Snapshot Από τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου η θερμοκρασία θα είναι υψηλή για την εποχή, με μέγιστες τιμές έως 25 βαθμούς Κελσίου και ισχυρούς ανέμους έως 8 μποφόρ στα πελάγη.

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας κατά περίπου 6 βαθμούς, επαναφέροντας τις τιμές σε πιο φυσιολογικά επίπεδα.

Την Πέμπτη 26 και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου προβλέπονται έντονες βροχοπτώσεις κυρίως στη βορειοδυτική Ελλάδα, με πιθανότητα να ξεπεράσουν τα 100 mm σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου.

Οι βροχοπτώσεις θα συνοδευτούν από αυξημένες χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενώ η ακριβής κατανομή και ένταση των φαινομένων θα καθοριστούν τις επόμενες ημέρες.

Λόγω της μεγάλης διάρκειας και έντασης των βροχοπτώσεων απαιτείται προσοχή στις περιοχές με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών, ειδικά στη βορειοδυτική Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Τρία διαφορετικά πρόσωπα θα παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα μας αυτή την εβδομάδα. Το πρώτο θα είναι ιδιαίτερα ήπιο και θερμό, με θερμοκρασίες που θα θυμίζουν περισσότερο άνοιξη παρά τέλη Νοεμβρίου. Το δεύτερο θα εμφανιστεί την Τετάρτη, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενώ το τρίτο θα χαρακτηρίζεται από πολλές και κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις, κυρίως στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα.

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου: Υψηλές θερμοκρασίες και ισχυροί άνεμοι

Η εβδομάδα ξεκινά με σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά και βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα. Τα μεγαλύτερα ύψη υετού αναμένονται στα βορειοδυτικά, όπου τοπικά μπορεί να φτάσουν περίπου τα 40 mm.

Στις υπόλοιπες περιοχές οι βροχές θα είναι παροδικές και γενικά όχι ιδιαίτερα σημαντικές.

Οι άνεμοι, ωστόσο, θα είναι ενισχυμένοι, φτάνοντας στα πελάγη τα 6 με 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές στα κεντρικά και νότια να φτάνουν τους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά δεν αποκλείονται ακόμη και οι 25 βαθμοί.

Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις, με μικρή πιθανότητα ασθενών βροχών. Τα προβλεπόμενα ύψη υετού είναι πολύ μικρά, περίπου μισό χιλιοστό. Οι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 με 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή περίπου 5 με 6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα της εποχής.

Ανάλογη θα είναι η εικόνα στη Θεσσαλονίκη, με παροδική συννεφιά και λίγα ασθενή τοπικά φαινόμενα. Οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι και στον Θερμαϊκό θα φτάνουν τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου: Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Από την Τετάρτη το σκηνικό του καιρού αλλάζει αισθητά, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες θα επηρεάσουν τη χώρα.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κατά περίπου 6 βαθμούς σε σχέση με τις σημερινές τιμές, επανερχόμενη σε επίπεδα περισσότερο συμβατά με την εποχή.

Ενδεικτικά, στην Αθήνα οι μέγιστες θερμοκρασίες δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τους 15 με 16 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθούν περίπου στους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου.

Η μεταβολή αυτή θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή, καθώς θα ακολουθήσει μια περίοδο ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών.

Πέμπτη 26 και Παρασκευή 27 Νοεμβρίου: Πολλές βροχές στα δυτικά και βορειοδυτικά

Το επόμενο σημαντικό χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η ενίσχυση των βροχοπτώσεων την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Τα περισσότερα και εντονότερα φαινόμενα αναμένονται στη δυτική και κυρίως στη βορειοδυτική Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ήπειρο και στις ορεινές περιοχές της.

Η παρατεταμένη διάρκεια των βροχοπτώσεων, σε συνδυασμό με την τοπογραφία της περιοχής, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά αθροιστικά ύψη υετού. Για τον λόγο αυτό χρειάζεται προσοχή στις περιοχές που θα δεχθούν διαδοχικά επεισόδια βροχής.

Η ακριβής γεωγραφική κατανομή και η ένταση των φαινομένων θα προσδιοριστούν καλύτερα από τις επόμενες προγνωστικές ανανεώσεις.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, τα τοπικά αθροιστικά ύψη υετού ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 mm, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές της Ηπείρου. Πρόκειται για σημαντικές ποσότητες βροχής, οι οποίες απαιτούν στενή παρακολούθηση, κυρίως σε περιοχές με αυξημένη ευπάθεια σε πλημμυρικά φαινόμενα.

Παράλληλα, με την επικράτηση ψυχρότερων αερίων μαζών, διαφαίνεται και η εκδήλωση περισσότερων χιονοπτώσεων στα ορεινά, με το υψόμετρο χιονόπτωσης και τις πιθανές χιονοστρώσεις να αποσαφηνίζονται τις επόμενες ημέρες. Και τα 3 κυριότερα αριθμητικά μοντέλα την Πέμπτη δίνουν μεγάλα ύψη στα ΒΔ , με τα μεγαλύτερα 24ωρα ύψη από το ICON-EU.

Το προγνωστικό σήμα είναι σημαντικό, αλλά το ακριβές ύψος και η κατανομή των βροχοπτώσεων δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Για τον λόγο αυτό θα παρακολουθούμε τις νεότερες προγνώσεις, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη βορειοδυτική Ελλάδα, όπου φαίνεται ότι θα εντοπίζεται το μεγαλύτερο ενδιαφέρον της επερχόμενης μεταβολής.

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