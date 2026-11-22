Snapshot Οι στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών των IDF προειδοποίησαν τον Νετανιάχου ότι μια μονομερής ισραηλινή επίθεση στο Ιράν θα μπορούσε να προκαλέσει σύγκρουση σε πολλά μέτωπα.

Η προειδοποίηση αναφέρει ότι οι μάχες θα μπορούσαν να εξαπλωθούν στον Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας.

Η εκτίμηση των υπηρεσιών πληροφοριών διαφέρει από την άποψη του Νετανιάχου και του επικεφαλής της Μοσάντ, που θεωρούν ότι μια επιχείρηση κατά του Ιράν θα διαρκούσε 3 έως 5 ημέρες.

Ο Αβιγκντόρ Λίμπερμαν αντιτάχθηκε σε μονομερή επίθεση στο Ιράν χωρίς τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτηρίζοντάς την αδικαιολόγητη και πολιτικά καθοδηγούμενη.

Οι IDF αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις αναφορές για την κλειστή συνάντηση με τον Νετανιάχου. Snapshot powered by AI

Οι στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών των IDF φέρεται να προειδοποίησαν τον πρωθυπουργό Μπένζαμιν Νετανιάχου ότι μια μονομερής ισραηλινή επίθεση στο Ιράν θα μπορούσε να προκαλέσει μια ευρείας κλίμακας περιφερειακή σύγκρουση με ταυτόχρονο άνοιγμα πολλών μετώπων, σύμφωνα με όσα ανέφερε το Channel 12, επικαλούμενο πηγές.

Η προειδοποίηση, όπως μετέδωσε το κανάλι, δόθηκε σε κλειστή συνάντηση την περασμένη εβδομάδα, στην οποία συμμετείχαν ο Νετανιάχου και ανώτεροι αξιωματούχοι άμυνας. Οι υπηρεσίες πληροφοριών πιστεύουν ότι σε περίπτωση ισραηλινής επίθεσης, οι μάχες θα μπορούσαν να εξαπλωθούν στον Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας.

Αυτή η εκτίμηση έρχεται σε αντίθεση με τις υποθέσεις του Νετανιάχου και του επικεφαλής της Μοσάντ, Ρόμαν Χόφμαν, ότι μια πιθανή επιχείρηση κατά του Ιράν θα διαρκούσε από τρεις έως πέντε ημέρες.

Ο πολιτικός της αντιπολίτευσης Αβιγκντόρ Λίμπερμαν είχε προηγουμένως επίσης αντιταχθεί σε μονομερή επίθεση στο Ιράν χωρίς τη συμμετοχή ή έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών. Χαρακτήρισε μια τέτοια επιχείρηση αδικαιολόγητη και καθοδηγούμενη από πολιτικές σκοπιμότητες.

Οι IDF αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις αναφορές για το περιεχόμενο της κλειστής συνάντησης.

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