος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς εγκαινιάζει επίσημα μια ακολουθία τριών διαδοχικών υπερπανσελήνων, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις αρχές του νέου έτους.

Παράδοξα, η Υπερπανσέληνος του Κάστορα στις 24 Νοεμβρίου θα είναι η μικρότερη από τις τρεις, λειτουργώντας ουσιαστικά ως προάγγελος ενός αστρονομικού φαινομένου που αναμένεται να καταγράψει ρεκόρ.

Η κορύφωση του ουράνιου θεάματος θα έρθει στις 24 Δεκεμβρίου 2026, με την Υπερπανσέληνο του Ψύχους (Super Cold Moon), η οποία θα συμπέσει με την παραμονή των Χριστουγέννων. Τότε, η Σελήνη θα πλησιάσει τη Γη σε απόσταση μόλις 356.740 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του εκλιπόντος αστροφυσικού Φρεντ Έσπενακ, η πανσέληνος των Χριστουγέννων θα είναι η πλησιέστερη, μεγαλύτερη και φωτεινότερη του 2026, φέρνοντας τον φυσικό μας δορυφόρο σε απόσταση από τη Γη που δεν έχει καταγραφεί από τις 2 Ιανουαρίου 2018.

Η τριάδα των πανσελήνων που συμπίπτουν με το περίγειο θα ολοκληρωθεί στις 22 Ιανουαρίου 2027, με την Υπερπανσέληνο του Λύκου (Super Wolf Moon), η οποία θα επιστρέψει για να φωτίσει τις χειμωνιάτικες νύχτες, σε απόσταση 357.644 χιλιομέτρων από τη Γη.