Snapshot Ο Νικήτης Τσακίρογλου περιγράφει τη Χρυσούλα Διαβάτη ως ένα ταλαντούχο πλάσμα που αγαπά ο κόσμος για το θέατρο και το τραγούδι της.

Το ζευγάρι είναι μαζί πάνω από 65 χρόνια και έχουν μία κόρη, τη Λήδα.

Η Χρυσούλα Διαβάτη αντιμετωπίζει σοβαρό αυτοάνοσο νόσημα, γεγονός που έχει συγκλονίσει τον σύζυγό της.

Ο Τσακίρογλου εκφράζει την ελπίδα του για ένα θαύμα και συνεχίζει να επικοινωνεί μαζί της, παρά τη σοβαρή κατάστασή της. Snapshot powered by AI

Συγκινεί ο Νικήτας Τσακίρογλου μιλώντας για τη σύζυγό του Χρυσούλα Διαβάτη και τονίζοντας πως είναι ένα ταλαντούχο πλάσμα που όλος ο κόσμος αγαπά.

«Eίναι δυνατόν κάποιος να μην αγαπά ένα ταλαντούχο πλάσμα; Η Χρυσούλα έχει ταλέντο στο θέατρο αλλά και στο τραγούδι» είπε ο καταξιωμένος ηθοποιός, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, για τη σύζυγό του με την οποία είναι μαζί πάνω από 65 χρόνια.

Ό ίδιος, όπως είπε στην ίδια συνέντευξη νιώθει τυχερός που γνώρισε αυτή τη γυναίκα, όμως τελευταία η ζωή του φέρθηκε σκληρά, καθώς εκείνη αντιμετωπίζει ένα αυτοάνοσο νόσημα.

«Αν δεν ήμουν με τη Χρυσούλα, η ζωή μου θα ήταν άχαρη. Η ζωή γενικά μου φέρθηκε καλά. Τώρα όμως, με την περιπέτεια της Χρυσούλας, μου φέρθηκε σκληρά. Θέλω να πιστεύω σε ένα θαύμα. Μιλάμε με τη Χρυσούλα αλλά έχει κατεβάσει ρολά. Με ακούει πιστεύω. Της μιλάω» ανέφερε εμφανώς συγκινημένος

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1964 και έχουν αποκτήσει μαζί μία κόρη, τη Λήδα.

Διαβάστε επίσης