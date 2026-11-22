Snapshot Ο Κρίστιαν Γιόσιπ Πέρις, 32 ετών, πέθανε σε ψυχιατρική κλινική στο Ζάγκρεμπ ύστερα από βίαιη μεταχείριση από το προσωπικό, όπως καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας.

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Μπαν Γέλατσιτς κρατώντας λευκά μαξιλάρια και ζήτησαν δικαιοσύνη και αυστηρότερο έλεγχο στις πρακτικές των νοσοκομείων.

Η οικογένεια του Πέρις απαίτησε αυστηροποίηση των κανόνων για τη σωματική ακινητοποίηση, απαγόρευση κάλυψης προσώπου που εμποδίζει την αναπνοή και υποχρεωτική βιντεοεπιτήρηση σε νοσοκομεία.

Έχουν συλληφθεί επτά νοσηλευτές και ένας γιατρός που σχετίζονται με το περιστατικό, ενώ η διοίκηση της κλινικής παραιτήθηκε.

Τα ακριβή αίτια θανάτου παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Κύμα οργής έχει ξεσπάσει στην Κροατία μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από κάμερες ασφαλείας ψυχιατρικής κλινικής, όπου έχασε τη ζωή του ο 32χρονος πρώην αθλητής και προπονητής Κρίστιαν Γιόσιπ Πέρις.

Στα πλάνα που διέρρευσαν στα μέσα ενημέρωσης, ο 32χρονος φέρεται να δέχεται βίαιη μεταχείριση από μέλη του προσωπικού της κλινικής, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην κοινή γνώμη.

Ο Κρίστιαν Γιόσιπ Πέρις εισήχθη στις 21 Οκτωβρίου στην Ψυχιατρική Κλινική St. Ivan Jankomir, στο Ζάγκρεμπ, λόγω ανησυχιών για την ψυχική του υγεία.

Ωστόσο, ο 32χρονος έχασε τη ζωή του την ίδια ημέρα.

Σύμφωνα με το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που διέρρευσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Πέρις εμφανίζεται δεμένος σε κρεβάτι, με περιορισμένη δυνατότητα κίνησης.

Κατά την παρέμβαση του υγειονομικού προσωπικού, ο άνδρας φαίνεται να αντιστέκεται και να προσπαθεί να απελευθερωθεί, ενώ δέχεται γροθιές στο στήθος και έντονη πίεση στο σώμα του.

Στα ίδια πλάνα διακρίνεται επίσης να τοποθετείται ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό του και να ασκείται πίεση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Η δημοσιοποίηση των εικόνων προκάλεσε κύμα αντιδράσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

Έπειτα από κάλεσμα της οικογένειας του Πέρις, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πλατεία Μπαν Γέλατσιτς, στο κέντρο του Ζάγκρεμπ.

Οι συγκεντρωμένοι κρατούσαν λευκά μαξιλάρια, τα οποία μετατράπηκαν σε σύμβολο της διαμαρτυρίας.

Οι διαδηλωτές ζήτησαν να λογοδοτήσουν όσοι ευθύνονται για τον θάνατο του 32χρονου, αλλά και να θεσπιστεί αυστηρότερος έλεγχος των πρακτικών που εφαρμόζονται στα νοσοκομεία.

Παράλληλα, περίπου 1.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε πορεία διαμαρτυρίας στη Ριέκα.

«Το μαξιλάρι είναι για να στηρίζει το κεφάλι, όχι για να καλύπτει το πρόσωπο»

Σε ιστοσελίδα που δημιούργησε η οικογένεια του Πέρις αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Το μαξιλάρι προορίζεται για να τοποθετείται κάτω από το κεφάλι του ασθενούς, όχι για να καλύπτει το πρόσωπό του».

Η οικογένεια κάλεσε επίσης όσους κατοικούν εκτός Ζάγκρεμπ να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους κρεμώντας λευκές μαξιλαροθήκες στα παράθυρα, στα μπαλκόνια ή στα σχοινιά απλώματος των ρούχων.

Παράλληλα, ζήτησε από τους πολίτες να δημοσιεύσουν φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η οικογένεια έδωσε ακόμη στη δημοσιότητα κατάλογο πέντε αιτημάτων για την ενίσχυση της προστασίας των ασθενών.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αυστηροποίηση του πλαισίου που διέπει τη σωματική ακινητοποίηση ασθενών, η ρητή απαγόρευση κάλυψης του προσώπου ή οποιασδήποτε παρέμβασης που εμποδίζει την αναπνοή, καθώς και η υποχρεωτική εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης στα νοσοκομεία.

Συλλήψεις υγειονομικών και παραίτηση της διοίκησης

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, συνελήφθησαν επτά νοσηλευτές και ένας γιατρός που φέρονται να συνδέονται με το περιστατικό.

Παράλληλα, η διοίκηση της ψυχιατρικής κλινικής υπέβαλε την παραίτησή της.

Τα ακριβή αίτια θανάτου του Κρίστιαν Γιόσιπ Πέρις δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί και αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την εν εξελίξει έρευνα των αρμόδιων Αρχών.

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