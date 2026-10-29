Πέθανε ο ηθοποιός Πάτρικ Στιούαρτ, ο «καθηγητής» των X-Men

Snapshot Ο Πάτρικ Στιούαρτ, γνωστός για τους ρόλους του ως Ζαν-Λικ Πικάρ στο «Star Trek» και καθηγητής Τσαρλς Ξαβιέ στις ταινίες «X-Men», πέθανε σε ηλικία 86 ετών στο Λος Άντζελες.

Η καριέρα του ξεπέρασε τις έξι δεκαετίες, με σημαντική παρουσία στο θέατρο, κυρίως στη Royal Shakespeare Company, και στη συνέχεια στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Ο ρόλος του Πικάρ στην τηλεοπτική σειρά «Star Trek: The Next Generation» και στις κινηματογραφικές παραγωγές καθιέρωσε τον Στιούαρτ ως εμβληματική φιγούρα της επιστημονικής φαντασίας.

Ο Στιούαρτ υποδύθηκε τον καθηγητή Ξαβιέ σε πολλές ταινίες «X-Men», προσδίδοντας στον χαρακτήρα μια ανθρώπινη διάσταση, ιδιαίτερα στην ταινία «Logan».

Ήταν ιππότης από το 2010, υποστήριζε δημόσια οργανώσεις κατά της ενδοοικογενειακής βίας και το 2023 κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία του «Making It So». Snapshot powered by AI

Θλίψη σκόρπισε στο Χόλιγουντ η είδηση θανάτου του θρυλικού Βρετανού ηθοποιού Πάτρικ Στιούαρτ, σε ηλικία 86 ετών.

Ο Πάτρικ Στιούαρτ άφησε πίσω του μια καλλιτεχνική διαδρομή που ξεπέρασε τις έξι δεκαετίες και δύο από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες στην ιστορία της επιστημονικής φαντασίας.

Η είδηση του θανάτού του προκάλεσε συγκίνηση στους θαυμαστές του «Star Trek» και των «X-Men», αλλά και στον ευρύτερο καλλιτεχνικό κόσμο.

Ο ηθοποιός πέθανε στο σπίτι του στο Λος Άντζελες στις 28 Οκτωβρίου.

Ο Στιούαρτ έγινε παγκοσμίως γνωστός ως ο κυβερνήτης Ζαν-Λικ Πικάρ στη σειρά «Star Trek: The Next Generation», έναν ρόλο που ενσάρκωσε για δεκαετίες, ενώ μια νέα γενιά κινηματογραφόφιλων τον αγάπησε ως τον καθηγητή Τσαρλς Ξαβιέ, τον τηλεπαθητικό ηγέτη των μεταλλαγμένων στις ταινίες «X-Men».

Από το θέατρο του Σαίξπηρ στο διάστημα

Γεννημένος στις 13 Ιουλίου 1940 στο Μίρφιλντ του Γιορκσάιρ, ο Πάτρικ Στιούαρτ μεγάλωσε σε οικογένεια της εργατικής τάξης.

Η σχέση του με την υποκριτική άρχισε από νεαρή ηλικία. Αρχικά εργάστηκε ως δημοσιογράφος σε τοπική εφημερίδα, προτού αποφασίσει να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στο θέατρο.

Σπούδασε στη δραματική σχολή Bristol Old Vic και το 1966 εντάχθηκε στη Royal Shakespeare Company, όπου συμμετείχε σε σημαντικές θεατρικές παραγωγές.

Για πολλά χρόνια υπήρξε ένας ιδιαίτερα καταξιωμένος σαιξπηρικός ηθοποιός, με σημαντικές ερμηνείες σε έργα όπως ο «Άμλετ», ο «Μάκβεθ» και ο «Οθέλλος».

Ο Πάτρικ Στιούαρτ / AP Invision

Η μεγάλη αλλαγή στην καριέρα του ήρθε το 1987, όταν επιλέχθηκε για τον ρόλο του κυβερνήτη Ζαν-Λικ Πικάρ στη σειρά «Star Trek: The Next Generation».

Ο ίδιος είχε παραδεχθεί αργότερα ότι αρχικά δεν περίμενε πως η σειρά θα γνώριζε τόσο μεγάλη επιτυχία.

Ωστόσο, ο Πικάρ εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο αγαπητούς χαρακτήρες της τηλεόρασης, χάρη στη χαρακτηριστική φωνή, τη θεατρική παιδεία και την επιβλητική παρουσία του Στιούαρτ.

Η σειρά προβλήθηκε από το 1987 έως το 1994, ενώ ο ηθοποιός επανήλθε στον ίδιο ρόλο σε κινηματογραφικές παραγωγές και, δεκαετίες αργότερα, στην τηλεοπτική σειρά «Star Trek: Picard».

Ο καθηγητής Ξαβιέ που σημάδεψε το σύμπαν των X-Men

Το 2000, ο Πάτρικ Στιούαρτ ξεκίνησε ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο της καριέρας του, υποδυόμενος τον καθηγητή Τσαρλς Ξαβιέ στην πρώτη ταινία «X-Men».

Ο καθηγητής Ξαβιέ, ιδρυτής της σχολής για μεταλλαγμένους και μέντορας των υπερηρώων, αποτέλεσε έναν από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel.

Ο Πάτρικ Στιούαρτ / AP

Ο Στιούαρτ επανέλαβε τον ρόλο σε πολλές ταινίες, ανάμεσά τους τα «X2», «X-Men: The Last Stand», «X-Men: Days of Future Past» και «Logan».

Ιδιαίτερα συγκινητική υπήρξε η ερμηνεία του στην ταινία «Logan» του 2017, στην οποία παρουσίασε έναν ηλικιωμένο και ευάλωτο καθηγητή Ξαβιέ, προσδίδοντας στον χαρακτήρα μια νέα, βαθιά ανθρώπινη διάσταση.

Η επιστροφή του στο «Doctor Strange in the Multiverse of Madness», το 2022, ενθουσίασε τους θαυμαστές, επιβεβαιώνοντας τον ξεχωριστό δεσμό του με τον κινηματογραφικό κόσμο των υπερηρώων.

Η ζωή πίσω από τους εμβληματικούς ρόλους

Πέρα από την κινηματογραφική του διαδρομή, ο Πάτρικ Στιούαρτ είχε μιλήσει ανοιχτά για τις δύσκολες εμπειρίες των παιδικών του χρόνων και την ενδοοικογενειακή βία που είχε βιώσει μεγαλώνοντας.

Ο Πάτρικ Στιούαρτ / AP

Οι προσωπικές αυτές εμπειρίες τον οδήγησαν αργότερα να υποστηρίξει δημόσια οργανώσεις που βοηθούν γυναίκες και οικογένειες οι οποίες αντιμετωπίζουν κακοποίηση.

Το 2010 χρίστηκε ιππότης από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, σε αναγνώριση της προσφοράς του στη δραματική τέχνη.

Στην προσωπική του ζωή είχε παντρευτεί τρεις φορές. Από το 2013 ήταν παντρεμένος με την τραγουδίστρια Σάνι Όζελ, ενώ απέκτησε δύο παιδιά από τον πρώτο του γάμο με τη Σίλα Φάλκονερ.

Ο Πάτρικ Στιούαρτ / AP

Το 2023 κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία του, «Making It So», μέσα από την οποία αφηγήθηκε τη διαδρομή του από το Γιορκσάιρ έως τη διεθνή αναγνώριση.

Ο θάνατός του σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για τους λάτρεις της επιστημονικής φαντασίας. Για εκατομμύρια τηλεθεατές θα παραμείνει ο κυβερνήτης που ταξίδευε στο διάστημα αναζητώντας νέους κόσμους. Για άλλους, ο καθηγητής που πίστευε ότι ακόμη και οι μεγαλύτερες διαφορές μπορούν να γεφυρωθούν.

Και για τον κόσμο της υποκριτικής, ένας ηθοποιός που κατάφερε να μεταφέρει τη δύναμη του σαιξπηρικού θεάτρου στην καρδιά της ποπ κουλτούρας.

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