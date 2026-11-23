Snapshot Η πρώτη εκλογική κάλπη αναμένεται να λειτουργήσει ως ψήφος τιμωρίας κατά της Νέας Δημοκρατίας λόγω κυβερνητικών αστοχιών και σκανδάλων.

Η δεύτερη κάλπη θα επικεντρωθεί στην επιλογή πρωθυπουργού και στη διακυβέρνηση της χώρας, όχι μόνο στην έκφραση διαμαρτυρίας.

Η αντιπολίτευση αντιμετωπίζει το πρόβλημα της έλλειψης σαφούς ηγέτη και κυβερνητικού προγράμματος που να εγγυάται σταθερή διακυβέρνηση.

Η αυτοδυναμία θεωρείται κρίσιμη για την αποφυγή πολιτικής αστάθειας και διαρκών εσωτερικών διαπραγματεύσεων.

Η διακυβέρνηση απαιτεί σαφείς εντολές και υπευθυνότητα, και δεν μπορεί να βασίζεται σε χαλαρές συνεργασίες ή προσωρινές συμφωνίες. Snapshot powered by AI

«Δεν αρκεί να ξέρεις ποιον δεν θέλεις. Πρέπει να ξέρεις και ποιον θέλεις να σε κυβερνήσει».

Αυτή είναι ίσως η πιο ουσιαστική διάσταση της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Γιατί η ψήφος διαμαρτυρίας είναι εύκολη υπόθεση. Η επιλογή διακυβέρνησης, όμως, είναι πολύ πιο σύνθετη. Και στην Ελλάδα της επόμενης ημέρας, το ερώτημα δεν θα είναι μόνο ποιος θα τιμωρηθεί στην κάλπη, αλλά κυρίως ποιος θα μπορέσει να αναλάβει την ευθύνη της χώρας.

Υπάρχει μια παγίδα στην οποία κινδυνεύουν να πέσουν τόσο η κυβέρνηση όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να θεωρήσουν ότι η πρώτη Κυριακή θα καθορίσει αυτομάτως και την πολιτική πραγματικότητα της επόμενης ημέρας. Δεν είναι καθόλου βέβαιο.

Η πρώτη κάλπη μπορεί να αποδειχθεί μια μεγάλη ευκαιρία για τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους να τιμωρήσουν τη Νέα Δημοκρατία. Να καταγράψουν την ενόχλησή τους για την ακρίβεια, τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές, τις κυβερνητικές αστοχίες και τις υποθέσεις που έχουν τραυματίσει την εικόνα της εξουσίας. Να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι η πολιτική φθορά έχει κόστος και ότι καμία κυβέρνηση δεν διαθέτει λευκή επιταγή.

Αυτή είναι η μία πλευρά της κάλπης. Η τιμωρητική ψήφος.

Υπάρχει όμως και η δεύτερη πλευρά. Εκείνη που αρχίζει να ενδιαφέρει περισσότερο όταν οι πολίτες αντιληφθούν ότι η διαμαρτυρία από μόνη της δεν αρκεί για να κυβερνηθεί μια χώρα. Γιατί άλλο πράγμα είναι να τιμωρείς μια κυβέρνηση και άλλο να επιλέγεις ποιος θα αναλάβει τις τύχες της χώρας.

Και εδώ αρχίζει το πραγματικό πολιτικό πρόβλημα για την αντιπολίτευση. Μπορεί να συγκεντρώσει ψήφους διαμαρτυρίας, να αυξήσει τα ποσοστά της, να πανηγυρίσει για την υποχώρηση της ΝΔ. Μπορεί όμως να απαντήσει στο αυτονόητο ερώτημα; Ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός την επόμενη ημέρα;

Ποιος θα έχει την ευθύνη των αποφάσεων; Ποιος θα συντονίζει την οικονομική πολιτική, την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και τη λειτουργία του κράτους; Και κυρίως, με ποια συμφωνία θα κυβερνούν κόμματα που σε αρκετά ζητήματα έχουν διαμετρικά αντίθετες θέσεις;

Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από μια κυβέρνηση Βαβέλ. Δεν χρειάζεται ένα κυβερνητικό σχήμα στο οποίο ο ένας υπουργός θα τραβάει προς τα δεξιά, ο άλλος προς τα αριστερά και ο τρίτος θα περιμένει να δει τι συμφώνησαν οι δύο προηγούμενοι. Οι κυβερνήσεις συνεργασίας μπορούν να λειτουργήσουν, αρκεί να στηρίζονται σε συγκεκριμένο πρόγραμμα, κοινές δεσμεύσεις και σαφή κατανομή ευθυνών. Όχι σε μια αριθμητική συγκόλληση κομμάτων που θα ανακαλύπτουν τις διαφωνίες τους αφού καθίσουν στις υπουργικές καρέκλες.

Εδώ βρίσκεται και το μεγάλο στοίχημα της αυτοδυναμίας. Δεν είναι απλώς μια επιδίωξη της Νέας Δημοκρατίας ή ένα προσωπικό πολιτικό στοίχημα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι το ερώτημα εάν η χώρα θα αποκτήσει μια κυβέρνηση με καθαρή εντολή και συγκεκριμένο ορίζοντα διακυβέρνησης ή θα μπει σε έναν κύκλο διαρκών διαπραγματεύσεων, εσωτερικών συμβιβασμών και πολιτικών εκβιασμών.

Βεβαίως, η αυτοδυναμία δεν αποτελεί λευκή επιταγή. Δεν απαλλάσσει κανέναν από τη λογοδοσία, δεν εξαφανίζει τις αστοχίες και δεν δικαιολογεί αλαζονικές συμπεριφορές. Αντιθέτως, όσο μεγαλύτερη είναι η εντολή τόσο μεγαλύτερη είναι και η ευθύνη εκείνου που την παίρνει.

Αλλά ας μην κοροϊδευόμαστε. Η χώρα χρειάζεται πρωθυπουργό, όχι έναν διαχειριστή διαφωνιών. Χρειάζεται κυβέρνηση που να ξέρει τι θέλει να κάνει και να μπορεί να το εφαρμόσει, όχι ένα σχήμα που θα περνά τον μισό χρόνο του σε συσκέψεις για να αποφασίσει αν συμφωνεί με τον εαυτό του.

Η πρώτη Κυριακή, λοιπόν, μπορεί να είναι η Κυριακή της τιμωρίας. Η δεύτερη, όμως, θα είναι η Κυριακή της ευθύνης. Εκεί οι πολίτες θα πρέπει να σταθμίσουν όχι μόνο ποιον θέλουν να αποδοκιμάσουν, αλλά και ποιον εμπιστεύονται να κυβερνήσει.

Και υπάρχει μια φράση που θα έπρεπε να βρίσκεται στο μυαλό όλων των πολιτικών αρχηγών: Χωρίς καθαρές εντολές δεν υπάρχουν καθαρές λύσεις.

Γιατί η διαμαρτυρία είναι δικαίωμα, η τιμωρία είναι επιλογή, αλλά η διακυβέρνηση είναι ευθύνη. Και αυτή δεν μπορεί να ασκείται με μισές συμφωνίες, θολές δεσμεύσεις και κυβερνητικούς συνεταιρισμούς ευκαιρίας.

Στο τέλος της ημέρας, οι πολίτες δεν θα κληθούν απλώς να αποφασίσουν ποιος θα χάσει την εξουσία. Θα πρέπει να αποφασίσουν και ποιος μπορεί να την αναλάβει. Και αυτό είναι ένα πολύ δυσκολότερο ερώτημα από την απλή καταγραφή της δυσαρέσκειας.

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