Snapshot Η εγκληματική ομάδα είχε πραγματοποιήσει δεκάδες κλοπές σε Πετρούπολη, Καματερό και Ίλιον από τον Ιανουάριο του 2026.

Στις 23 Οκτωβρίου οι δράστες καταγράφηκαν να κλέβουν χαλκοσωλήνες από πολυκατοικία, με έναν να τους σηκώνει σαν αρσιβαρίστας.

Στις 25 Οκτωβρίου επέστρεψαν στην ίδια πολυκατοικία και συνέχισαν να αφαιρούν χαλκοσωλήνες, παρά την αντίδραση ενοίκου.

Όταν ο ένοικος τους ζήτησε να φύγουν, οι δράστες τον έβρισαν και αποχώρησαν ατάραχοι.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν μέλη της εγκληματικής ομάδας στις 19 Νοεμβρίου. Snapshot powered by AI

Το Newsbomb φέρνει στο φως της δημοσιότητας ακόμα ένα χτύπημα της εγκληματικής ομάδας που είχε πραγματοποιήσει δεκάδες κλοπές σε Πετρούπολη, Καματερό, Ίλιον από τον Ιανουάριο του 2026.

Οι δράστες στις 23 Οκτωβρίου καταγράφονται να εποπτεύουν αρχικά τον χωριό, να μπαίνουν στην πυλωτή και στην συνέχεια να κλέβουν τους χαλκοσωλήνες, με τον έναν από αυτούς να σηκώνει τον χαλκοσωλήνα «σαν αρσιβαρίστας» και να φεύγει τρέχοντας κρατώντας τον μακρύ χαλκοσωλήνα στον αέρα!

Μετά από δύο ημέρες πήγαν ξανά να κλέψουν την ίδια πολυκατοικία!

Μετά από δύο ημέρες, στις 25 Οκτωβρίου, πηγαίνουν στην ίδια πολυκατοικία και αρχίζουν πάλι να ξηλώνουν όσους σωλήνες χαλκού έχουν απομείνει. Ένοικος της πολυκατοικίας που άκουσε τον εκκωφαντικό θόρυβο, βγήκε έξω στο μπαλκόνι και τους έπιασε επ'αυτοφώρω (βίντεο 2)!

Όταν τους ζήτησε να φύγουν, αυτοί άρχισαν να τον βρίζουν και στη συνέχεια έφυγαν περπατώντας σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σημειώνεται ότι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν ορισμένα μέλη της εγκληματικής ομάδας στις 19 Νοεμβρίου.

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