Πάτρικ Στιούαρτ: Η συγκινητική εξομολόγηση της συζύγου του δύο εβδομάδες μετά τον θάνατό του

Η 47χρονη μουσικός δημοσίευσε στο Instagram ένα συγκινητικό μήνυμα για τον σύζυγό της, δύο εβδομάδες μετά τον θάνατό του, εκφράζοντας την αγάπη της και την ευγνωμοσύνη για την κοινή τους ζωή

Ανθή Κουρεντζή

Πάτρικ Στιούαρτ: Η συγκινητική εξομολόγηση της συζύγου του δύο εβδομάδες μετά τον θάνατό του

Ο Πάτρικ Στιούαρτ και η Σάνι Όζελ / AP

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  • Ο Πάτρικ Στιούαρτ απεβίωσε στις 28 Οκτωβρίου 2026, σε ηλικία 86 ετών.
  • Η σύζυγός του, Σάνι Όζελ, αποχαιρέτησε δημόσια τον Στιούαρτ με μια συγκινητική ανάρτηση δύο εβδομάδες μετά τον θάνατό του.
  • Η σχέση τους διήρκησε σχεδόν είκοσι χρόνια, με ουσιαστική επικοινωνία και αμοιβαία αγάπη, παντρεύτηκαν το 2013.
  • Ο Ίαν ΜακΚέλεν τέλεσε τον γάμο τους, ενώ το ζευγάρι παρέμεινε ενωμένο παρά τη διαφορά ηλικίας.
  • Η Σάνι Όζελ ευχαρίστησε το κοινό για τη συμπαράσταση που έλαβαν μετά τον θάνατο του Στιούαρτ.
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Δύο εβδομάδες μετά τον θάνατο του Πάτρικ Στιούαρτ, η σύζυγός του, Σάνι Όζελ, προχώρησε σε μια εξομολόγηση ψυχής, αποχαιρετώντας δημόσια τον άνδρα με τον οποίο μοιράστηκε σχεδόν δύο δεκαετίες ζωής.

Ο σπουδαίος Βρετανός ηθοποιός, που ταυτίστηκε με τον εμβληματικό κυβερνήτη Ζαν-Λικ Πικάρ του «Star Trek» και τον καθηγητή Τσαρλς Ξαβιέ των «X-Men», πέθανε στις 28 Οκτωβρίου 2026, σε ηλικία 86 ετών.

Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, η 47χρονη μουσικός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια ασπρόμαυρη φωτογραφία τους, συνοδεύοντάς τη με ένα συγκινητικό μήνυμα για την αγάπη, την απώλεια και όλα όσα πρόλαβαν να ζήσουν μαζί.

https://www.instagram.com/p/DfnlKwSPAIu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Σήμερα συμπληρώνονται δύο εβδομάδες από τότε που έφυγε ο Πάτρικ και η θλίψη εξακολουθεί να έρχεται σε κύματα», έγραψε, εξηγώντας πως, παρά τον πόνο της, αισθάνεται βαθιά ευγνωμοσύνη για τη σχέση τους.

«Ήξερε ότι τον αγαπούσα και ξέρω ότι με αγαπούσε»

Στην ανάρτησή της, η Σάνι Όζελ αναφέρθηκε με τρυφερότητα στον δεσμό που είχε δημιουργήσει με τον ηθοποιό και στην αίσθηση πληρότητας που της αφήνουν τα χρόνια της κοινής τους ζωής.

«Δεν αφήσαμε τίποτα ανείπωτο», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Ήξερε ότι τον αγαπούσα και ξέρω ότι με αγαπούσε».

Η ίδια περιέγραψε μια σχέση ουσιαστικής επικοινωνίας, στην οποία, όπως εξομολογήθηκε, οι δυο τους μπορούσαν να βλέπουν πραγματικά ο ένας τον άλλον και να αναδεικνύουν τις καλύτερες πλευρές τους.

Patrick Stewart,Sunny Ozell

Ο Πάτρικ Στιούαρτ και η Σάνι Όζελ / AP

Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στα σχεδόν είκοσι χρόνια που πέρασαν μαζί, τονίζοντας ότι τα γέμισαν με εμπειρίες και ζωή.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί και η αναφορά της στον τρόπο με τον οποίο ο Στιούαρτ την επηρέασε ως άνθρωπο.

«Η καρδιά μου χρειάστηκε να μεγαλώσει για να χωρέσει την αγάπη μου για τον Πάτρικ», έγραψε, εξηγώντας ότι εκείνος την άλλαξε προς το καλύτερο για πάντα.

Η Όζελ ευχαρίστησε επίσης όσους εξέφρασαν τη λύπη και τη συμπαράστασή τους μετά τον θάνατο του ηθοποιού, σημειώνοντας πως, παρότι γνώριζε πόσο αγαπητός ήταν, συγκινήθηκε βαθιά από την ανταπόκριση του κόσμου.

Patrick Stewart,Sunny Ozell

Ο Πάτρικ Στιούαρτ και η Σάνι Όζελ / AP

Ο Πάτρικ Στιούαρτ και η Σάνι Όζελ γνωρίστηκαν το 2008, στη Νέα Υόρκη. Εκείνος ήταν ήδη ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς του, με δεκαετίες παρουσίας στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, ενώ εκείνη ακολουθούσε τη δική της πορεία στη μουσική.

Η γνωριμία τους εξελίχθηκε σε μια μακροχρόνια σχέση και το 2013 αποφάσισαν να παντρευτούν.

Την τελετή τέλεσε ένας από τους πιο στενούς φίλους του Στιούαρτ, ο επίσης Βρετανός ηθοποιός Ίαν ΜακΚέλεν, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί στις ταινίες «X-Men» και διατηρούσαν μια ιδιαίτερα στενή φιλία.

Παρά τη διαφορά ηλικίας τους, το ζευγάρι παρέμεινε ενωμένο για περισσότερα από 18 χρόνια, πραγματοποιώντας κοινές δημόσιες εμφανίσεις και στηρίζοντας ο ένας την επαγγελματική πορεία του άλλου.

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