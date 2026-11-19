Snapshot Η τελική επιλογή του Ρόμπερτ Πάτινσον για τον ρόλο του James Bond έγινε τρεις ημέρες πριν την επίσημη ανακοίνωση, μετά από αυστηρή διαδικασία και δοκιμαστικά με πέντε υποψήφιους.

Ο Τζεφ Μπέζος συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία επιλογής και τόνισε ότι η ερμηνεία του Πάτινσον ξεχώρισε άμεσα ανάμεσα σε όλους τους υποψηφίους.

Αρχικά υπήρχαν αμφιβολίες λόγω της μεγάλης δημοφιλίας του Πάτινσον, καθώς η παράδοση ήθελε λιγότερο γνωστούς ηθοποιούς για τον ρόλο του Bond.

Η νέα ταινία James Bond θα είναι η πρώτη υπό τον δημιουργικό έλεγχο της Amazon MGM Studios και θα σκηνοθετηθεί από τον Ντενί Βιλνέβ.

Η ανακοίνωση της επιλογής του Πάτινσον κλείνει μια μακρά περίοδο φημολογίας και ανοίγει το επόμενο κεφάλαιο με την πρώτη του εμφάνιση ως 007. Snapshot powered by AI

Μόλις τρεις ημέρες πριν από την ανακοίνωση του νέου James Bond αποφασίστηκε ότι ο Ρόμπερτ Πάτινσον θα ήταν ο ηθοποιός που θα διαδεχόταν τον Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του πράκτορα 007.

Την αποκάλυψη έκανε ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, περιγράφοντας για πρώτη φορά τη διαδικασία που οδήγησε στην επιλογή του 40χρονου Βρετανού ηθοποιού, έπειτα από μήνες φημολογίας γύρω από ένα από τα πιο περιζήτητα κινηματογραφικά πρόσωπα.

Μιλώντας στο συνέδριο Silicon Valley & The World του Semafor, στην Καλιφόρνια, ο Μπέζος ανέφερε ότι συμμετείχε ενεργά στην επιλογή και ότι η τελική απόφαση ελήφθη την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, πριν ανακοινωθεί επίσημα τη Δευτέρα.

«Ακολουθήσαμε μια πολύ αυστηρή διαδικασία και πήραμε την τελική απόφαση την Παρασκευή», δήλωσε.

Πέντε υποψήφιοι, τρεις σκηνές και μία τελική απόφαση

Σύμφωνα με τον Μπέζος, από τον αρχικό μεγάλο αριθμό υποψηφίων επιλέχθηκαν πέντε ηθοποιοί, οι οποίοι κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε κανονικά δοκιμαστικά γυρίσματα.

Ο καθένας έπαιξε τρεις διαφορετικές σκηνές, φορώντας το κοστούμι του χαρακτήρα, σε πραγματικά σκηνικά και με άλλους ηθοποιούς στο πλευρό του.

«Κάναμε κανονικά, παλιομοδίτικα δοκιμαστικά. Ήταν πραγματικά ενδιαφέρον», ανέφερε ο ιδρυτής της Amazon.

Τα ονόματα των υπόλοιπων φιναλίστ δεν ανακοινώθηκαν επισήμως. Ωστόσο, μεταξύ των ηθοποιών που είχαν συνδεθεί με τον ρόλο ήταν οι Κάλουμ Τέρνερ, Τζος Ο'Κόνορ, Τζακ Λόουντεν και Νίκολας Χουλτ.

Η ομάδα παραγωγής συγκεντρώθηκε την Παρασκευή για να παρακολουθήσει και να αξιολογήσει τα δοκιμαστικά. Όπως παραδέχθηκε ο Μπέζος, όλοι οι υποψήφιοι ήταν εξαιρετικοί, όμως η ερμηνεία του Πάτινσον ξεχώρισε.

«Υπήρχε κάτι ιδιαίτερο στον Ρομπ και στις ερμηνείες του. Η απόφαση ήταν σχεδόν αμέσως ξεκάθαρη», είπε.

Γιατί δίσταζαν να επιλέξουν τον Πάτινσον

Το μεγαλύτερο μειονέκτημα του Πάτινσον, σύμφωνα με τον Μπέζος, ήταν παραδόξως η ίδια του η δημοσιότητα.

Οι υπεύθυνοι της παραγωγής είχαν εξετάσει το ενδεχόμενο να επιλέξουν έναν λιγότερο γνωστό ηθοποιό, ακολουθώντας την παράδοση της σειράς. Άλλωστε, οι περισσότεροι από τους προηγούμενους κινηματογραφικούς James Bond δεν είχαν τη σημερινή αναγνωρισιμότητα του Πάτινσον όταν ανέλαβαν τον ρόλο.

«Σκεφτόμασταν μήπως θα έπρεπε να επιλέξουμε κάποιον λιγότερο γνωστό. Αλλά στο δοκιμαστικό ήταν τόσο προφανές. Αυτός είναι ο James Bondτ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Πάτινσον έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τη σειρά ταινιών Twilight, ενώ στη συνέχεια συμμετείχε σε διαφορετικού ύφους παραγωγές, με αποκορύφωμα την ερμηνεία του ως Batman το 2022.

Η νέα ταινία του James Bond, η οποία δεν έχει ακόμη επίσημο τίτλο, θα σκηνοθετηθεί από τον Ντενί Βιλνέβ και θα είναι η πρώτη που θα δημιουργηθεί υπό τον δημιουργικό έλεγχο της Amazon MGM Studios, μετά τη συμφωνία του 2025 με τους επί χρόνια διαχειριστές του κινηματογραφικού franchise.

Με την επιλογή του Πάτινσον κλείνει ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα των τελευταίων ετών στο Χόλιγουντ. Το επόμενο στοίχημα είναι πλέον η πρώτη του εμφάνιση ως 007 στη μεγάλη οθόνη.