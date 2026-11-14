Κροατία: Οργή για τον θάνατο 32χρονου ασθενή από ακραία βία νοσηλευτών σε ψυχιατρική κλινική

Snapshot Τέσσερις νοσηλευτές συνελήφθησαν για ανθρωποκτονία από αμέλεια μετά τον θάνατο 32χρονου ασθενή από βία σε ψυχιατρική κλινική στο Ζάγκρεμπ.

Ο ασθενής υπέστη σοβαρά τραύματα και πέθανε μετά από οχτώ λεπτά κακοποίησης, όπως αποκαλύπτει βίντεο από κάμερα ασφαλείας.

Η κλινική απέλυσε τους εμπλεκόμενους νοσηλευτές και η διευθύντρια μαζί με άλλα υψηλόβαθμα στελέχη παραιτήθηκαν μετά το περιστατικό.

Η οικογένεια του θύματος διοργάνωσε μνημόσυνο και οι πολίτες πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για τη μεταχείριση των ψυχιατρικών ασθενών.

Η κλινική ενημέρωσε την οικογένεια για τον θάνατο του ασθενούς μόνο μετά από επικοινωνία τους, προκαλώντας επιπλέον αντιδράσεις. Snapshot powered by AI

Οργή και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δείχνει ασθενή ψυχιατρικής κλινικής στο Ζάγκρεμπ Κροατίας να βασανίζεται μέχρι θανάτου από το νοσηλευτικό προσωπικό.

Το σκληρό βίντεο δείχνει συνολικά πέντε άνδρες και δύο γυναίκες να προσπαθούν να κρατήσουν ακινητοποιημένο τον 32χρονο Κρίστιαν Γιόσιπ Πέρις, δένοντάς τον και χρησιμοποιώντας εκτεταμένη βία, ακόμη και τοποθετώντας μαξιλάρι στο κεφάλι του. Η νεκροψία αποκάλυψε πολυάριθμες μελανιές στο πρόσωπο και το σώμα, εκδορές στο δέρμα, σπασμένα πλευρά και στέρνο, καθώς και οίδημα στους πνεύμονες και στον εγκέφαλο.

Ο 32χρονος, ο οποίος ήταν αθλητής και προπονητής, πέθανε στις 21 Οκτωβρίου στην ψυχιατρική κλινική του Αγίου Ιωάννη, στο Ζάγκρεμπ, μετά από οχτώ λεπτά κακοποίησης.

Τέσσερις ιατρικοί τεχνικοί συνελήφθησαν για ανθρωποκτονία εξ αμελείας σε βάρος ενός ιδιαίτερα ευάλωτου ατόμου. Σύμφωνα με τα κροατικά μέσα ενημέρωσης, η κλινική ανακοίνωσε ότι απέλυσε και τους τέσσερις άνδρες, οι οποίοι διακρίνονται στο βιντεοληπτικό υλικό να κακοποιούν τον ασθενή.

Τι συνέβη στην κλινική

Σύμφωνα με την αναφορά της διευθύντριας της κλινικής, Μάγδα Γκραχ, ο Πέρις έφτασε με ασθενοφόρο υπό αστυνομική συνοδεία περίπου στις 12:30 (τοπική ώρα) για επείγουσα ψυχιατρική αξιολόγηση. Η κλινική αναφέρει ότι αρχικά αρνήθηκε την εισαγωγή, αργότερα δέχτηκε φαρμακευτική αγωγή και αποκοιμήθηκε.

Αναφέρει επίσης ότι ξαναγύρισε σε κατάσταση διέγερσης κατά τη διάρκεια της βραδινής επισκόπησης των ασθενών και ότι ο εφημερεύων γιατρός διέταξε τη χορήγηση επιπλέον φαρμάκων. Στη συνέχεια, μια νοσοκόμα διαπίστωσε ότι δεν ανέπνεε και δεν είχε αισθητό σφυγμό. Το προσωπικό προσπάθησε να τον ανανήψει και ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 19:26 UTC.

Η Γκραχ δήλωσε ότι η κλινική εξέτασε τα βίντεο παρακολούθησης στις 4 Νοεμβρίου UTC, δύο εβδομάδες μετά τον θάνατο, και εντόπισε χρήση υπερβολικής βίας, συμπεριλαμβανομένων επαναλαμβανόμενων χτυπημάτων στο στήθος και στην κοιλιά του Πέρις από δύο τεχνικούς.

Κροατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το βίντεο φαινόταν επίσης να δείχνει ένα μαξιλάρι να κρατιέται πάνω από το κεφάλι του και πίεση να ασκείται στον λαιμό του. Αυτές είναι περιγραφές του βίντεο, όχι εγκληματολογικό πόρισμα ότι πέθανε από ασφυξία. Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι και οι τέσσερις ύποπτοι άσκησαν σωματική βία αντίθετα προς τα επαγγελματικά πρότυπα και προκάλεσαν πολλαπλά τραύματα.

Μετά τον θάνατό του, η διευθύντρια της κλινικής, Μάιντα Γκραχ, παραιτήθηκε, όπως και η αναπληρώτριά της και η υποδιευθύντρια νοσηλευτικής. Παραιτήθηκαν επίσης τέσσερα από τα επτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρός του, Μιράντο Μρσίτς.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη μνήμη του

Κρατικά μέσα ανέφεραν ότι η κλινική δεν ενημέρωσε την οικογένεια του 32χρονου για τον θάνατό του παρά μόνο όταν εκείνοι επικοινώνησαν.

Το μεσημέρι του Σαββάτου, πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις σε διάφορες πόλεις της Κροατίας, και τηρήθηκε σιγή οχτώ λεπτών, σε συμβολισμό με τη διάρκεια βασανισμού του Περίς.

Πολίτες αντέδρασαν στον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι ασθενείς σε ψυχιατρικές κλινικές και ζητούν αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας του προσωπικού αλλά και διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η οικογένεια του Πέρις ανακοίνωσε τη διοργάνωση μνημόσυνου το Σάββατο, 21 Νοεμβρίου, στις 18:30 στην πλατεία Μπαν Γιόσιπ Γιελάτσιτς, στο Ζάγκρεμπ. Τόνισαν ότι πρόκειται για επίσημο οικογενειακό μνημόσυνο, το οποίο δεν συνδέεται με άλλες εκδηλώσεις ή διαμαρτυρίες αφιερωμένες στον Πέρις.

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