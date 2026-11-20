Snapshot Η προκήρυξη 4ΓΒ/2026 του ΑΣΕΠ αφορά την πλήρωση 35 μόνιμων θέσεων σε Πανεπιστημιακή και Τεχνολογική Εκπαίδευση.

Οι θέσεις αφορούν το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού και την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Η προκήρυξη απευθύνεται σε υποψηφίους του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού 1Γ/2025.

Η προκήρυξη έχει αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

Η διαδικασία βασίζεται στο άρθρο 8 του ν. 4765/2021, όπως ισχύει. Snapshot powered by AI

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4ΓΒ/2026 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά την πλήρωση συνολικά 35 θέσεων μόνιμου προσωπικού κατηγορίας Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) - Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ Στάδιο) από συμμετέχοντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό της 1Γ/2025 Πρόσκλησης/Προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 14, 15), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6), όπως ισχύει.

Οι θέσεις της ως Προκήρυξης 4ΓΒ/2026 έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.