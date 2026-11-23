Snapshot Οι αιτήσεις για αγροτικές ενισχύσεις μέσω της πλατφόρμας myAGRO μπορούν να οριστικοποιηθούν έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 για να συμπεριληφθούν στην εκκαθάριση Δεκεμβρίου.

Ο νέος κύκλος πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων ξεκινά στις 30 Νοεμβρίου 2026 και θα συνεχιστεί έως τον Ιούνιο του 2027 χωρίς διακοπή.

Η ψηφιακή πλατφόρμα myAGRO ανήκει πλέον στο Ελληνικό Δημόσιο, που ελέγχει άμεσα τη διαδικασία υποβολής και πληρωμής των ενισχύσεων.

Μέχρι σήμερα έχουν οριστικοποιηθεί περίπου 495.000 αιτήσεις, ενώ έχει απλοποιηθεί η διαδικασία με ψηφιακές εξουσιοδοτήσεις και διασταυρώσεις σε πραγματικό χρόνο.

Η διαδικασία υλοποιήθηκε με συνεχή διαβούλευση με φορείς του αγροτικού κλάδου και Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, με στόχο την επίλυση τεχνικών ζητημάτων. Snapshot powered by AI

Σχεδόν 500.000 αγρότες έχουν οριστικοποιήσει τις αιτήσεις τους στην ψηφιακή πλατφόρμα myAGRO, ενόψει του νέου κύκλου πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων που ξεκινά στις 30 Νοεμβρίου και θα συνεχιστεί έως τον Ιούνιο του 2027.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΑΔΕ, από τους περίπου 555.000 παραγωγούς που ξεκίνησαν τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων, το 90% έχει ήδη ολοκληρώσει την αίτησή του.

Όσοι δεν έχουν ακόμη οριστικοποιήσει τις δηλώσεις τους μπορούν να το κάνουν έως τις 30 Νοεμβρίου, προκειμένου να συμπεριληφθούν στην εκκαθαριστική πληρωμή του Δεκεμβρίου 2026.

Έχουν ήδη προηγηθεί δύο καταβολές προκαταβολών, στις 31 Οκτωβρίου και στις 11 Νοεμβρίου, για τους παραγωγούς που είχαν υποβάλει αιτήσεις έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026.

Ο νέος κύκλος πληρωμών θα ξεκινήσει στις 30 Νοεμβρίου και, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα συνεχιστεί χωρίς διακοπή έως τον Ιούνιο του 2027, υπό την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι θα έχουν υποβάλει έγκαιρα και έγκυρα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Όπως επισημαίνουν το υπουργείο και η ΑΑΔΕ, για πρώτη φορά η πλατφόρμα πληρωμών των αγροτών ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο και βρίσκεται υπό τον έλεγχό του.

Παράλληλα, διαβεβαιώνουν ότι όλοι οι πραγματικοί δικαιούχοι θα λάβουν κανονικά τις ενισχύσεις που δικαιούνται, χωρίς να χάσουν χρήματα από τις προβλεπόμενες πληρωμές.

Τα στοιχεία της υποβολής

Μέχρι σήμερα, έχουν οριστικοποιηθεί 495.000 αιτήσεις.

Αναλυτικά:

71.000 αιτήσεις με δηλωμένο ζωικό κεφάλαιο (έως 17/11).

22.000 αιτήσεις με βιολογικές καλλιέργειες (έως 19/11).

402.000 λοιπές αιτήσεις.

Πληρωμές χωρίς διακοπή έως τον Ιούνιο 2027

Το χρονοδιάγραμμα πληρωμών διαμορφώνεται ως εξής:

30 Νοεμβρίου 2026

Προκαταβολή βασικής ενίσχυσης και παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης (Πυλώνας 2: βιολογική γεωργία, κομφούζιο, διατήρηση αυτόχθονων φυλών).

Εντός Δεκεμβρίου 2026

Εκκαθαριστική πληρωμή, στην οποία θα περιληφθεί το σύνολο των αιτούντων για βασική ενίσχυση, αναδιανεμητική, νέοι αγρότες και εκκαθάριση εξισωτικής.

Πληρωμές de minimis.

Πληρωμές Πυλώνα 2 για δημόσια έργα και άλλες παρεμβάσεις εκτός ΟΣΔΕ.

Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο 2027

συνδεδεμένες ενισχύσεις / οικολογικά σχήματα / βιολογικά / πληρωμές Πυλώνα 2 / λοιπά μέτρα, με ενδεικτικές ημερομηνίες.

Ανοιχτές οι αιτήσεις για διορθώσεις έως τις 30 Νοεμβρίου

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι αιτήσεις παραμένουν ανοιχτές για διορθώσεις και οριστικοποίηση έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Στη συνέχεια, θα γίνουν οι απαιτούμενοι έλεγχοι για την εκκαθαριστική πληρωμή του Δεκεμβρίου. Σε αυτήν θα συμπεριληφθούν τόσο όσοι λαμβάνουν προκαταβολή, όσο και εκείνοι που θα ολοκληρώσουν την αίτησή τους έως τις 30 Νοεμβρίου.

Οι παραγωγοί και οι φορείς υποδοχής που έχουν υποβάλει προσωρινές αιτήσεις, καθώς και όσοι μέχρι τώρα δεν έχουν υποβάλει αίτηση, καλούνται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγκαίρως.

Για πρώτη φορά, η πλατφόρμα πληρωμών ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πλατφόρμα myAGRO, μέσω της οποίας καταβάλλονται οι αγροτικές ενισχύσεις στους Έλληνες παραγωγούς, βρίσκεται πλέον στα χέρια της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Το Δημόσιο ελέγχει πλέον απευθείας το σύστημα, τα δεδομένα και τη διαδικασία, από την υποβολή της αίτησης έως την πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου.

Επίσης, για πρώτη φορά, σειρά διασταυρώσεων γίνεται πλέον κατά την υποβολή της αίτησης και όχι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής.

Απλοποιήσεις και διαρκής διαβούλευση

Για τη μέγιστη δυνατή διευκόλυνση των δικαιούχων, απλοποιήθηκε η διαδικασία, με:

Ελάχιστο ποσοστό επικάλυψης στο 55% στις περιοχές με λειτουργούν Κτηματολόγιο.

Δυνατότητα υποβολής με ΑΤΑΚ αντί για ΚΑΕΚ σε ακίνητα έως 10 στρέμματα.

Δυνατότητα προσυμπληρωμένης και απλουστευμένης αίτησης, την οποία αξιοποίησαν 56.000 αγρότες.

Ψηφιακές εξουσιοδοτήσεις.

Ελέγχους σε πραγματικό χρόνο μέσω της διαλειτουργικότητας με το myDATA, το E9, τα μισθωτήρια και τις τράπεζες.

Αυτόματη προσαρμογή της ψηφιοποίησης του αγροτεμαχίου στη δηλωθείσα έκταση.

Αυτόματη δημιουργία εγγραφών για όλους τους ΚΑΕΚ ενός αγροτεμαχίου σε αναδασμό που δεν έχει ολοκληρωθεί.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας στηρίχθηκε σε διαρκή διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς του κλάδου (ΕΘΕΑΣ, ΓΕΩΤΕΕ, ΠΕΦΑΣΥ) και με τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) όλης της χώρας.

Από τον Σεπτέμβριο έως σήμερα έχουν γίνει έντεκα συναντήσεις, διά ζώσης και διαδικτυακές. Σε αυτές συζητήθηκαν τα ζητήματα της εφαρμογής και, σε τεχνικό επίπεδο, λύθηκαν απορίες και τεχνικά θέματα που προέκυπταν στην πράξη.

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